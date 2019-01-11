Lokum nasıl yapılır? Evde lokum tarifi
Lokum tüm dünyada Türkiye denince ilk akla gelen lezzetlerden biridir. Çok eski zamanlardan günümüze kadar gelebilmiş tatlardan biri olan lokum günümüzde genellikle özel günlerde misafirlere ikram edilir halde karşımıza çıkıyor ama sevenleri için lokum yemenin yeri ya da zamanı yok. Özellikle kahvenin yanına çok yakışan lokumu satın alabileceğiniz, lokumuyla efsaneleşmiş bazı adresler mevcut elbette ama isterseniz lokumunuzu evde de yapabilirsiniz. İşte birkaç temel malzemeyle lokum yapılışı…
Şekercilerde ve tatlıcılarda satılan lokumlar genellikle sadece şeker ve aromadan oluşuyor. Ancak aslında lokumun güzeli sütle olur. Siz de evde lokum yapmak istiyorsanız ihtiyacınız olan birkaç temel malzeme var. Bu malzemeler şöyle:
1 litre süt
1,5 su bardağı şeker
2 su bardağı un
100 gram tereyağı
2 paket vanilya
Süslemek için:
Hindistan cevizi
Ceviz
Fındık
Un, süt ve şekeri derin bir tencerede muhallebi gibi sürekli karıştırarak kısık ateşte pişirin. Kaynayan karışımı ocaktan alıp içine tereyağı ve vanilya ekleyin. Mikser yardımıyla 10 dakika çırpın.
Karışımı bir tepsiye dökün. Bir kaşık ya da spatula yardımıyla her tarafı eşit olacak şekilde düzleştirin. Buzdolabına kaldırarak soğuyup sertleşmesi için bir gece bekletin.
Ertesi gün buzdolabından çıkardığınız lokumları kare kare kesip köşelerinin sivriliğinin gitmesi için elinizle hafifçe yuvarlayın. Yuvarladığınız lokumları servis tabağına alıp üzerine Hindistan cevizi, fındık veya ceviz serpin. Hepsi bu kadar!
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