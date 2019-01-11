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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.01.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Lokum nasıl yapılır? Evde lokum tarifi

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Lokum nasıl yapılır? Evde lokum tarifi

Lokum tüm dünyada Türkiye denince ilk akla gelen lezzetlerden biridir. Çok eski zamanlardan günümüze kadar gelebilmiş tatlardan biri olan lokum günümüzde genellikle özel günlerde misafirlere ikram edilir halde karşımıza çıkıyor ama sevenleri için lokum yemenin yeri ya da zamanı yok. Özellikle kahvenin yanına çok yakışan lokumu satın alabileceğiniz, lokumuyla efsaneleşmiş bazı adresler mevcut elbette ama isterseniz lokumunuzu evde de yapabilirsiniz. İşte birkaç temel malzemeyle lokum yapılışı…

Şekercilerde ve tatlıcılarda satılan lokumlar genellikle sadece şeker ve aromadan oluşuyor. Ancak aslında lokumun güzeli sütle olur. Siz de evde lokum yapmak istiyorsanız ihtiyacınız olan birkaç temel malzeme var. Bu malzemeler şöyle:

1 litre süt
1,5 su bardağı şeker
2 su bardağı un
100 gram tereyağı
2 paket vanilya
Süslemek için:
Hindistan cevizi
Ceviz
Fındık

Sultan lokumu tarifi
Sultan lokumu tarifi

Un, süt ve şekeri derin bir tencerede muhallebi gibi sürekli karıştırarak kısık ateşte pişirin. Kaynayan karışımı ocaktan alıp içine tereyağı ve vanilya ekleyin. Mikser yardımıyla 10 dakika çırpın.

Karışımı bir tepsiye dökün. Bir kaşık ya da spatula yardımıyla her tarafı eşit olacak şekilde düzleştirin. Buzdolabına kaldırarak soğuyup sertleşmesi için bir gece bekletin.

Ertesi gün buzdolabından çıkardığınız lokumları kare kare kesip köşelerinin sivriliğinin gitmesi için elinizle hafifçe yuvarlayın. Yuvarladığınız lokumları servis tabağına alıp üzerine Hindistan cevizi, fındık veya ceviz serpin. Hepsi bu kadar!

Paşa lokumu tarifi
Paşa lokumu tarifi

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