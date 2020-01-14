Lokanta usulü tavuk çorbası tarifi
Şehriye çorbası mutfaklarımızın en temel çorbalarının başında geliyor. Hele bir de bu çorba tavuk suyu ve tavuk etiyle şenlendi mi lezzetine doyum olmuyor. Sizin için özellikle esnaf lokantalarında ve sütlü tatlıcılarda yapılan ve herkesin çok beğendiği tavuk suyu çorbasının tarifini hazırladık. Sofranızın vazgeçilmezleri arasındaki yerini hemen alacak olan lokanta usulü tavuk çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden elinize sağlık…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Malzemeler
- 300 gram tavuk eti
- Yarım su bardağı tel şehriye
- 1 yemek kaşığı un
- 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 su bardağı soğuk su
- 3-4 su bardağı tavuk suyu
- Tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı nane
Terbiyesi için:
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 1 adet yumurta
Hazırlanışı
Tavukları 5-6 su bardağı kadar suda iyice haşlayın.
Haşlanan tavuğun suyunu daha sonra kullanmak üzere kenara alın.
Tavuğun etlerini ayıklayıp parçalayın.
Bir başka tencerede yağı kızdırın.
Şehriyeyi ve baharatları yağda hafifçe kavurun.
Üzerine unu da ekleyip birkaç dakika daha kavurun.
1 su bardağı soğuk su ekleyip hızla karıştırarak unu açın.
Haşladığınız tavuğun suyundan 4 bardak kadarını tencereye ekleyin.
Şehriyeler yumuşayana kadar iyice pişirin.
Yoğurt ve yumurtayı ayrı bir kasede çırpın.
Çorbanın suyundan 1-2 kepçe kadarını yoğurda ekleyip ılıştırın ve yeniden çorbaya ekleyin.
Çorba kaynamaya başladığında tavuk etlerini de ilave edin.
Bir taşım daha kaynattığınız çorbayı sıcak servis edin. Afiyet olsun…