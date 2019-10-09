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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Zeytinyağlı Tarifleri>Kuru incir dolması tarifi
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Kuru incir dolması tarifi

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Kuru incir dolması tarifi

İncir yaz aylarının en sevilen meyvelerinden. Kurusu da sadece yazın değil her mevsim zevkle tüketilebiliyor. Peki kuru inciri dolma malzemesi olarak kullanabileceğiniz aklınıza gelir miydi? Sizin için çok beğeneceğinize emin olduğumuz enfes bir kuru incir dolması hazırladık. Farklı bir dolma tarifi arayanlar bu yemeği mutlaka denemeli. Afiyet olsun…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 500 gram kuru incir
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet orta boy soğan
  • 100 gram pirinç
  • 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 çay kaşığı yenibahar
  • 1 su bardağı su

Hazırlanışı

Soğanları yemeklik doğrayın.

Zeytinyağı ve sıvı yağı tavada kızdırın.

Soğanları ekleyip kavurmaya başlayın.

Soğanlar yumuşadığında içine dolmalık fıstıkları ekleyip kavurmaya devam edin.

Yıkayıp suyunu süzdüğünüz pirinci de soğan ve fıstık karışımına ekleyip kavurmayı sürdürün.

Baharatları da ekleyin ve karıştırın.

Son olarak sıcak suyu pirinçlere ilave edin ve kapağı kapalı halde pirinçler kabarana kadar pişirin.

Kuru incirleri sıcak suda yumuşatın.

Yumuşayan incirlerin altlarını bıçakla açıp pirinçli harcı içlerine doldurun.

İncirlerin altını bıçakla X biçiminde kesin.

Ortasına pirinçli harcı kaşık yardımıyla doldurun.

Servis etmeden önce soğumasını bekleyin. Afiyet olsun…

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Fotoğraf: iStock
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