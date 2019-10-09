Kuru incir dolması tarifi

İncir yaz aylarının en sevilen meyvelerinden. Kurusu da sadece yazın değil her mevsim zevkle tüketilebiliyor. Peki kuru inciri dolma malzemesi olarak kullanabileceğiniz aklınıza gelir miydi? Sizin için çok beğeneceğinize emin olduğumuz enfes bir kuru incir dolması hazırladık. Farklı bir dolma tarifi arayanlar bu yemeği mutlaka denemeli. Afiyet olsun…
Soğanları yemeklik doğrayın.
Zeytinyağı ve sıvı yağı tavada kızdırın.
Soğanları ekleyip kavurmaya başlayın.
Soğanlar yumuşadığında içine dolmalık fıstıkları ekleyip kavurmaya devam edin.
Yıkayıp suyunu süzdüğünüz pirinci de soğan ve fıstık karışımına ekleyip kavurmayı sürdürün.
Baharatları da ekleyin ve karıştırın.
Son olarak sıcak suyu pirinçlere ilave edin ve kapağı kapalı halde pirinçler kabarana kadar pişirin.
Kuru incirleri sıcak suda yumuşatın.
Yumuşayan incirlerin altlarını bıçakla açıp pirinçli harcı içlerine doldurun.
İncirlerin altını bıçakla X biçiminde kesin.
Ortasına pirinçli harcı kaşık yardımıyla doldurun.
Servis etmeden önce soğumasını bekleyin. Afiyet olsun…