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Salata Tarifleri
Haber Giriş: 14.01.2020 - 14:35,Son Güncelleme:/

Kuru fasulye salatası tarifi

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Kuru fasulye salatası tarifi

Baklagiller, salataların protein içeriklerini artırmanın en doğru yollarından biri. Kuru fasulye salatası da buna en iyi örneklerden. Klasik fasulye piyazından malzeme itibarıyla farklılaşan kuru fasulye salatası, sofralarınızın vazgeçilmezlerinden biri olacak. Bu salatayı dilerseniz nohut, barbunya, Meksika fasulyesi gibi bakliyatlarla da yapabilirsiniz. İşte tek başına da başka yemeklerle de zevkle tüketebileceğiniz kuru fasulye salatası tarifimiz...

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 çay bardağı kuru fasulye
  • 1 adet domates
  • 1 adet salatalık
  • 1 adet mor soğan
  • Maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı sumak
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Tuz
  • Limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı nar ekşisi
  • Zeytinyağı

Hazırlanışı

Kuru fasulyeyi bir gece önceden ıslatıp salatayı yapmadan önce haşlayın.

Soğanı piyazlık doğrayın. Maydanozları kıyın.

Domates ve salatalığı iri küpler halinde doğrayın.

Tüm malzemeyi karıştırın.

Baharatları, limon suyunu, zeytinyağını ve nar ekşisini de ilave edip güzelce harmanlayın.

Tek başına ya da yemeklerin yanında servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

 

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