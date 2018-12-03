Kupes nasÄ±l piÅŸirilir?
Ege, Akdeniz ve Marmaraâ€™da neredeyse her mevsim bulunur kupes balÄ±ÄŸÄ±. SÄ±cak ve Ä±lÄ±man olan bÃ¼tÃ¼n denizlerin sÄ±ÄŸ kesimlerinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ±dÄ±r ki, birÃ§ok yerde lopa, lapa, kupa, gupa, gopez, altÄ±nkuÅŸak, gupes, kopes, kÃ¼pez gibi deÄŸiÅŸik isimlerle anÄ±lÄ±r. Peki sizi ekonomik olarak Ã§ok zorlamadan, fazla zamanÄ±nÄ±zÄ± almadan, kendinize ya da misafirlerinize kÃ¼Ã§Ã¼k bir ziyafet yaÅŸatmanÄ±zÄ± saÄŸlayan lezzetli kupes balÄ±ÄŸÄ±nÄ± nasÄ±l piÅŸirmelisiniz? Kupes balÄ±ÄŸÄ± nasÄ±l kolay temizlenir? Kupes balÄ±ÄŸÄ± en iyi nasÄ±l piÅŸirilir? BÃ¼tÃ¼n detaylarÄ±yla buradaâ€¦
Kupes nasÄ±l ayÄ±klanÄ±r, temizlenir? PiÅŸmeye hazÄ±r hale gelir?
Kupesler karÄ±n altÄ± ve sÄ±rtlarÄ±ndan, ince bir ÅŸekilde boydan boya kesilir. SÄ±rt kenarÄ±nda, kuyruÄŸa yakÄ±n yerden baÅŸlayarak bÄ±Ã§akla kafasÄ±na doÄŸru Ã§ekip kesin. Daha sonra karÄ±n altÄ±nda, kuyruk tarafÄ±ndan baÅŸlayarak karÄ±n boÅŸluÄŸuna kadar kesin. Bu kesiklerden kÄ±lÃ§Ä±klarÄ±na kolayca ulaÅŸabilirsiniz.
Bir elle balÄ±ÄŸÄ±n solungaÃ§larÄ±nÄ± hafif kaldÄ±rarak aÃ§Ä±n. BaÅŸparmaÄŸÄ±nÄ±z ile balÄ±ÄŸÄ±n karÄ±n boÅŸluÄŸundaki bÃ¼tÃ¼n organlarÄ± Ã§Ä±karÄ±n.
BalÄ±ÄŸÄ±n derisi iÃ§in, kafasÄ±na doÄŸru aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ bir kenardan bÄ±Ã§akla tutup, kuyruÄŸa kadar Ã§ekerek soyun. Bu iÅŸlemi balÄ±ÄŸÄ±n iki tarafÄ± iÃ§inde uygulayÄ±n.
Ä°Ã§ organlarÄ± ve derisi temizlenen balÄ±klarÄ± bol su ile yÄ±kayÄ±n ve iyice kurulandÄ±ktan sonra Ã¼zerine tuz serpin. Ä°steÄŸinize gÃ¶re Ã§eÅŸitli baharatlar da ekleyebilirsiniz.
YoÄŸurtlu Kupes
Bu tarif balÄ±ÄŸÄ±n taze olduÄŸu sÃ¼rece yoÄŸurt ile birlikteliÄŸinin sorun olmayacaÄŸÄ±nÄ±n ispatÄ±dÄ±r.
BalÄ±klarÄ± temizleyin ve hafifÃ§e unlayÄ±n. YoÄŸurtla servis edileceÄŸi iÃ§in balÄ±klar gevrek, kÄ±tÄ±r kÄ±tÄ±r olmalÄ±. Kupesleri Ã§ok kÄ±zgÄ±n yaÄŸda kÄ±zartÄ±n. Servis tabaÄŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z balÄ±klarÄ±n Ã¼stÃ¼ne sarÄ±msaklÄ± yoÄŸurt dÃ¶kÃ¼n. YaÄŸda kÄ±rmÄ±zÄ± biberi kÄ±zdÄ±rarak, yoÄŸurtlu balÄ±ÄŸÄ±n Ã¼stÃ¼ne ekleyin. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ mantÄ± gibi ve tadÄ± ise unutulmaz olacaktÄ±r.
FÄ±rÄ±nda Kupes
BalÄ±klarÄ± temizleyin. ZeytinyaÄŸÄ±, baharat, salÃ§a ve ezilmiÅŸ sarÄ±msaklarÄ± farklÄ± bir kapta karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Bu karÄ±ÅŸÄ±mÄ± balÄ±klarÄ±n iÃ§ine, dÄ±ÅŸÄ±na, iyice yedirin. GÃ¶vdelerine bÄ±Ã§ak ile kÃ¼Ã§Ã¼k kesikler aÃ§Ä±n. Bu kesiklere kÃ¼p kÃ¼p tereyaÄŸÄ± parÃ§alarÄ± koyun. Ä°Ã§ ve dÄ±ÅŸÄ±nÄ± defne yapraklarÄ± ile dilediÄŸiniz kadar doldurun. FÄ±rÄ±n kabÄ±nÄ±zÄ±n tabanÄ±nÄ±, patates ve soÄŸan halkalarÄ± ile kaplayÄ±n. BalÄ±klarÄ± folyo ile sarÄ±n. Ã–nceden 200 derecede Ä±sÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ±z fÄ±rÄ±nda 40 dakika folyolu, 15 dakika folyosuz piÅŸirin. YanÄ±na humus Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±yor ama damak tadÄ±nÄ±za gÃ¶re bir salata ile servis edebilirsiniz.
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BalÄ±klarÄ±n pullarÄ±nÄ± temizleyin ve iÃ§ organlarÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±p bol su ile yÄ±kayÄ±n. Bir kapta mÄ±sÄ±r unu ve tuzu karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. BalÄ±klarÄ± iyice kuruladÄ±ktan sonra karÄ±ÅŸÄ±ma bulayÄ±n. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, balÄ±klarÄ±n kesinlikle kuru olmasÄ±dÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kuru balÄ±ÄŸÄ±n derisi daha gergin olacaÄŸÄ± iÃ§in daha gevrek olur. Tavaya biraz zeytinyaÄŸÄ± koyun ve balÄ±klarÄ±n her tarafÄ± Ã§Ä±tÄ±r Ã§Ä±tÄ±r olana kadar piÅŸirin. Salata ile servis edebilirsiniz.Â
BALIÄžIN YANINDA Ã‡OK Ä°YÄ° GÄ°DER: MISIR EKMEÄžÄ° TARÄ°FÄ°
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