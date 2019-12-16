Kül çöreği tarifi

Çayın yanına çok yakışacak bir tarifimiz var. Ankara'nın sevilen hamur işlerinden kül çöreği... Sadece su, un ve tuz ile hazırlanan bu çöreğe ceviz veya peynir de ekleyerek lezzetini katlayabilirsiniz. Bu doyurucu tarifi çok seveceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...