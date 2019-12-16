Kül çöreği tarifi

Çayın yanına çok yakışacak bir tarifimiz var. Ankara'nın sevilen hamur işlerinden kül çöreği... Sadece su, un ve tuz ile hazırlanan bu çöreğe ceviz veya peynir de ekleyerek lezzetini katlayabilirsiniz. Bu doyurucu tarifi çok seveceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...
Unu, su ve tuz ile yoğurarak bir hamur elde edin.
Daha sonra yufka şeklinde açın.
4-5 adet yufkayı üst üste yerleştirin. Eğer isterseniz bu katların arasına ceviz veye peynir ekleyebilirsiniz.
Kenarları hava almayacak şekilde somun ekmeği haline getirip fırına verin.
Şimdiden afiyet olsun...