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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
16.01.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Körili köfte nasıl yapılır? Körili köfte tarifi

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Körili köfte nasıl yapılır? Körili köfte tarifi

Hindistan olmak üzere Güneydoğu Asya mutfağında sıklıkla kullanılan köri, son yıllarda ülkemizde de popüler bir hal aldı. Beyaz etlerle harika bir uyum yakalayan köri, köfte yemeklerine de çok yakışan bir lezzet. Peki, körili köfte nasıl yapılır?

KÖRİLİ KÖFTE

500 gr. az yağlı kıyma
2 çay kaşığı toz zencefil
2 çay kaşığı toz kırmızı biber
2 çay kaşığı toz kişniş
2 çay kaşığı yenibahar
2 çay kaşığı toz köri
2 çay kaşığı karabiber
1 tutam tuz
1 adet kuru soğan – rende

Pişirmek için Malzemeler

250 gr. hellim peyniri
1 su bardağı krema
1 yemek kaşığı toz köri
1 adet kuru soğan – rende
3 diş sarımsak – ezilmiş
1 su bardağı et suyu
2 su bardağı bezelye

Üzeri için Malzemeler

6 – 7 yaprak taze kişniş

Yapılışı:

Geniş bir yoğurma kabında tüm baharatlar ve kıymayı iyice yoğurun, ardından ceviz büyüklüğünde yuvarlak köfteler oluşturun.

Hellim peynirlerini 2 cm.’lik küpler olacak şekilde dilimleyin.

Tencerenizi ocağa koyun ve altını açıp iyice ısınmasını sağlayın.

Önce küp küp doğradığınız hellimleri tencerede kızartın ve kenara alın.

Sonrasında yuvarladığınız köfteleri iyice ısınmış olan tencerenizde, dışları iyice renk alana kadar çevirerek pişirin.

Diğer tarafta bir karıştırma kabında krema, et suyu, rendelenmiş soğan, köri ve ezilmiş sarımsağı karıştırın.

İyice renk aldırarak pişirdiğiniz köftelerin üzerine bu karışımı dökün ve kaynamaya başladıktan sonra bezelyeleri ve hellim peynirlerini ilave edin.

Sosu kıvam bulup koyulaştıktan sonra servis tabağına alın ve kıyılmış taze kişniş ile süsleyerek servis edin.

 

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