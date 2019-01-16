Körili köfte nasıl yapılır? Körili köfte tarifi
Hindistan olmak üzere Güneydoğu Asya mutfağında sıklıkla kullanılan köri, son yıllarda ülkemizde de popüler bir hal aldı. Beyaz etlerle harika bir uyum yakalayan köri, köfte yemeklerine de çok yakışan bir lezzet. Peki, körili köfte nasıl yapılır?
KÖRİLİ KÖFTE
500 gr. az yağlı kıyma
2 çay kaşığı toz zencefil
2 çay kaşığı toz kırmızı biber
2 çay kaşığı toz kişniş
2 çay kaşığı yenibahar
2 çay kaşığı toz köri
2 çay kaşığı karabiber
1 tutam tuz
1 adet kuru soğan – rende
Pişirmek için Malzemeler
250 gr. hellim peyniri
1 su bardağı krema
1 yemek kaşığı toz köri
1 adet kuru soğan – rende
3 diş sarımsak – ezilmiş
1 su bardağı et suyu
2 su bardağı bezelye
Üzeri için Malzemeler
6 – 7 yaprak taze kişniş
Yapılışı:
Geniş bir yoğurma kabında tüm baharatlar ve kıymayı iyice yoğurun, ardından ceviz büyüklüğünde yuvarlak köfteler oluşturun.
Hellim peynirlerini 2 cm.’lik küpler olacak şekilde dilimleyin.
Tencerenizi ocağa koyun ve altını açıp iyice ısınmasını sağlayın.
Önce küp küp doğradığınız hellimleri tencerede kızartın ve kenara alın.
Sonrasında yuvarladığınız köfteleri iyice ısınmış olan tencerenizde, dışları iyice renk alana kadar çevirerek pişirin.
Diğer tarafta bir karıştırma kabında krema, et suyu, rendelenmiş soğan, köri ve ezilmiş sarımsağı karıştırın.
İyice renk aldırarak pişirdiğiniz köftelerin üzerine bu karışımı dökün ve kaynamaya başladıktan sonra bezelyeleri ve hellim peynirlerini ilave edin.
Sosu kıvam bulup koyulaştıktan sonra servis tabağına alın ve kıyılmış taze kişniş ile süsleyerek servis edin.
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