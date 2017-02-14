Komşu Selanik’ten en iyi 8 mekan önerisi
Son yılların popüler tatil duraklarından Yunanistan, Selanik'teki iddialı mekanlarla bu sene de oldukça davetkar. İşte öneriler...
Komşu Yunanistan’ın en çok turist çeken şehirlerinden biri olan Selanik, tarihi eski çağlara dayanan, doğal güzellikleriyle; özellikle de deniziyle büyüleyen bir şehir. Gecesi ve gündüzü ayrı bir güzelliğe sahip şehri ziyaret ettiğinizde mutlaka görmeniz gereken mekanları sizler için derledik. İşte Selanik’in en iyi 8 mekanı…
1. Mezeler ondan sorulur: Full Tou Meze
Eski Liman’ın karşısındaki, Ladadika Meydanı'nda yer alan Foul Tou Meze, tipik bir Yunan restoranı. Eğer meze ve salata çeşitlerini çok seviyorsanız, sadece meze ile doyabileceğiniz, harika alternatifler sunan mekanı mutlaka ziyaret edin.
2. Taverna arayanlar için: Palati
Canlı müzik eşliğinde, orijinal Yunan tavernası kültürünü yaşamak isteyenler soluğu Palati’de alıyor. Lezzetli yemekleri, güzel bahçesi ile Ladadika’da bulunan restoranda harika anlar yaşayabilirsiniz.
3. Makul fiyat, üstün lezzet: O Kipos tou Thermaikou
Zengin bir menüye sahip O Kipos tou Thermaikou, şefinin hazırladığı özgün ve yaratıcı tarifler ile öne çıkıyor. Büyük porsiyonlar, makul fiyat ve geniş seçenekler arıyorsanız bir akşamınızı O Kipos tou Thermaikou’da geçirmelisiniz.
4. Türkçe menüsü bile yeter: 7 Thalasses
Selanik’e gelip en iyi deniz ürünlerini tatmak için gideceğiniz adres 7 Thalasses olsun. Mekan, şık ve hoş atmosferi, lezzetli yemekleri ve taptaze deniz mahsulleri ile kalbinizi fethediyor. Tüm bu güzelliklere karşı tek eksi yanı diğer restoranlara oranla fiyatların biraz daha yüksek olması.
5. Selanik’te kahvaltı: Estrella
Güzel bir Selanik sabahında harika omletler, büyük porsiyonlu kahvaltı tabaklarıyla karşılaşmak, keyifle, uzun uzun kahvaltı etmek için Estrella’ya mutlaka uğrayın.
6. Sıcak ve sevimli: Tavrna Kastro
Gün ortasında ya da akşamüstü acıktığınızda, sevimli dekorasyonu, sıcak ortamı ile Tavrna Kastro sizin için en uygun mekanlardan biri olabilir. Ano Poli yani Yukarı Şehir’de bulunan mekanda, Yunan mutfağından pek çok lezzeti bulabilirsiniz.
7. Dilediğin içecek burada: The Blue Cup
Selanik’te öğlen kahvenizi ya da akşamüstü içeceğinizi içebileceğiniz, zengin menüye sahip bir kafe-bar arıyorsanız The Blue Cup enfes kahveleri ve içecekleri ile beklentinizi karşılıyor.
8. Kaliteli ve şık bir adres: Kouzina Kioupia
Bembeyaz, yalın, temiz ve zarif dekorasyonu ile Ege’de olduğunuzu gerçekten hissedeceğiz Kouzina Kioupia, Morihovou Meydanı’na bakan eşsiz manzarasıyla misafirlerini büyülüyor. Deniz mahsulleri ve Yunan mutfağına has lezzetlerin bulunduğu mekan, canlı Yunan müziği ile de gönülleri fethediyor.
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