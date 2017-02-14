Komşu Selanik’ten en iyi 8 mekan önerisi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
14.02.2017 - 14:30, Son Güncelleme:

Komşu Selanik’ten en iyi 8 mekan önerisi

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Komşu Selanik’ten en iyi 8 mekan önerisi

Son yılların popüler tatil duraklarından Yunanistan, Selanik'teki iddialı mekanlarla bu sene de oldukça davetkar. İşte öneriler...

Komşu Yunanistan’ın en çok turist çeken şehirlerinden biri olan Selanik, tarihi eski çağlara dayanan, doğal güzellikleriyle; özellikle de deniziyle büyüleyen bir şehir. Gecesi ve gündüzü ayrı bir güzelliğe sahip şehri ziyaret ettiğinizde mutlaka görmeniz gereken mekanları sizler için derledik. İşte Selanik’in en iyi 8 mekanı…

1. Mezeler ondan sorulur: Full Tou Meze

Eski Liman’ın karşısındaki, Ladadika Meydanı'nda yer alan Foul Tou Meze, tipik bir Yunan restoranı. Eğer meze ve salata çeşitlerini çok seviyorsanız, sadece meze ile doyabileceğiniz, harika alternatifler sunan mekanı mutlaka ziyaret edin.

Komşu Selanik’ten en iyi 8 mekan önerisi

2. Taverna arayanlar için: Palati

Canlı müzik eşliğinde, orijinal Yunan tavernası kültürünü yaşamak isteyenler soluğu Palati’de alıyor. Lezzetli yemekleri, güzel bahçesi ile Ladadika’da bulunan restoranda harika anlar yaşayabilirsiniz.

3. Makul fiyat, üstün lezzet: O Kipos tou Thermaikou

Zengin bir menüye sahip O Kipos tou Thermaikou, şefinin hazırladığı özgün ve yaratıcı tarifler ile öne çıkıyor. Büyük porsiyonlar, makul fiyat ve geniş seçenekler arıyorsanız bir akşamınızı O Kipos tou Thermaikou’da geçirmelisiniz.

Komşu Selanik’ten en iyi 8 mekan önerisi

4. Türkçe menüsü bile yeter: 7 Thalasses

Selanik’e gelip en iyi deniz ürünlerini tatmak için gideceğiniz adres 7 Thalasses olsun. Mekan, şık ve hoş atmosferi, lezzetli yemekleri ve taptaze deniz mahsulleri ile kalbinizi fethediyor. Tüm bu güzelliklere karşı tek eksi yanı diğer restoranlara oranla fiyatların biraz daha yüksek olması.

5. Selanik’te kahvaltı: Estrella

Güzel bir Selanik sabahında harika omletler, büyük porsiyonlu kahvaltı tabaklarıyla karşılaşmak, keyifle, uzun uzun kahvaltı etmek için Estrella’ya mutlaka uğrayın.

Komşu Selanik’ten en iyi 8 mekan önerisi

6. Sıcak ve sevimli: Tavrna Kastro

Gün ortasında ya da akşamüstü acıktığınızda, sevimli dekorasyonu, sıcak ortamı ile Tavrna Kastro sizin için en uygun mekanlardan biri olabilir. Ano Poli yani Yukarı Şehir’de bulunan mekanda, Yunan mutfağından pek çok lezzeti bulabilirsiniz.

7. Dilediğin içecek burada: The Blue Cup

Selanik’te öğlen kahvenizi ya da akşamüstü içeceğinizi içebileceğiniz, zengin menüye sahip bir kafe-bar arıyorsanız The Blue Cup enfes kahveleri ve içecekleri ile beklentinizi karşılıyor.

Komşu Selanik’ten en iyi 8 mekan önerisi

8. Kaliteli ve şık bir adres: Kouzina Kioupia

Bembeyaz, yalın, temiz ve zarif dekorasyonu ile Ege’de olduğunuzu gerçekten hissedeceğiz Kouzina Kioupia, Morihovou Meydanı’na bakan eşsiz manzarasıyla misafirlerini büyülüyor. Deniz mahsulleri ve Yunan mutfağına has lezzetlerin bulunduğu mekan, canlı Yunan müziği ile de gönülleri fethediyor.

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