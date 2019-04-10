Kivili smoothie tarifi

Zengin mineralli yapısıyla kivinin smoothie haline bayılacaksınız. 10 dakikada hazırlayabileceğiniz ferahlatıcı etkisiyle herkesi kendine hayran bırakacak, kivili smoothie tarifimizi denemek isterseniz, detaylar hemen aşağıda…
Katı meyve sıkacağında yeşil elmaları sıkarak, taze sıkılmış elma suyunu hazırlayın.
Smoothie hazırlarken, kullanacağınız bütün malzemelerin soğuk olmasına özen gösterin.
Kivinin kabuğunu soyun ve küçük parçalara bölün.
Körpe ıspanak yapraklarını suyun altında bol bol yıkayın ve kurutun.
Maydanozları yıkayıp yapraklarını ayıklayın.
Bütün malzemeleri blender kabına alın ve limon suyunu ilave edin.
Karışım pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra büyük boy bir bardağa döküp hemen soğuk olarak dilerseniz de buz ilave ederek servis edin. Afiyet olsun.