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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
09.01.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Haşhaşlı Kıbrıs tatlısı tarifi

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Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Haşhaşlı Kıbrıs tatlısı tarifi

Yunan tatlısı olarak da bilinen Kıbrıs tatlısı, son yılların popüler lezzetlerinden biri haline geldi. Ceviz, haşhaş ve Hindistan cevizinin muhteşem uyumunu gözler önüne seren Kıbrıs tatlısının püf noktası ise şerbetinde gizli. Peki, Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır?

Kıbrıs mutfağının en sevilen lezzetlerinden Kıbrıs tatlısının ünü hızla yayılıyor. Peki, Kıbrıs tatlısını bir de haşhaşla denemeye ne dersiniz? Pek çok tatlı gibi Kıbrıs tatlısına da çok yakışan haşhaş, damaklarda farklı bir tat bırakıyor. İşte püf noktasıyla Kıbrıs tatlısı tarifi...

Kıbrıs tatlısının keki sıcak, şerbeti soğuk olmalıdır. Bu nedenle tatlının şerbetini önceden hazırlamanız gerekiyor. Tatlınız soğuk şerbetini çektirdikten sonra kremayı ilave edebilirsiniz.

Malzemeler

3 adet yumurta
Yarım su bardağı şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı galeta unu
1 su bardağı kırılmış ceviz
3 yemek kaşığı haşhaş
1 su bardağı Hindistan cevizi
1 paket kabartma tozu

Kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi
Kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi

Şerbeti için:

2 su bardağı su
1,5 su bardağı şeker
1 paket vanilya

Kreması için:

1 litre süt
1 su bardağı nişasta
Yarım su bardağı şeker
1 paket vanilya
1 paket krem şanti

Kaymaçina tarifi
Kaymaçina tarifi

Yapılışı

Kıbrıs tatlısı yapmak için öncelikli olarak şerbeti hazırlayın ki kekiniz pişene kadar soğusun. Şerbet için; bir tencereye suyu ve şekeri dökün, kaynamaya başladıktan sonra altı kısık olarak 15 dakika daha kaynatın. Şerbetiniz hazır olunca vanilyayı ekleyip soğuması için bırakın. Kıbrıs tatlısının kekini hazırlamak için yumurtaları ve şekeri iyice çırpın, diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın.

Karışımı yağlanmış bir tepsiye dökün ve 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbeti üzerine dökün, soğuması için bekletin.
Kreması için krem şanti hariç diğer malzemeleri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Altını kapatın, toz krem şantiyi ekledikten sonra 5 dakika daha çırpın. Kekiniz şerbeti iyice çekince hazırladığınız muhallebiyi dökün ve bolca Hindistan ceviziyle üzerini kaplayıp sunuma hazırlayın.

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