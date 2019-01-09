Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Haşhaşlı Kıbrıs tatlısı tarifi
Yunan tatlısı olarak da bilinen Kıbrıs tatlısı, son yılların popüler lezzetlerinden biri haline geldi. Ceviz, haşhaş ve Hindistan cevizinin muhteşem uyumunu gözler önüne seren Kıbrıs tatlısının püf noktası ise şerbetinde gizli. Peki, Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır?
Kıbrıs mutfağının en sevilen lezzetlerinden Kıbrıs tatlısının ünü hızla yayılıyor. Peki, Kıbrıs tatlısını bir de haşhaşla denemeye ne dersiniz? Pek çok tatlı gibi Kıbrıs tatlısına da çok yakışan haşhaş, damaklarda farklı bir tat bırakıyor. İşte püf noktasıyla Kıbrıs tatlısı tarifi...
Kıbrıs tatlısının keki sıcak, şerbeti soğuk olmalıdır. Bu nedenle tatlının şerbetini önceden hazırlamanız gerekiyor. Tatlınız soğuk şerbetini çektirdikten sonra kremayı ilave edebilirsiniz.
Malzemeler
3 adet yumurta
Yarım su bardağı şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı galeta unu
1 su bardağı kırılmış ceviz
3 yemek kaşığı haşhaş
1 su bardağı Hindistan cevizi
1 paket kabartma tozu
Şerbeti için:
2 su bardağı su
1,5 su bardağı şeker
1 paket vanilya
Kreması için:
1 litre süt
1 su bardağı nişasta
Yarım su bardağı şeker
1 paket vanilya
1 paket krem şanti
Yapılışı
Kıbrıs tatlısı yapmak için öncelikli olarak şerbeti hazırlayın ki kekiniz pişene kadar soğusun. Şerbet için; bir tencereye suyu ve şekeri dökün, kaynamaya başladıktan sonra altı kısık olarak 15 dakika daha kaynatın. Şerbetiniz hazır olunca vanilyayı ekleyip soğuması için bırakın. Kıbrıs tatlısının kekini hazırlamak için yumurtaları ve şekeri iyice çırpın, diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın.
Karışımı yağlanmış bir tepsiye dökün ve 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbeti üzerine dökün, soğuması için bekletin.
Kreması için krem şanti hariç diğer malzemeleri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Altını kapatın, toz krem şantiyi ekledikten sonra 5 dakika daha çırpın. Kekiniz şerbeti iyice çekince hazırladığınız muhallebiyi dökün ve bolca Hindistan ceviziyle üzerini kaplayıp sunuma hazırlayın.
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