Kaymaçina tarifi

Süt pidesi olarak da bilinen kaymaçina, süt, yumurta ve şekerin birleşmesiyle ortaya çıkar. Balkanların bu çok pratik ve lezzetli olan tatlısının tarifi bütün detayları ile aşağıda... Farklı ve çok kolay bir lezzet arıyorsanız kaymaçina tam size göre... Ancak biraz sabırlı olmanız şart. Çünkü kaymaçinayı pişirdikten sonra 8 saat buzdolabında bekletmeniz gerekiyor.
Yumurtaları bir çırpma kabına kırın. Mikserle tamamen homojen olana kadar çırpın. Toz şekeri yumurtaların üzerine ekleyin. Çırpma teliyle şeker tamamen eriyene kadar çırpın. Bütün malzemelerin iyice erimiş olması önemli. Süt ve vanilyayı ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Karışımı kare veya dikdörtgen bir fırın kabına boşaltın. Kabın içinde karışımın birkaç parmak boşluk bırakması gerekiyor. Kabın derinliğini iyi ayarlamaya özen gösterin. 160 derece fırında 1,5 saat kadar pişirin. Üstünün kızarması tatlının piştiğine işaret eder.
Fırından çıkardığınız tatlıyı oda sıcaklığında soğutun. Buzdolabında en az 8 saat kadar beklettikten sonra, sertleşmiş ve kıvamını almış olan kaymaçinayı dilimleyerek servis edebilirsiniz.