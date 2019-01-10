Keşkül tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze miras kalan keşkül, sütlü tatlıların en özellerinden biri. İçindeki toz bademin enfes bir lezzet kattığı keşkülü pastanelerde yiyebileceğiniz gibi evinizde de enfes bir keşkül yapabilirsiniz. Püf noktası topaklanmaması için sürekli karıştırmak olan keşkülün tarifi de hemen aşağıda…
Servisi için:
Yumurtaların sarısını beyazından ayırın. Sarıları süt, şeker nişasta ve toz bademle birlikte alın. Orta ateşte bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak kıvamı koyulaşana kadar pişirin. Pişen keşkülün içine Hindistan cevizini ilave edin.
Keşkülü kaselere paylaştırın. Soğuyup katılaştıktan sonra üzerine kabuksuz çiğ badem ve file Antep fıstığı serpin. Arzu ederseniz buzdolabına koyup biraz daha soğumasını sağlayabilirsiniz.