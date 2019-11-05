Keşkek nasıl yapılır? Adım adım tavuklu keşkek tarifi
Özellikle düğünlerde yapılan, özel günlerin vazgeçilmez yemeği olan keşkek, ağır, hatırlı misafirlere yapılan özel bir yemektir. Yurdumuzun birçok yöresinde yapılan keşkek, Anadolu'da yörelere göre farklılıklar göstermekle birlikte temel olarak yarma buğday ve etten yapılır. Peki, keşkek nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte, adım adım tavuklu keşkek tarifi…
Anadolu'da keşkek daha çok düğün yemeği olarak bilinir. Düğünden bir gün önce ıslatılan buğday, düğün günü sabahtan büyük kazanlar içinde kaynatılmaya başlanır. Kaynatılan buğdaylar ve etler büyük kazanlar içine alınıp tokmaklar yardımıyla kazanın içine vurarak malzemenin iyice erimesi sağlanır. Bu işleme keşkek dövmek denilir. Geleneksel olarak düğün aşçıları tarafından hep birlikte imece usulü ile yapılır. Yorucu bir iş olan keşkek dövme işlemi sonucu etler ve buğday eriyerek özdeşleşir. Et, tahıllarla iç içe geçmiş, neredeyse tamamen yemeğin içinde erimiş durumdadır. Ne kadar uzun süre ve kuvvetle dövülürse o kadar iyi olduğu söylenir. Çok iyi dövülmüş keşkeğe "sakız gibi keşkek" benzetmesi yapılır.
Lifleri iyi ayrılmış etin buğday özüyle birleştiği, bulamaç gibi değil ama kaşıkla tabaktan çekince uzayan bir keşkek, gerçekten de sakız gibi uzar. Günümüzde sırf keşkek dövmek için tasarlanmış keşkek mikserleriyle dövülüyor olsa da geleneksel yöntemlerle dövüleni her zaman daha makbul sayılır. Bu yüzden köylerde genellikle geleneksel olarak tokmaklarla dövülmeye devam etmektedir. Güveç, tencere veya büyük kazanlarda odun ateşinde pişirilir. Yine yöreye göre değişmekle birlikte kırmızı biber, salça, soğan ve yağdan oluşan bir sosla servis yapılır.Genellikle dana etiyle yapılır ama tavuk etiyle de yapılabilir.
MALZEMELER:
• 1 kg. aşurelik buğday
• ½ paket margarin
• ½ su bardağı sıvı yağ
• 2 adet kalçalı tavuk budu
• 1 su bardağı nohut
• 1 çorba kaşığı tuz
• 4 litre su
• Baharat
• Salça
HAZIRLANIŞI:
1 Kg Buğday ayıklanıp, yıkanır. İçine bir bardak nohut katılır ve ılık su ile ıslatılır. 4 saat bekletilir. Daha sonra toprak çömleğin içine boşaltılır. Üzerine tuz, bir çorba kaşığı margarin, yarım bardak sıvı yağ ve tavuk budu et ilave edilir. Çömleğin ağzına 2 parmak kalana kadar su doldurulur. Akşamdan fırına verilir. Sabah fırından alınıp, tahta kaşık ile karıştırılır. Üzerine yağ kızdırılır, salça ve baharat ilave edilip sos hazırlanır.