Kaz ciğeri nasıl yapılır? İşte tarifi ve pişirilişi
Kaz ciğeri nasıl yapılır sorusunun yanıtı sofralarında güzel lezzetler arayan vatandaşların sorguladığı ve araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yüksek protein değerine sahip olan kaz ciğeri sofralara farklı lezzetler katmaya devam ediyor. Peki, kaz ciğeri nasıl yapılır? İşte tarifi ve pişirilişi.
Kuzu ciğerine göre daha yağlı olan kaz ciğeri fazlası ile doyurucu bir lezzettir. Sofrasında bu lezzeti tatmak isteyen vatandaşlar 'kaz ciğeri nasıl yapılır?' sorusunun yanıtı arıyor. Peki, kaz ciğeri nasıl yapılır? İşte tarifi ve pişirilişi.
KAZ CİĞERİ MALZEMELER
500 gr kaz ciğeri
1 adet kuru soğan
2 adet yeşilbiber
1 adet kırmızı kapya biber
1 demet maydanoz
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tatlı kırmızı pul biber
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
KAZ CİĞERİ TARİFİ YAPILIŞI:
Kaz ciğeri tamamen kırıntılardan ayıklandıktan sonra küp küp ya da jülyen şekilde doğranır. Tavaya tereyağı alınır ve ısıtılır. Kaz ciğeri de üzerine ilave edilir ve hafifçe kavrulmaya başlanır.
Soğanın kabuğu soyulur ve yıkandıktan sonra küçük küpler şeklinde doğranır. Biberler yıkanır, tohumlardan ayıklanır. Kare olacak şekilde doğranır. Soğan ve biberler ciğerin üzerine eklenir.
Maydanoz yıkanır ve ayıklanır, sonradan ilave edilmek üzere bekletilir.
Kavrulan ve soğan ile özdeşleşen ciğerin üzerine tuz, karabiber ve kırmızıbiber eklenir. Üzeri kapatılarak kavrulmaya devam edilir.
Kavrulma işlemi tamamı ile bitince 1 yemek kaşığı zeytinyağı da tencereye eklenir ve üzerine maydanoz serpilir. Birkaç kez karıştırıldıktan sonra servis tabaklarına alınır ve yemek sıcak iken servis edilir.
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