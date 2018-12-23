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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.12.2018 - 22:29, Son Güncelleme:

Kaz ciğeri nasıl yapılır? İşte tarifi ve pişirilişi

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Kaz ciğeri nasıl yapılır? İşte tarifi ve pişirilişi

Kaz ciğeri nasıl yapılır sorusunun yanıtı sofralarında güzel lezzetler arayan vatandaşların sorguladığı ve araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yüksek protein değerine sahip olan kaz ciğeri sofralara farklı lezzetler katmaya devam ediyor. Peki, kaz ciğeri nasıl yapılır? İşte tarifi ve pişirilişi.

Kuzu ciğerine göre daha yağlı olan kaz ciğeri fazlası ile doyurucu bir lezzettir. Sofrasında bu lezzeti tatmak isteyen vatandaşlar 'kaz ciğeri nasıl yapılır?' sorusunun yanıtı arıyor. Peki, kaz ciğeri nasıl yapılır? İşte tarifi ve pişirilişi.

KAZ CİĞERİ MALZEMELER

500 gr kaz ciğeri
1 adet kuru soğan
2 adet yeşilbiber
1 adet kırmızı kapya biber
1 demet maydanoz
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tatlı kırmızı pul biber
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı

KAZ CİĞERİ TARİFİ YAPILIŞI:

Kaz ciğeri tamamen kırıntılardan ayıklandıktan sonra küp küp ya da jülyen şekilde doğranır. Tavaya tereyağı alınır ve ısıtılır. Kaz ciğeri de üzerine ilave edilir ve hafifçe kavrulmaya başlanır.

Soğanın kabuğu soyulur ve yıkandıktan sonra küçük küpler şeklinde doğranır. Biberler yıkanır, tohumlardan ayıklanır. Kare olacak şekilde doğranır. Soğan ve biberler ciğerin üzerine eklenir.

Maydanoz yıkanır ve ayıklanır, sonradan ilave edilmek üzere bekletilir.

Kavrulan ve soğan ile özdeşleşen ciğerin üzerine tuz, karabiber ve kırmızıbiber eklenir. Üzeri kapatılarak kavrulmaya devam edilir.

Kavrulma işlemi tamamı ile bitince 1 yemek kaşığı zeytinyağı da tencereye eklenir ve üzerine maydanoz serpilir. Birkaç kez karıştırıldıktan sonra servis tabaklarına alınır ve yemek sıcak iken servis edilir.

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