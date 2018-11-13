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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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13.11.2018 - 15:28, Son Güncelleme:

Kaz pişirmenin püf noktaları

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Kaz pişirmenin püf noktaları

Kaz eti, başta Kars olmak üzere birçok yöremizde özel günlerde sofraların baş köşesinde yer alan bir lezzet. Peki ihtişamıyla tabakları süsleyen, tadına bakan herkesi büyüleyen kaz eti nasıl pişirilir? Kaz nasıl tuzlanır, nasıl kurutulur? Kurutulmuş kaz hangi tekniklerle pişirilir? Özel günlerin vazgeçilmezi kaz etini pişirmenin püf noktaları nelerdir? İşte merak ettiğiniz her şey...

Kaz etini pişirmek için öncelikle kazınızı iyice temizleyin. Bunun için kazın tüylerin yolun, kalan tüyleri ütün ve kuyruk kısmındaki yağ kesesini atın. Kazı su ile iyice yıkayarak temizleyin ve bir kağıt havluyla kurulayın.

Kaz etini birçok farklı şekilde kolaylıkla pişirebilirsiniz.

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FIRINDA KAZ NASIL PİŞİRİLİR?

Kazınızı fırında pişirecekseniz, her yerini eksiksiz tuzlayarak dinlenmeye bırakın. Eğer zamanınız ve serin bir ortamınız varsa, tuzlanmış olan kazınızı havadar ve serin bir yere asarak 2 gün boyunca bekletin. Yoksa en az 6 saat dinlenmek üzere buzluğa kaldırın. Dinlenme süresinin sonunda kazınızı alıp her yerini kağıt havlu yardımıyla silerek tuzdan iyice arındırın ve oda sıcaklığında 1 saat kadar bekletin.

Bu arada fırınınızı 160-170 dereceye ayarlayın ve ısınmaya bırakın. 1 saat kadar dinlenen etin derisine küçük küçük delikler açın. Burada amaç bol yağlı olan kaz etinin yağının pişerken o deliklerden dışarı akabilmesidir. Ancak dikkatli olun, eti değil sadece deriyi delmelisiniz.

Kazınıza tuz ve karabiber serperek derin bir kap içinde önceden 160 derecede ısıtmış olduğunuz fırına koyun. 1 saat pişirdikten sonra kazı fırından alın. Daha sonra kullanmak üzere akmış olan yağlarını başka bir kaba aktarın ve kazı ters çevirerek 1 saat daha pişirin. Bu esnada yanına patates de ekleyebilirsiniz. Kaz 2 saat piştikten sonra fırının derecesini 135 dereceye düşürerek ortalama 40 dakika daha pişirmeye devam edin. Kazınızın yeterince kızarıp yumuşadığını düşündüğünüz an fırından çıkarıp servis edebilirsiniz.

Kaz pişirmenin püf noktaları

TENCEREDE KAZ NASIL PİŞİRİLİR?

Kazınızı iyice temizleyip kuruladıktan sonra but ve kanat olarak parçalara ayırın. Her yerinin tuzla kaplandığına emin olacak şekilde kazınızı iyice tuzlayın. Tuzlanmış kazınızı 2 gün boyunca soğuk bir yere asarak bekletin. Kaza asıl lezzetini veren, 2 gün boyunca tuzlu olarak dinlenmesidir. Bu işleme kazı kurutma adı verilir.

Kurutulmuş kazı tuzdan arındırmak için büyük bir tencereye 2 litre kadar su koyun ve kaynatın. Kaz parçalarını kaynayan suyun içine koyun. 2 dakika beklettikten sonra sudan çıkarın. Tencerede kalan suyu lavaboya dökün.

Tencereye kazların üstünü kapatacak kadar su koyun. Kısık ateşte etler yumuşayana kadar yaklaşık 2,5 saat kadar pişmeye bırakın. Kaz kurutulurken yeterince tuzlandığı için haşlama suyuna tekrar tuz koymanıza gerek yoktur.

Pişen kazın suyunu dilediğiniz yemekte kullanabilirsiniz. Kaz suyuna pirinç veya bulgur pilavı yapabilirsiniz.

Kaz pişirmenin püf noktaları

DÜDÜKLÜ TENCEREDE KAZ NASIL PİŞİRİLİR?

Yukarıda belirtildiği gibi kazınızı yine tuzlayıp 2 gün boyunca serin bir yerde dinlendirin. Büyük bir tencereye 2 litre kadar su koyun ve kaynatın. Kaz parçalarını kaynayan suyun içine koyun. 2 dakika beklettikten sonra sudan çıkarın. Tencerede kalan suyu lavaboya dökün.

Tuzundan arındırdığınız kaz eti parçalarını düdüklü tencereye koyun. Üzerine 1,5 litre su ekleyin ve pişirmeye başlayın. Kaz pişirmek için normalde düdüklü tencerede tavuk pişirdiğiniz sürenin 2 katına ihtiyacınız vardır.

KAZ ETİNİN FAYDALARI

Kaz eti içinde bulundurduğu A, B, E vitaminleri ile çok yararlı bir et olarak bilinir. İçeriğindeki B6 vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken, B12 eksikliğine de çok iyi gelmektedir.

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