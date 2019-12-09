Kayseri yağlaması (şebit) nasıl yapılır? Yağlama hamuru püf noktaları ve adım adım yağlama tarifi

Yağlama bölgede bilinen adıyla şebit, Kayseri'ye özgü yufka, kıyma, salçalı sos ve yoğurttan oluşan bir yemek. Şebitlerin üst üste konup, her katın arasına bol sulu ve salçalı kıymanın konmasıyla yapılır. Kayseri yağlaması, “şebit” olarak bilinen bazlamaların üzerinde servis edilir ancak zamandan kazanmak isterseniz yağlamayı hazır lavaşla da hazırlayabilirsiniz. İşte yağlama hamuru püf noktaları ve adım adım yağlama tarifi...

YAĞLAMA (ŞEBİT) PÜF NOKTALARI

Yağlama tarifine hamurla başlamanız iyi olacak olacaktır; hamuru pişirmeden önce mayalanması gerekir. İç harcı yaparken margarini en sona ekleyin, böylece yemeğin lezzetini artırabilirsiniz.

Malzemeler



400 gram kıyma

1 adet kuru soğan

2 adet yeşil biber

1 adet iri domates

1 çorba kaşığı domates salçası

Yarım demet maydanoz

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Karabiber

Tuz

1 çay kaşığı kimyon

Kırmızı toz biber

Üzeri için:



1 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz



Hamuru için:

3 su bardağı un

1 çay kaşığı yaş maya

Tuz

1 su bardağı ılık su



KAYSERİ YAĞLAMASI NASIL YAPILIR?



Unu yoğurma kabına alın.

Ortasını havuz gibi açıp tuz ve mayayı ilave edin.

Bir yandan karıştırıp bir yandan ılık suyu ekleyin.

Hamuru kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurup üzerini nemli bir bezle örterek yarım saat kadar dinlendirin.

Bu esnada soğan ve biberleri ince ince kıyıp yağda kavurmaya başlayın.

Ardından kıymayı da ekleyip suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin.

Domatesleri rendeleyip tencereye ilave edin ve eriyene kadar tüm malzemeyi pişirin.

Kıyılmış maydanoz, salça ve baharatları da ekleyip hepsini iki dakika daha pişirin.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp tatlı tabağı büyüklüğünde açın.

Tavayı iyice ısıtıp hamurların iki tarafını da güzelce pişirin.

Hamurlardan birini genişçe bir tabağa alın. Üzerine kıymalı harçtan yayın.

Aynı işlemi 5 kat hamur olacak şekilde sürdürün.

Tüm malzemeyi bu şekilde tabaklara bölüştürün.

Sarımsağı ezip yoğurtla karıştırın.

Kırmızı biberi tereyağında yakın.

Kıymalı hamurların üzerine önce yoğurdu sonra da kırmızı biberli yağı gezdirin.

Afiyet olsun!