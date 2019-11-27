Kayseri mantısı (hamuru) nasıl yapılır? Bir kaşığa 40 tane sığan Kayseri mantısının tarifi
Mantının çeşitleri yörelere göre değişse de mantı deyince ilk aklımıza gelen Kayseri mantısı oluyor. Minik minik hamurlara doldurulan ve bir kaşığa 40 tane sığan Kayseri mantı coğrafi işaretli ürün belgesine sahip bir lezzet. Peki, Kayseri mantısı nasıl yapılır? İşte, bir kaşığa 40 tane sığan Kayseri mantısının tarifi...
Kayseri mantısı minik minik hamurların içinde gizlenen et veya kıymasıyla salçalı bir sos içinde servis edilen bir yemek. Kayseri’de sıklıkla yapılan mantıyı isterseniz anında isterseniz de buzluktan çıkarttıktan sonra tüketebilirsiniz. Kayseri mantısını diğer mantılardan ayıran nokta bir kaşığa 40 adet sığdırmaktır, bu nedenle mantının açılması da doldurulması da beceri ve sabır gerektirir. Ancak gerekli püf noktalara dikkat ederek Kayseri mantısını Türkiye’nin dört bir yanında hazırlayabilirsiniz. Peki, bir kaşığa 40 tane sığan Kayseri mantısı nasıl yapılır? İşte, adım adım Kayseri mantısının tarifi…
KAYSERİ MANTISI HAMURU NASIL OLMALI?
Derin bir kabın içerisine eklediğiniz un, yumurta ve tuzu yavaş yavaş suyu dökerek sert bir hamur elde edene dek yoğurun. Elde ettiğiniz hamuru 2 parçaya böldükten sonra üzerini bezle örtün ve yarım saat kadar dinlendirin. Mantı hamurunuz dinlenirken iç harca geçin.
İç harç aşamasında kuru soğanı küçük doğrayın ya da robottan geçirin. (robottan geçirirseniz suyunu iyice akıtın.) Ayrı bir kapta kıymayı, baharatları, minik minik doğradığınız maydanozu ve naneyi alıp malzemeler birbirine karışacak şekilde yoğurun.
Dinlenen hamuru hafifçe unladıktan sonra oklava yardımıyla açın. Hamuru fazla unlamamaya dikkat edin aksi halde hamurlar şekilde verme aşamasında birbirine yapışmayabilir. Açmış olduğunuz hamuru bıçakla uzunlamasına olacak(2-3 cm büyüklükte kesin. Küçük kare hamurlar elde edin. Bu aşamada mantı hamuru oldukça minik kesilmeli. Bu parçaların ortasına hazırlamış olduğunuz harçtan koyun ve iki ucundan tutup kıstırın. İki bezeyi de bitirdikten sonra hafif unlu tepsiye alın.
Bu aşamanın ardından derin bir tencerede tuz katılmış suyu kaynattıktan sonra mantıları yavaşça içerisine atın. 15 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın ve üzerine soğuk su ilave edip 2 dakika sonra süzün, soğuk su dökmenizin nedeni mantının hamurlaşmaması. Mantılar hazırlandıktan sonra sos aşamasına geçin. Peki, Kayseri mantısı sosu nasıl olmalı?
KAYSERİ MANTISI SOSU
3 çorba kaşığı tereyağı
Bir çorba kaşığı domates salçası
Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1/2 çay kaşığı tuz
Kuru nane
Yapılışı:
Tereyağını tavada eritin ve içine salçayı ilave ederek kokusu çıkana dek kavurun. Ardından nane hariç diğer malzemeleri de ekleyip yarım çay bardağı su ekleyin, sosu bir taşım kaynatın. Ocaktan aldıktan sonra mantının üzerine dökün ve üzerine nane ekleyin.