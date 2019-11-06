Karamel nasıl yapılır? Adım adım karamel sos tarifi
Karamel pek çok tatlıya lezzet katan bir sos. Şekerin yavaşça ısıtılması sonucu kahverengi bir renk alması ve güzel bir lezzet kazanmasıyla yapılan karamel ne kadar basit bir sos gibi görünse de yapışabiliyor, yanabiliyor, donabiliyor. Peki, karamel nasıl yapılır? Adım adım karamel sos tarifi…
Karamel şekerlemelerde ve tatlılarda yaygın olarak kullanılır. Karamel ayrıca tatlı kapsamına girmeyen birçok yiyecekte de az miktarda bulunur. Hayvansal ve bitkisel birçok yiyeceklerde az miktarda da olsa şeker vardır. Yiyecekler az miktarda yağ kullanılarak kavruldukları takdirde yüzeylerindeki şekerler karamele dönüşürler. Bu yöntem yemeklerin lezzetini arttırmak için sıkça kullanılır. Örneğin soğanın yemeklere katılmadan önce kavrularak pembeleştirilmesi karamelleşmeye neden olur ve soğana lezzet kazandırır.
Karamel yapımı için gerekli malzemeler
1,5 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı su
4 damla limon suyu
75 gram tereyağı
125 mililitre sıvı krema
Su, limon suyu ve şekeri sos tenceresine alın ve altını açın. Şekeriniz sütlü kahve rengini alınca içine tereyağını ekleyin ve tahta bir kaşıkla yağı karıştırarak eritin. Kısık ateşte pişirmeye devam ettiğiniz karamele en son kremanızı ekleyin ve hızlıca karıştırın.
2-3 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alıp ısıya dayanıklı cam bir kavanoza boşaltın. Oda sıcaklığına gelen karamelinizi 10-15 gün boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz. Ancak karamel donunca sertleşir bu nedenle kullanacağınız zaman benmari usulü eritmeniz gerekir.