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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
06.11.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

Karamel nasıl yapılır? Adım adım karamel sos tarifi

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Karamel nasıl yapılır? Adım adım karamel sos tarifi

Karamel pek çok tatlıya lezzet katan bir sos. Şekerin yavaşça ısıtılması sonucu kahverengi bir renk alması ve güzel bir lezzet kazanmasıyla yapılan karamel ne kadar basit bir sos gibi görünse de yapışabiliyor, yanabiliyor, donabiliyor. Peki, karamel nasıl yapılır? Adım adım karamel sos tarifi…

Karamel şekerlemelerde ve tatlılarda yaygın olarak kullanılır. Karamel ayrıca tatlı kapsamına girmeyen birçok yiyecekte de az miktarda bulunur. Hayvansal ve bitkisel birçok yiyeceklerde az miktarda da olsa şeker vardır. Yiyecekler az miktarda yağ kullanılarak kavruldukları takdirde yüzeylerindeki şekerler karamele dönüşürler. Bu yöntem yemeklerin lezzetini arttırmak için sıkça kullanılır. Örneğin soğanın yemeklere katılmadan önce kavrularak pembeleştirilmesi karamelleşmeye neden olur ve soğana lezzet kazandırır.

Karamel yapımı için gerekli malzemeler

1,5 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı su
4 damla limon suyu
75 gram tereyağı
125 mililitre sıvı krema

Karamel nasıl yapılır?

Su, limon suyu ve şekeri sos tenceresine alın ve altını açın. Şekeriniz sütlü kahve rengini alınca içine tereyağını ekleyin ve tahta bir kaşıkla yağı karıştırarak eritin. Kısık ateşte pişirmeye devam ettiğiniz karamele en son kremanızı ekleyin ve hızlıca karıştırın.

2-3 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alıp ısıya dayanıklı cam bir kavanoza boşaltın. Oda sıcaklığına gelen karamelinizi 10-15 gün boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz. Ancak karamel donunca sertleşir bu nedenle kullanacağınız zaman benmari usulü eritmeniz gerekir. 

 

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