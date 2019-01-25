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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Kurabiye Tarifleri>Kakaolu ıslak kurabiye tarifi
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Kakaolu ıslak kurabiye tarifi

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Kakaolu ıslak kurabiye tarifi

Çay saati için farklı bir kurabiye tarifi mi aramıştınız? O zaman size ıslak kurabiyeyi önerelim. Evet yanlış okumadınız, ıslak kek değil, ıslak kurabiye. Ağızda dağılan bu kakaolu kurabiyeler misafir sofralarında vazgeçilmeziniz olacak. Çocukların da bayılacağı kakaolu ıslak kurabiyenin yapılışı ve tarifi hemen aşağıda…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 adet yumurta
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı şeker
  • 125 gram tereyağı
  • 4 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 3 su bardağı un

Şerbeti için:

  • 2 çay bardağı su
  • 2 çay bardağı şeker

Hazırlanışı

Önce şerbetle işe başlayın. Su ile şekeri karıştırıp kaynatın ve soğuması için bir kenara alın.

Yumurtayı mikserle çırpın.

İçine tereyağı ve şekeri ekleyip 5 dakika daha çırpmaya devam edin.

Kalan malzemeleri ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene dek yoğurun.

Hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlayarak tepsiye dizin.

Fırını önceden 170-180 dereceye ayarlayıp kurabiyeleri fırına verin.

Üstler çatlamaya başlayınca kürdan testi yapıp içleri piştiyse fırını kapatın.

Kurabiyeleri sıcakken tepsiden alıp soğumuş olan şerbetin içine atın.

2-3 saniye beklettikten sonra çıkarıp servis tabağına alın.

Üzerine Hindistan cevizi serperek servis edebilirsiniz.

Fotoğraf: Alamy
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