Kakaolu ıslak kurabiye tarifi

Çay saati için farklı bir kurabiye tarifi mi aramıştınız? O zaman size ıslak kurabiyeyi önerelim. Evet yanlış okumadınız, ıslak kek değil, ıslak kurabiye. Ağızda dağılan bu kakaolu kurabiyeler misafir sofralarında vazgeçilmeziniz olacak. Çocukların da bayılacağı kakaolu ıslak kurabiyenin yapılışı ve tarifi hemen aşağıda…
Şerbeti için:
Önce şerbetle işe başlayın. Su ile şekeri karıştırıp kaynatın ve soğuması için bir kenara alın.
Yumurtayı mikserle çırpın.
İçine tereyağı ve şekeri ekleyip 5 dakika daha çırpmaya devam edin.
Kalan malzemeleri ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene dek yoğurun.
Hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlayarak tepsiye dizin.
Fırını önceden 170-180 dereceye ayarlayıp kurabiyeleri fırına verin.
Üstler çatlamaya başlayınca kürdan testi yapıp içleri piştiyse fırını kapatın.
Kurabiyeleri sıcakken tepsiden alıp soğumuş olan şerbetin içine atın.
2-3 saniye beklettikten sonra çıkarıp servis tabağına alın.
Üzerine Hindistan cevizi serperek servis edebilirsiniz.