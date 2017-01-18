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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
18.01.2017 - 15:07, Son Güncelleme:

Kahve kokusunu içinize çekebileceğiniz en iyi kahveciler

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Kahve kokusunu içinize çekebileceğiniz en iyi kahveciler

Üçüncü dalga kahve akımının buram buram kahve kokan mekanları her geçen gün artıyor. İşte öne çıkanları...

Kahve hiç şüphesiz birçoğumuz için en vazgeçilmez içeceklerden biri. Güne dinç başlamak için veya keyifli sohbetlerde bize eşlik eden bu güzel lezzet hayatımızın merkezi haline geldi. Üçüncü dalga kahve akımının yaygınlaştığı bugünlerde daha kaliteli kahveler tatmak önem kazandı. İşte buram buram kahve kokusuna doyabileceğiniz en iyi kahveciler...

1. Coffeetopia

Eminönü'nde üçüncü dalga kahve akımını temsil eden Coffeetopia en sevilen kahvecilerden biri. 3 katlı şirin bir mekana sahip olan bu yerde kaliteli kahve içmenin keyfini çıkartabilirsiniz. Kahve seçimlerde yardımcı olan güler yüzlü çalışanlarıyla kendinizi çok rahat hissedeceksiniz.

Kahve kokusunu içinize çekebileceğiniz en iyi kahveciler

2. Petra Roasting Co.

İçeriye girdiğiniz an kahve çekirdeklerinin kokusu ile sizi etkileyen mekan Gayrettepe'de yer alıyor. Büyüleyici atmosferi ile kendinizi bambaşka bir yerde hissedeceğiniz mekan müze havasında olduğu için kahvenizle birlikte bu sanatsal ortamı gezebilirsiniz. Eşsiz kahveleri ile birlikte hoş sohbetlere dalacağınız bu mekanı çok seveceksiniz.

3. Noir Pit Coffee Co.

Asmalımescit'te yer alan bu güzel mekan kahvesi kadar dekorasyonu ile de çok ilgi çekiyor. En iyi dünya kahvelerini bulabileceğiniz mekanda size güzel müzikler eşlik ediyor. Kahvesini sakin ve huzurlu bir ortamda içmek isteyenler buraya mutlaka uğramalı.

Kahve kokusunu içinize çekebileceğiniz en iyi kahveciler

4. Kronotrop

Kahveyi sanat haline getiren mekanlardan biri Kronotrop, Cihangir'de kahve sevenlerle buluşuyor. Nefis kahveleriyle kalbinizi çalacak bu yer harika bir deneyim sunacak. Küçük ve samimi ortamı ile güzel saatler geçirmek için ideal.

5. Coffee Sapiens

Karaköy'de yer alan bu küçük mekanda kahve, lezzeti ile farkını hissettiriyor. Farklı çeşitlerdeki kahvesi ile keyifli bir deneyim yaşamaya hazır olun. Kahve kavurma konusunda oldukça iddialı ve başarılı olan bu mekanı mutlaka keşfedin.

Kahve kokusunu içinize çekebileceğiniz en iyi kahveciler

6. Coffee Manifesto

Nefis kahveleri ile bağımlılık yaratan Coffee Manifesto, Kadıköy'de yer alıyor. Kahve kokusu ile kendinizden geçebileceğiniz bu mekan taptaze kahveleri ile hayranlık uyandırıyor. Yorgunluğunuzu atmak için harika bir mola yeri.

7. Cherrybean Coffees

Moda'da yer alan bu güzel mekan kahve konusundaki ustalığını konuşturuyor. Mis gibi kahve kokuları ile sizi kendine çeken mekan güler yüzlü çalışanları ve kalitesiyle oldukça başarılı.

Kahve kokusunu içinize çekebileceğiniz en iyi kahveciler

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