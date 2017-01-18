Kahve kokusunu içinize çekebileceğiniz en iyi kahveciler
Üçüncü dalga kahve akımının buram buram kahve kokan mekanları her geçen gün artıyor. İşte öne çıkanları...
Kahve hiç şüphesiz birçoğumuz için en vazgeçilmez içeceklerden biri. Güne dinç başlamak için veya keyifli sohbetlerde bize eşlik eden bu güzel lezzet hayatımızın merkezi haline geldi. Üçüncü dalga kahve akımının yaygınlaştığı bugünlerde daha kaliteli kahveler tatmak önem kazandı. İşte buram buram kahve kokusuna doyabileceğiniz en iyi kahveciler...
1. Coffeetopia
Eminönü'nde üçüncü dalga kahve akımını temsil eden Coffeetopia en sevilen kahvecilerden biri. 3 katlı şirin bir mekana sahip olan bu yerde kaliteli kahve içmenin keyfini çıkartabilirsiniz. Kahve seçimlerde yardımcı olan güler yüzlü çalışanlarıyla kendinizi çok rahat hissedeceksiniz.
2. Petra Roasting Co.
İçeriye girdiğiniz an kahve çekirdeklerinin kokusu ile sizi etkileyen mekan Gayrettepe'de yer alıyor. Büyüleyici atmosferi ile kendinizi bambaşka bir yerde hissedeceğiniz mekan müze havasında olduğu için kahvenizle birlikte bu sanatsal ortamı gezebilirsiniz. Eşsiz kahveleri ile birlikte hoş sohbetlere dalacağınız bu mekanı çok seveceksiniz.
3. Noir Pit Coffee Co.
Asmalımescit'te yer alan bu güzel mekan kahvesi kadar dekorasyonu ile de çok ilgi çekiyor. En iyi dünya kahvelerini bulabileceğiniz mekanda size güzel müzikler eşlik ediyor. Kahvesini sakin ve huzurlu bir ortamda içmek isteyenler buraya mutlaka uğramalı.
4. Kronotrop
Kahveyi sanat haline getiren mekanlardan biri Kronotrop, Cihangir'de kahve sevenlerle buluşuyor. Nefis kahveleriyle kalbinizi çalacak bu yer harika bir deneyim sunacak. Küçük ve samimi ortamı ile güzel saatler geçirmek için ideal.
5. Coffee Sapiens
Karaköy'de yer alan bu küçük mekanda kahve, lezzeti ile farkını hissettiriyor. Farklı çeşitlerdeki kahvesi ile keyifli bir deneyim yaşamaya hazır olun. Kahve kavurma konusunda oldukça iddialı ve başarılı olan bu mekanı mutlaka keşfedin.
6. Coffee Manifesto
Nefis kahveleri ile bağımlılık yaratan Coffee Manifesto, Kadıköy'de yer alıyor. Kahve kokusu ile kendinizden geçebileceğiniz bu mekan taptaze kahveleri ile hayranlık uyandırıyor. Yorgunluğunuzu atmak için harika bir mola yeri.
7. Cherrybean Coffees
Moda'da yer alan bu güzel mekan kahve konusundaki ustalığını konuşturuyor. Mis gibi kahve kokuları ile sizi kendine çeken mekan güler yüzlü çalışanları ve kalitesiyle oldukça başarılı.
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