İsviçre’de fondünün en iyi adresleri
İsviçre'nin en popüler tatlarından fondü erimiş peynirin ekmekle buluştuğu bir tür atıştırmalık. İşte fondü yiyebileceğiniz adresler...
İsviçre denince akla gelen başlıca lezzetlerden biri olan fondü, eritilmiş peynirin çubuklar yardımıyla ekmek parçaları banılarak yendiği bir yemek çeşidi. Fondü genellikle İsviçre'nin tanınmış peynirlerinden yapılır. Bunlar emmental ve gravyer gibi çeşitlerin yanında kolay eriyen çeşitli peynirler de olabilir. İşte İsviçre'de fondünün en iyi adresleri:
1. Le Dezaley - Zürih
Geleneksel mimarisi ile Zürih'in en iyi fondü adreslerinden biri olan Le Dezaley, geniş bira menüsü ile de dikkat çekiyor. Büyük porsiyonlarını tek başınıza denemektense ortaya söyleyip paylaşmanız daha mantıklı.
2. Suizo Chuchi - Zürih
Vejetaryen ve glutensiz seçenekler de sunan Suizo Chuchi, şehrin en iyi fondü mekanlarından biri. Uygun fiyatları ve değişik fondü seçenekleri ile mekan, pek çok müdavimin uğrak yerleri arasında bulunuyor.
3. Auberge de Saviese - Cenevre
Avrupa ve İsviçre mutfağından lezzetler sunan Auberge de Saviese, Cenevre'nin en tanınmış restoranları arasında bulunuyor. Etli, sebzeli ve ekmekli fondü çeşitleri sunan mekan ayrıca leziz peynir tabakları ve kuru et seçenekleri ile de beğeni topluyor.
4. Restaurant Edelweiss - Cenevre
Klasik İsviçre lezzetleri sunan restoran sıcak ve samimi bir atmosfere sahip. Fondüye doyacağınız adreste ayrıca akordeon eşliğinde müzik dinletisi de var. Geleneksel bir akşam yemeği için mekan ideal seçimler arasında.
5. Au Petit Chalet - Cenevre
İtalyan, Fransız ve İsviçre mutfaklarının karışımından oluşan Au Petit Chalet, otantik atmosferi ile öne çıkıyor. Fondünüzü et ve ekmek çeşitlerinin yanında kızarmış sebzelerle de deneme şansına sahipsiniz. Bunun yanında mekanda pizza ve makarna çeşitleri de leziz.
6. Linde - Basel
Mekan fondü, bretzel ve bira keyfi yapmak için şehrin en popüler adreslerinden biri. Yerel bira seçkisi ve harika bir fondü deneyimi için Basel'e yolunu düşerse bu mekanı ziyaret etmeyi unutmayın.
7. Walliser Kanne - Basel
Şık bir restoran arayışında olanlar için Walliser Kanne doğru bir seçenek. Yerel halkın müdavimi olduğu restoran iyi fondü denilince akla gelen ilk yerlerden biri. Fondü seçenekleri yanında şinitzel, biftek ve sosis gibi İsviçre mutfağına özgü tarifleri de mekanda deneyebilirsiniz.
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