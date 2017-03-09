İsviçre’de fondünün en iyi adresleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleriİsviçre’de fondünün en iyi adresleri
GeriLezizz Yemek Kültürü İsviçre’de fondünün en iyi adresleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Yemek Kültürü
09.03.2017 - 12:49, Son Güncelleme:

İsviçre’de fondünün en iyi adresleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsviçre’de fondünün en iyi adresleri

İsviçre'nin en popüler tatlarından fondü erimiş peynirin ekmekle buluştuğu bir tür atıştırmalık. İşte fondü yiyebileceğiniz adresler...

İsviçre denince akla gelen başlıca lezzetlerden biri olan fondü, eritilmiş peynirin çubuklar yardımıyla ekmek parçaları banılarak yendiği bir yemek çeşidi. Fondü genellikle İsviçre'nin tanınmış peynirlerinden yapılır. Bunlar emmental ve gravyer gibi çeşitlerin yanında kolay eriyen çeşitli peynirler de olabilir. İşte İsviçre'de fondünün en iyi adresleri:

1. Le Dezaley - Zürih

Geleneksel mimarisi ile Zürih'in en iyi fondü adreslerinden biri olan Le Dezaley, geniş bira menüsü ile de dikkat çekiyor. Büyük porsiyonlarını tek başınıza denemektense ortaya söyleyip paylaşmanız daha mantıklı.

İsviçre’de fondünün en iyi adresleri

2. Suizo Chuchi - Zürih

Vejetaryen ve glutensiz seçenekler de sunan Suizo Chuchi, şehrin en iyi fondü mekanlarından biri. Uygun fiyatları ve değişik fondü seçenekleri ile mekan, pek çok müdavimin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

3. Auberge de Saviese - Cenevre

Avrupa ve İsviçre mutfağından lezzetler sunan Auberge de Saviese, Cenevre'nin en tanınmış restoranları arasında bulunuyor. Etli, sebzeli ve ekmekli fondü çeşitleri sunan mekan ayrıca leziz peynir tabakları ve kuru et seçenekleri ile de beğeni topluyor.

İsviçre’de fondünün en iyi adresleri

4. Restaurant Edelweiss - Cenevre

Klasik İsviçre lezzetleri sunan restoran sıcak ve samimi bir atmosfere sahip. Fondüye doyacağınız adreste ayrıca akordeon eşliğinde müzik dinletisi de var. Geleneksel bir akşam yemeği için mekan ideal seçimler arasında.

5. Au Petit Chalet - Cenevre

İtalyan, Fransız ve İsviçre mutfaklarının karışımından oluşan Au Petit Chalet, otantik atmosferi ile öne çıkıyor. Fondünüzü et ve ekmek çeşitlerinin yanında kızarmış sebzelerle de deneme şansına sahipsiniz. Bunun yanında mekanda pizza ve makarna çeşitleri de leziz.

İsviçre’de fondünün en iyi adresleri

6. Linde - Basel

Mekan fondü, bretzel ve bira keyfi yapmak için şehrin en popüler adreslerinden biri. Yerel bira seçkisi ve harika bir fondü deneyimi için Basel'e yolunu düşerse bu mekanı ziyaret etmeyi unutmayın.

7. Walliser Kanne - Basel

Şık bir restoran arayışında olanlar için Walliser Kanne doğru bir seçenek. Yerel halkın müdavimi olduğu restoran iyi fondü denilince akla gelen ilk yerlerden biri. Fondü seçenekleri yanında şinitzel, biftek ve sosis gibi İsviçre mutfağına özgü tarifleri de mekanda deneyebilirsiniz.

İsviçre’de fondünün en iyi adresleri

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Sosyal medyanın tartışılan yemeği arabaşı çorbası

İstanbul’un efsanelerinden Mandabatmaz’ın Cemil Usta’sı hayatını kaybetti

Göbeklitepe ziyaretçileri için lezzet şölenine hazırlanıyor

Kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti: "Tel helva"