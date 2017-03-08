İstanbul’un en lezzetli tapas barları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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08.03.2017 - 15:32, Son Güncelleme:

İstanbul’un en lezzetli tapas barları

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İstanbul’un en lezzetli tapas barları

Kendinizi adeta İspanya'daymış gibi hissedebileceğiniz bu mekanlar lezzetli tapasları ile sizleri bekliyor. İşte şehrin en ünlü tapas barları...

İspanyol mutfağının en sevilen yiyeceklerinin başında sayısız çeşidi olan meze grubu tapas geliyor. İçki yanında harika bir atıştırmalık seçeneği olan tapas özellikle iş çıkışı hem açlığı bastırıyor hem de arkadaşlarınızla geçirdiğiniz vakti daha eğlenceli hale getiriyor. En leziz tapas'ları İstanbul'un en iyi tapas barlarında tadabilirsiniz.

1. Que Tal Tapas Bar - Şişhane

İspanya mutfağının en lezzetli tariflerini tadabileceğiniz bu mekanda kendinizi adeta İspanya'da gibi hissedebilirsiniz. Birbirinden lezzetli tapas'larının yanında paella ve gazpacho gibi İspanya'ya özgü lezzetleri de deneyimleyebilirsiniz. Mekanın İspanya esintili dekorasyonu ve İspanyol müzikleri de oldukça hoş bir ambiyans yaratıyor.

İstanbul’un en lezzetli tapas barları

2. La Mancha - Kuruçeşme

Kuruçeşme'de yer alan La Mancha, İspanyol ve İtalyan mutfağının en başarılı örneklerini sunan şık bir mekan. Menüde yer alan ızgara deniz ürünlerinin yanı sıra meşhur tapas tabağını da kesinlikle denemelisiniz. Mekanın manzarası da enfes.

 

İstanbul’un en lezzetli tapas barları

3. Baldır XL - Caddebostan

Anadolu yakasının beğenilen İspanyol esintili mekanlarından biri olan Baldır XL, atıştırmalık üzerine hemen hemen her türlü lezzeti bir arada bulabileceğiniz bir mekan. Fix tapas menü seçeneği de sunan mekanda ayrıca sınırsız içecek de fiyata dahil.

4. Madame Tapas - Etiler

Etiler'de yer alan Madame Tapas menüsünde bulundurduğu birbirinden farklı tapas çeşitleri ile sizi değişik lezzetler denemeye davet ediyor. Tapas'ların yanında mekanda ayrıca leziz burger ve salata çeşitleri de servis ediliyor.

İstanbul’un en lezzetli tapas barları

5. Mellow - Cihangir

Menüsünde seçkin tapas çeşitlerine yer veren mekan İspanyol usulü her türlü lezzeti deneyebileceğiniz bir adres. Mellow'da tapasları tadabileceğiniz gibi et ve deniz ürünleri ağırlıklı lezzetlerin üstüne harika tatlı çeşitlerine de göz atabilirsiniz.

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