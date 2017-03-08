İstanbul’un en lezzetli tapas barları
Kendinizi adeta İspanya'daymış gibi hissedebileceğiniz bu mekanlar lezzetli tapasları ile sizleri bekliyor. İşte şehrin en ünlü tapas barları...
İspanyol mutfağının en sevilen yiyeceklerinin başında sayısız çeşidi olan meze grubu tapas geliyor. İçki yanında harika bir atıştırmalık seçeneği olan tapas özellikle iş çıkışı hem açlığı bastırıyor hem de arkadaşlarınızla geçirdiğiniz vakti daha eğlenceli hale getiriyor. En leziz tapas'ları İstanbul'un en iyi tapas barlarında tadabilirsiniz.
1. Que Tal Tapas Bar - Şişhane
İspanya mutfağının en lezzetli tariflerini tadabileceğiniz bu mekanda kendinizi adeta İspanya'da gibi hissedebilirsiniz. Birbirinden lezzetli tapas'larının yanında paella ve gazpacho gibi İspanya'ya özgü lezzetleri de deneyimleyebilirsiniz. Mekanın İspanya esintili dekorasyonu ve İspanyol müzikleri de oldukça hoş bir ambiyans yaratıyor.
2. La Mancha - Kuruçeşme
Kuruçeşme'de yer alan La Mancha, İspanyol ve İtalyan mutfağının en başarılı örneklerini sunan şık bir mekan. Menüde yer alan ızgara deniz ürünlerinin yanı sıra meşhur tapas tabağını da kesinlikle denemelisiniz. Mekanın manzarası da enfes.
3. Baldır XL - Caddebostan
Anadolu yakasının beğenilen İspanyol esintili mekanlarından biri olan Baldır XL, atıştırmalık üzerine hemen hemen her türlü lezzeti bir arada bulabileceğiniz bir mekan. Fix tapas menü seçeneği de sunan mekanda ayrıca sınırsız içecek de fiyata dahil.
4. Madame Tapas - Etiler
Etiler'de yer alan Madame Tapas menüsünde bulundurduğu birbirinden farklı tapas çeşitleri ile sizi değişik lezzetler denemeye davet ediyor. Tapas'ların yanında mekanda ayrıca leziz burger ve salata çeşitleri de servis ediliyor.
5. Mellow - Cihangir
Menüsünde seçkin tapas çeşitlerine yer veren mekan İspanyol usulü her türlü lezzeti deneyebileceğiniz bir adres. Mellow'da tapasları tadabileceğiniz gibi et ve deniz ürünleri ağırlıklı lezzetlerin üstüne harika tatlı çeşitlerine de göz atabilirsiniz.
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