İstanbul'da kokteylin en iyisini bulabileceğiniz 10 mekân

FLEKK, BEYOĞLU

Beyoğlu’nun yenilerinden Flekk! Farklı dekorasyonda, gece eğlenmek ve farklı kokteyller denemek istiyorum diyorsanız keşfetmeniz gereken ilk yerlerden biri. Kokteyllerin hiçbirinde şurup kullanılmıyor ve şefin kendi tarifi. En çok tercih edilenler Gronn, St Patrick ve Mörklagga. Fakat Gronn bebekleri! Cin sevmeyenler bile bu kokteylle cini seviyor diyor şef. İçerisinde cin, chartreuse, passion fruit likör, çok az portakal suyu bulunuyor ve lime suyu, fesleğen eklenerek karıştırılıyor. Son olarak buzlu bardağın etrafına fesleğen sürülüp servis ediliyor.

Yeni kokteyl mekânı keşfetmek için tıklayın

https://www.reztoran.com/tr/istanbul/flekk

SOCRATES BISTRO, TEŞVİKİYE

Socrates spor dergisinin ilhamıyla devam eden mekân Socrates Bistro! Avrupa’daki kafeleri aratmayacak kadar farklı tarzı ve ambiyansıyla aslında bir spor mekânı. Burada tüm spor etkinliklerini takip edebilirsiniz. Fonda spor ve sanat camiasından ünlü isimlerin seçtiği müzik listelerinden müzikler çalarken, siz gurme mutfağından bir lezzet seçebilir veya leziz kokteyllerin tadını çıkarabilirsiniz. İşte Socrates’in çok sevilen kokteyllerinden biri, Habanero. İçinde white rum, Mexican chilly, passion fruit bulunuyor. Fiyatı 30 TL. Habenero’yu söyleyip mekâna kendinizi bıraktığınızda asıl tadı alacaksınız!

Spor ve kokteyl severler detaylı bilgi için tıklayın

https://www.reztoran.com/tr/istanbul/socrates-bistro

MELLOW CİHANGİR

Mellow yaza yepyeni bir kokteyl menüsüyle giriyor. Reçetelerin hepsi uzun denemeler ve uğraşlarla oluşturuluyor. Hiçbir kokteylde konsantre meyve suyu ya da doğal olmayan şurup kullanılmıyor. Kullanılan soslar, likörler tamamen ev yapımı. En iyi kokteyl için ne gerekiyorsa burada! Bir tapas restoranı olan Mellow’un en hassas olduğu konu ise lezzetli bir sangria. Bir gün boyunca bekletilen taze meyveler ve zengin şarap kavından beyaz ve kırmızı şaraplarla sangria yapılıyor. Ve sürahi olarak çok tercih ediliyor. Son iki yılın en popüler içeceği!

Sürahi dolusu kokteyller için tıklayın

https://www.reztoran.com/tr/istanbul/mellowcihangir

DIZZY BRASSERIE BAR, YENİKÖY

Rahatlığın ön planda olduğu bir bar düşünün. Ferah bir dış alan, leziz yemekler ve kokteyl barı. Günün her saati için ayrı tarzlarda hizmet veriyor Dizzy. Kahvaltı yapmak, öğlen yemeği yemek ya da akşam bir şeyler içip sohbet etmek isterseniz Dizzy’i tercih edebilirsiniz. Mekânın en sevilen kokteyli Satsuma Cooler. Eğer fresh, ferah, meyveli keyifli bir tat arıyorsanız en güzellerinden biri. İçinde votka, passion fruit, fresh satsuma(bir tür mandalina), fresh frambuaz, lime suyu ve nane bulunuyor. Karışım yenilebilir kurutulmuş satsuma ile servis ediliyor. Fiyatı 30 TL.

Meyveli kokteyllerin daha fazlası için tıklayın

https://www.reztoran.com/tr/istanbul/dizzy-brasserie-bar

MON ANGE, KARAKÖY

Karaköy’ün yenisi burada! İç dekorasyonu, günün her saati sunulan leziz yemekleriyle yeni duraklardan biri! Müzikli bir hafta sonu geçirmek isterseniz de Mon Ange’ın DJ performansları çok keyifli. Biz de güzel müziklere en iyi kokteyller eşlik eder dedik ve Mon Ange’ın çok sevilen kokteyllerini sizin için öğrendik. Shade of Green! İçerisinde Tanqueray, okaliptus ve taze ada çayı bulunuyor. Yeşilin en lezzetli hali diyebiliriz. Fiyatı 40 TL.

Yeni kokteyl adresi keşfetmek isterseniz tıklayın

https://www.reztoran.com/tr/istanbul/monange-restaurant-club

CURTIS RESTAURANT BAR, ARNAVUTKÖY

Arnavutköy havası alıp nefis kokteyller içmeye ne dersiniz? Curtis bunun için çok eğlenceli. Tam da bu mevsimde, deniz havasında güzel müzikler eşliğinde bir şeyler içmek isterseniz Curtis nefis kokteylleriyle sizleri ağırlamaya hazır. İşte çok sevilen kokteyllerinden biri Spiced Passion. İçinde Catain Morgan Spiced Gold Rum, Aperol, passion fruit pure, chilly biberi bulunuyor. Kurutulmuş portakal ve lime ile süslenerek servis ediliyor. Fiyatı 45 TL.

Arnavutköy’de kokteyller eşliğinde eğlenmek isterseniz tıklayın

https://www.reztoran.com/tr/istanbul/curtis-restaurant-bar

FINN KARAKÖY

Karaköy’de enerjik ve genç bir kadroyla misafirlerini ağırlayan Finn her gün ayrı keyifli ve eğlenceli! DJ performansları, özel menüler ve tatlılar, pazar brunchları, caz geceleriyle tam bir gastro pub! Ve kokteyl deyince akla ilk gelen yerlerden biri. Kokteyl workshop’ları dahi var. Bu tatlar önemli barmen yarışmalarından Diageo Reserve World Class şampiyonu baş barmen Onurcan Gencer’in elinden çıkıyor. Biz de sizler için en sevilen kokteylleri öğrendik, araştırdık. Bunlardan biri Make Me Crazy. Make Me Crazy’nin içinde Altos Tekila, Aperol, Citrus Blend var. Bol buzla karıştırılarak bardağa süzülüyor. İçine kurutulmuş zeytin, ısırgan ot tohumu, ekmek kıtırı ve Çin tuzu eklenerek servis ediliyor. Fiyatı 40 TL.

Kokteyllerle ilgili detaylı bilgi ve rezervasyon için tıklayın

https://www.reztoran.com/tr/istanbul/finn-karakoy

FRANKIE İSTANBUL, TEŞVİKİYE

Frankie İstanbul düşündüğü her detayla, yarattığı ambiyans ve eğlence anlayışıyla hafta içi ve hafta sonu çok tercih edilen adreslerden biri halinde. Genç ve dinamik şef Serdar Madakbaş ve ekibinin hazırladığı özel menüler, zengin şarap kavı ve bar alanıyla mevsimin tadını en iyi şekilde çıkarabilirsiniz. Frankie’nin en sevilen kokteyllerinden biri ise Agent Provocateur. Profesyonel miksoloji kadrosunun odaklandığı nokta bir gün geçse dahi kokteylin tadının hatırlanması ve damakta kalması. İçerisinde güneşte kurutulmuş mürdüm eriğinde iki gün dinlendirilen votka, vişne aromalı çikolata likörü, tuzlu karamel likörü ve taze Brezilya lime suyu bulunuyor. Yanına bırakılan taze portakal kabuğu ve nane filizleri ile servis ediliyor. Fiyatı 50 TL.

Leziz bir akşam ve keyifli kokteyller için tıklayın

https://www.reztoran.com/tr/istanbul/frankieistanbul

PERO, YENİKÖY

Pero şehrin en yenilerinden. Yeniköy’ün güzel havasında bir kokteyl bar olarak açıldı. Kahvaltısı ve mutfağında ki tatlar da kokteyller kadar başarılı. Biz kokteyller arasında hikâyesini en sevdiğimizi sizlerle paylaşmak istedik. Las Dos Fridas! kokteyl ismini Frida Kahlo’nun tablolarından alıyor hatta rengini de. Karışımın içinde on gün kadar lavanta ile demlenmiş Reposado Tekila, yine şefin hazırladığı dutlu kestane balı, sherry şarabı sirkesi, taze lime suyu ve konyak bazlı portakal likörü bulunuyor. Ve misafirlere, yenilebilir menekşeler ile süslenerek sunuluyor. Şef bir de şunu ekliyor asidik ekşi ve tatlıyı mükemmel bir dengede tuttuğu için bu aylar için nefis! Frida esintili kokteylin fiyatı 42 TL.

Hikayeleri kokteyllerden tatmak için tıklayın

https://www.reztoran.com/tr/istanbul/pero-yenikoy

KAPI, KARAKÖY

Karaköy renkleriyle son dönemin en popüler adresleri arasında. Tarihi dokunun içindeki binaların her biri, eğlenceli mekanlara ev sahipliği yapıyor şimdilerde. Kahve kokuları, müzik sesleri, duvarları gibi renkli kokteylleri her sokakta ayrı bir keyif veriyor. İşte bu adreslerden biri de Kapı Karaköy. Kapıda sizi karşılayan şövalyeler, iç dizaynın mistik havası ve lezzetleriyle kendi tarzını yaratıyor. Ve kokteylleri! En çok tercih edilenlerden biri Mivida! Turuncunun en leziz hali. İçinde Jose Cuervo, Aperol, Campari ve Greyfurt Cordial bulunuyor. Fresh tadın fiyatı 34 TL.

Renkli kokteyller ve rezervasyon için tıklayın

https://www.reztoran.com/tr/istanbul/kapi-karakoy