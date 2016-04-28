İstanbul’da kahvaltı yapabileceğiniz 5 harika mekan
Güne güzel başlamanın da ötesinde tüm hormonlarımızı harekete geçiren ve ulusumuz için en önemli kutsallarımızdan biri kahvaltı! Sizler için bu kez İstanbul’da kallavi bir kahvaltı yapabileceğiniz mekanları derledik…
Güne güzel başlamanın da ötesinde tüm hormonlarımızı harekete geçiren ve ulusumuz için en önemli kutsallardan biri, tahmin edebileceğiniz gibi kahvaltı! Her öğün bizler için kutsaldır ama kahvaltının yerinin bambaşkadır. Özellikle de pazar sabahı evde ya da dışarıda sevdiğin insanlarla birlikte yapılanı.
İstanbul gibi güzel ve kocaman bir şehirde çoğu zaman fiyat-performans uyumu oldukça kötü olan mekanlarda kahvaltı yapmak zorunda kalıyoruz. Bilmeyerek, istemeyerek... Bu yazımızda hafta sonu şöyle kallavi bir kahvaltı yapmak isteyen okurlarımız için bir seçki hazırlayalım dedik.
Çaylar bu kez bizim şerefimize kalkacak!
1. BAZLAMA
Teşvikiye Mah., Osman F. Seden Sok., No 8/B, Nişantaşı - Şişli
Göksu, Küçüksu Cad., Beykoz
3. RAVOUNA 1906
İstiklal Cad., No: 201, Beyoğlu
Osmanağa Mah., Ali Suavi Sok., No:30, Kadıköy
5. PATTİS KITCHEN
Osmanağa Mah., Hasırcı Başı Cad., No:31, Kadıköy
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