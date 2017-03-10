İstanbul'da huzurun adreslerinden Kanlıca'ya yolunuzu düşürecek mekanlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
10.03.2017 - 11:13, Son Güncelleme:

İstanbul'da huzurun adreslerinden Kanlıca'ya yolunuzu düşürecek mekanlar

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İstanbul'da huzurun adreslerinden Kanlıca'ya yolunuzu düşürecek mekanlar

Bahar ve yaz aylarında denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaracağınız adreslerden biri de Kanlıca... İşte Kanlıca'da gidebileceğiniz en iyi adresler...

İstanbul'un Anadolu yakasında yer alan Beykoz ilçesinin en ünlü semtlerinden biri olan Kanlıca, yoğurdu, deniz manzarası, tarihi atmosferi ile yerli-yabancı pek çok ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Özellikle bahar ve yaz aylarında, denizin ve güneşin tadını çıkaracağınız mekanlarıyla semt, huzuru bulmanıza yardımcı oluyor. İşte en sevilen Kanlıca mekanları...

Kanlıca Yoğurdu için En Doğru Adres: İsmailağa

Pudra şekerli, dondurmalı, şekerli, ballı ya da pekmezli... Kanlıca yoğurdunu farklı şekillerde keyifle tüketeceğiniz İsmailağa semtin en tarihi, en bilinen mekanlarından. Ayrıca mekanda denizin karşısında keyif yaparken tadını çıkarabileceğiniz, yoğurt haricinde pek çok yiyecek ve içecek çeşidi bulunuyor.

İstanbulda huzurun adreslerinden Kanlıcaya yolunuzu düşürecek mekanlar

Hem Samimi Hem Lezzetli: Köfteci Hamdi Baba

Salaş, hızlıca doyup ardından yoğurdunuzu yemeye gidebileceğiniz Köfteci Hamdi Baba, lezzetli köfteleriyle deneyenleri mest ediyor. Maydanozlu soğan, közde pişmiş biber ve domates ile sunulan köfteler, tertemiz ve rahat mekanın en sevilen lezzeti oluyor.

Denizin Tadını Çıkarın: Çınaraltı Cafe & Büfe

Hafta sonu çayınızı ya da kahvenizi içip kitabınızı, gazetenizi okuyacağınız, belki de kahvaltı ya da öğle yemeği yiyeceğiniz Çınaraltı denize nazır, bol oksijenli atmosferiyle huzuru ayağınıza getiriyor. Rahat, salaş ve canlı mekan, günün her saati Kanlıca'nın ruhunu yaşamanıza olanak tanıyor.

İstanbulda huzurun adreslerinden Kanlıcaya yolunuzu düşürecek mekanlar

Tarihi Dokunun İçinde Modern Bir Adres: Ada Baro Bahçe

Kanlıca meydanının kalabalığından kaçmak, hamburger, wrap, fajita gibi lezzetli fast food yiyecekler yemek istiyorsanız Kanlıca'nın yeni nesil mekanlarından Ada Baro Bahçe'yi ziyaret edebilirsiniz. Sahile oldukça yakın mekan, adından da anlaşılacağı üzere bahçeli, ferah ortamıyla da misafirlerini en iyi şekilde ağırlıyor.

Kanlıca'nın Balıkçısı: Yakamoz Restaurant

Kanlıca'da taze balık yemek, manzaraya karşı keyif yapıp dostlarınızla, ailenizle keyifli vakit geçirmek için doğru adres Yakamoz Restaurant. Bir yalı gibi denizin tam da kıyısına inşa edilmiş mekan, çok katlı ve oldukça geniş. Sanki denizin üzerinde yemek yiyormuş hissi veren Yakamoz Restaurant'ta akşam yemeğinin haricinde bol çeşitleriyle meşhur Van kahvaltısının da tadına bakabilirsiniz.

İstanbulda huzurun adreslerinden Kanlıcaya yolunuzu düşürecek mekanlar

Tarihi Dokuda Eşsiz Bir Deneyim: Mihrabat Korusu

Mesire yerleri, oturma ve dinlenme alanları, büfe ve restoranı ile Mihrabat Korusu’nda lezzetli yemeklerin, manzaranın ve doğal güzelliklerin keyfini çıkarabilirsiniz. Yaz düğünlerinin de favori mekanları arasında yer alan Mihrabat Korusu, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün en iyi görüldüğü yerdir.

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