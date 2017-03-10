İstanbul'da huzurun adreslerinden Kanlıca'ya yolunuzu düşürecek mekanlar
Bahar ve yaz aylarında denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaracağınız adreslerden biri de Kanlıca... İşte Kanlıca'da gidebileceğiniz en iyi adresler...
İstanbul'un Anadolu yakasında yer alan Beykoz ilçesinin en ünlü semtlerinden biri olan Kanlıca, yoğurdu, deniz manzarası, tarihi atmosferi ile yerli-yabancı pek çok ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Özellikle bahar ve yaz aylarında, denizin ve güneşin tadını çıkaracağınız mekanlarıyla semt, huzuru bulmanıza yardımcı oluyor. İşte en sevilen Kanlıca mekanları...
Kanlıca Yoğurdu için En Doğru Adres: İsmailağa
Pudra şekerli, dondurmalı, şekerli, ballı ya da pekmezli... Kanlıca yoğurdunu farklı şekillerde keyifle tüketeceğiniz İsmailağa semtin en tarihi, en bilinen mekanlarından. Ayrıca mekanda denizin karşısında keyif yaparken tadını çıkarabileceğiniz, yoğurt haricinde pek çok yiyecek ve içecek çeşidi bulunuyor.
Hem Samimi Hem Lezzetli: Köfteci Hamdi Baba
Salaş, hızlıca doyup ardından yoğurdunuzu yemeye gidebileceğiniz Köfteci Hamdi Baba, lezzetli köfteleriyle deneyenleri mest ediyor. Maydanozlu soğan, közde pişmiş biber ve domates ile sunulan köfteler, tertemiz ve rahat mekanın en sevilen lezzeti oluyor.
Denizin Tadını Çıkarın: Çınaraltı Cafe & Büfe
Hafta sonu çayınızı ya da kahvenizi içip kitabınızı, gazetenizi okuyacağınız, belki de kahvaltı ya da öğle yemeği yiyeceğiniz Çınaraltı denize nazır, bol oksijenli atmosferiyle huzuru ayağınıza getiriyor. Rahat, salaş ve canlı mekan, günün her saati Kanlıca'nın ruhunu yaşamanıza olanak tanıyor.
Tarihi Dokunun İçinde Modern Bir Adres: Ada Baro Bahçe
Kanlıca meydanının kalabalığından kaçmak, hamburger, wrap, fajita gibi lezzetli fast food yiyecekler yemek istiyorsanız Kanlıca'nın yeni nesil mekanlarından Ada Baro Bahçe'yi ziyaret edebilirsiniz. Sahile oldukça yakın mekan, adından da anlaşılacağı üzere bahçeli, ferah ortamıyla da misafirlerini en iyi şekilde ağırlıyor.
Kanlıca'nın Balıkçısı: Yakamoz Restaurant
Kanlıca'da taze balık yemek, manzaraya karşı keyif yapıp dostlarınızla, ailenizle keyifli vakit geçirmek için doğru adres Yakamoz Restaurant. Bir yalı gibi denizin tam da kıyısına inşa edilmiş mekan, çok katlı ve oldukça geniş. Sanki denizin üzerinde yemek yiyormuş hissi veren Yakamoz Restaurant'ta akşam yemeğinin haricinde bol çeşitleriyle meşhur Van kahvaltısının da tadına bakabilirsiniz.
Tarihi Dokuda Eşsiz Bir Deneyim: Mihrabat Korusu
Mesire yerleri, oturma ve dinlenme alanları, büfe ve restoranı ile Mihrabat Korusu’nda lezzetli yemeklerin, manzaranın ve doğal güzelliklerin keyfini çıkarabilirsiniz. Yaz düğünlerinin de favori mekanları arasında yer alan Mihrabat Korusu, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün en iyi görüldüğü yerdir.
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