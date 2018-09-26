İstanbul Tasarım Bienali'nde bugün şehri yiyerek keşfedin
İstanbul'un sokak lezzetlerini tasarım gözüyle keşfetmeye hazır mısınız?
4. İstanbul Tasarım Bienali bu yıl ilk kez, katılımcıların şehre daha önce hiç bakmadıkları bir gözle bakmalarını sağlayan tematik Tasarım Rotaları düzenliyor. Bugünün rotası, "Tat Dedektifi" Sinan Hamamsarılar ile İstanbul'un sokak lezzetleri.
Saat 11.00'de Taksim Meydanı'ndan başlayacak olan keşif yürüyüşü saat 14.00'te Şişhane'de sona erecek.
İstanbul’un dört bir yanında gerçekleşecek, her birine alanında önde gelen isimlerin rehberlik edeceği sekiz özel tur, bir yandan Okullar Okulu temasını farklı bakış açılarıyla düşünme fırsatı yaratırken, bir yandan da İstanbul’un tasarım gözüyle adım adım yeniden keşfedilmesine olanak sağlıyor.
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