İstanbul gecelerinin tadı en güzel bu mekanlarda çıkar!
Hareketli İstanbul gecelerinin tadı; özellikle cumartesi günleri dolup taşan en eğlenceli mekanlarında çıkar dedik ve Zomato kullanıcılarının puanlarıyla belirlenen İstanbul’un en keyifli gece kulüplerini sizler için derledik.
La Mancha:
Kuruçeşme’de yer alan La Mancha, eşsiz Boğaz manzarasıyla olduğu kadar sunduğu lezzetlerle de en sevilenler arasında yer alıyor. mekan kokteylleri ve Akdeniz mutfağının lezzetli yemekleriyle biliniyor.
ANY:
Açıldığı günden beri Arnavutköy’ün en çok tercih edilen mekanı olan ANY, gündüzleri restoran konseptinde hizmet verirken akşam belli bir saatten sonra özel etkinliklere ve DJ performanslarına ev sahipliği yapıyor.
Ulus 29:
Hem dekorasyonu hem sunduğu lezzetleri ve hizmet kalitesiyle senelerdir İstanbul’un en beğenilen mekanları arasında olan Ulus 29, harika Boğaz manzarası eşliğinde eğlenceli bir gece geçirmek isteyenler için ideal adreslerden.
Arabesque:
Eğlenceli konseptiyle birçok büyük organizasyona da ev sahipliği yapan Arabesque, özellikle kız kıza eğlenmek isteyenler için en uygun adreslerden biri. Mekan Lübnan mutfağının en lezzetli yemeklerini sunuyor.
Shot İstanbul:
Batı Ataşehir’de hizmet veren ve dünya mutfağının lezzetli örneklerini sunan Shot İstanbul da belli bir saatten sonra gece kulübüne dönen mekanlardan.
Ayı:
İstanbul’un birçok yerinde şubesi bulunan Ayı’nın en popüler şubelerinden biri Moda. Ayı zengin içki menüsü, lezzetli atıştırmalıklar ve kaliteli müzikleriyle seviliyor.
Kum Saati Blues Club:
Asmalımescit’te hizmet veren Kum Saati; pub mutfağını en iyi şekilde sunan mekanlardan biri. Mekanın küçük ve samimi bir ortamı var.
Tektekçi:
Hemen her festivalde karşımıza çıkan ve renkli shotlarıyla senelerdir en sevilen marka haline gelen Tektekçi, İstanbul gecelerinin en çok tercih edilenlerinden olmaya devam ediyor. Mekanda iki kişilik bir akşamın ortalama tutarı 80 TL.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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