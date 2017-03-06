İstanbul gecelerinin tadı en güzel bu mekanlarda çıkar!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
06.03.2017 - 18:26, Son Güncelleme:

İstanbul gecelerinin tadı en güzel bu mekanlarda çıkar!

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İstanbul gecelerinin tadı en güzel bu mekanlarda çıkar!

Hareketli İstanbul gecelerinin tadı; özellikle cumartesi günleri dolup taşan en eğlenceli mekanlarında çıkar dedik ve Zomato kullanıcılarının puanlarıyla belirlenen İstanbul’un en keyifli gece kulüplerini sizler için derledik.

La Mancha:

İstanbul gecelerinin tadı en güzel bu mekanlarda çıkar

Kuruçeşme’de yer alan La Mancha, eşsiz Boğaz manzarasıyla olduğu kadar sunduğu lezzetlerle de en sevilenler arasında yer alıyor. mekan kokteylleri ve Akdeniz mutfağının lezzetli yemekleriyle biliniyor.

ANY:

İstanbul gecelerinin tadı en güzel bu mekanlarda çıkar

Açıldığı günden beri Arnavutköy’ün en çok tercih edilen mekanı olan ANY, gündüzleri restoran konseptinde hizmet verirken akşam belli bir saatten sonra özel etkinliklere ve DJ performanslarına ev sahipliği yapıyor.

Ulus 29:

İstanbul gecelerinin tadı en güzel bu mekanlarda çıkar

Hem dekorasyonu hem sunduğu lezzetleri ve hizmet kalitesiyle senelerdir İstanbul’un en beğenilen mekanları arasında olan Ulus 29, harika Boğaz manzarası eşliğinde eğlenceli bir gece geçirmek isteyenler için ideal adreslerden.

Arabesque:

İstanbul gecelerinin tadı en güzel bu mekanlarda çıkar

Eğlenceli konseptiyle birçok büyük organizasyona da ev sahipliği yapan Arabesque, özellikle kız kıza eğlenmek isteyenler için en uygun adreslerden biri. Mekan Lübnan mutfağının en lezzetli yemeklerini sunuyor.

Shot İstanbul:

İstanbul gecelerinin tadı en güzel bu mekanlarda çıkar

Batı Ataşehir’de hizmet veren ve dünya mutfağının lezzetli örneklerini sunan Shot İstanbul da belli bir saatten sonra gece kulübüne dönen mekanlardan. 

Ayı:

İstanbul gecelerinin tadı en güzel bu mekanlarda çıkar

İstanbul’un birçok yerinde şubesi bulunan Ayı’nın en popüler şubelerinden biri Moda. Ayı zengin içki menüsü, lezzetli atıştırmalıklar ve kaliteli müzikleriyle seviliyor.

Kum Saati Blues Club:

İstanbul gecelerinin tadı en güzel bu mekanlarda çıkar

Asmalımescit’te hizmet veren Kum Saati; pub mutfağını en iyi şekilde sunan mekanlardan biri. Mekanın küçük ve samimi bir ortamı var.

Tektekçi:

İstanbul gecelerinin tadı en güzel bu mekanlarda çıkar

Hemen her festivalde karşımıza çıkan ve renkli shotlarıyla senelerdir en sevilen marka haline gelen Tektekçi, İstanbul gecelerinin en çok tercih edilenlerinden olmaya devam ediyor. Mekanda iki kişilik bir akşamın ortalama tutarı 80 TL.

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

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