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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
25.04.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Islak kek nasıl yapılır? Pratik ıslak kek tarifi ve püf noktaları

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Islak kek nasıl yapılır? Pratik ıslak kek tarifi ve püf noktaları

Onlarca kek tarifi olsa da bir tanesi var ki popülerliğini yitirmiyor: Islak kek… Büyük küçük herkesin severek tükettiği ıslak kek, lezzetini enfes kakao sosuna borçludur. Kakao, süt ve şeker ile birleşiminden oluşan ıslak kek sosunu yaparken ise bazı noktaları atlamamak gerekiyor. Peki, ıslak kek nasıl yapılır? İşte, pratik ıslak kek tarifi ve püf noktaları

Tüm kek tarifleri gibi ıslak kekin başarısının da yolu malzemeleri oda sıcaklığında kullanmaktan geçiyor. Bunun yanı sıra yumurtanın çok iyi şekilde çırpılmış olması gerekiyor. 

Kekinizi fırından alın ve henüz sıcakken dilimleyip üzerine sıcak sosu gezdirin. Hem kek hem de sosun sıcak olması ıslak kek yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalardan biri. Kekiniz soğuk sosunuz sıcak ya da sosunuz soğuk kek sıcak kalmışsa kekiniz yeterince ıslanmayabilir. 

ISLAK KEK MALZEMELERİ

4 yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı ayçiçeği yağı
1 su bardağı süt
1 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
3 yemek kaşığı kakao

ISLAK KEK SOSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı süt
Yarım su bardağı ayçiçeği yağı
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı toz kakao

Süslemek için: Antep fıstığı, Hindistan cevizi, ceviz

Güzel kek yapmanın püf noktaları
Güzel kek yapmanın püf noktaları

ISLAK KEK TARİFİ

Yumurta ve şekeri pürüzsüz bir karışım elde edene dek iyice çırpın.

Bu karışımın içerisine süt, sıvı yağ ve kakao ekleyip çırpmayı sürdürün.

Bu karışımın 1 su bardağı kadarını ayırıp bir kenara alın.

Kalanına kabartma tozu, vanilya ve un ilave edin ve karıştırıp kek hamuru elde edin.

Kek için seçtiğiniz tepsiyi iyice yağlayın ve karışımı tepsiye boşaltın.

Fırınınızı 100 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Tepsiyi fırına verin.

Bayatlayan keklerle neler yapabilirsiniz
Bayatlayan keklerle neler yapabilirsiniz?

Sosu için ayırdığınız hamur karışımına yarım su bardağı süt ekleyin ve kaynatıp altını kapatın.

Keki fırından çıkarın. 10 dakika kadar ılınmasını bekleyin.

Ilınan kekin üzerine soğumuş olan sosu gezdirin.

Dövülmüş ceviz, Antep fıstığı veya Hindistan ceviziyle süsleyin.

Birkaç saat soğuttuktan sonra dilimleyerek servis yapın.

Mükemmel kek hamuru için bilmeniz gerekenler
Mükemmel kek hamuru için bilmeniz gerekenler

Üç öğün yenir de yine bıkılmaz: Yumurtalı ekmekSüt, yumurta, ekmek… Bu üç temel malzemenin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan yumurtalı ekmek hem bir lezzet deposu hem de oldukça doyurucu. Biz bu kez Öğrenci Evi’nde tuzlu biberli bir yumurtalı ekmek yaptık ama siz isterseniz baharatsız yapıp yumurtalı ekmeğinizi bal ya da reçelle de yiyebilirsiniz. Sevin Turan’ın yapımıyla yumurtalı ekmek tarifi huzurlarınızda…
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