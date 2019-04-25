Islak kek nasıl yapılır? Pratik ıslak kek tarifi ve püf noktaları
Onlarca kek tarifi olsa da bir tanesi var ki popülerliğini yitirmiyor: Islak kek… Büyük küçük herkesin severek tükettiği ıslak kek, lezzetini enfes kakao sosuna borçludur. Kakao, süt ve şeker ile birleşiminden oluşan ıslak kek sosunu yaparken ise bazı noktaları atlamamak gerekiyor. Peki, ıslak kek nasıl yapılır? İşte, pratik ıslak kek tarifi ve püf noktaları
Tüm kek tarifleri gibi ıslak kekin başarısının da yolu malzemeleri oda sıcaklığında kullanmaktan geçiyor. Bunun yanı sıra yumurtanın çok iyi şekilde çırpılmış olması gerekiyor.
Kekinizi fırından alın ve henüz sıcakken dilimleyip üzerine sıcak sosu gezdirin. Hem kek hem de sosun sıcak olması ıslak kek yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalardan biri. Kekiniz soğuk sosunuz sıcak ya da sosunuz soğuk kek sıcak kalmışsa kekiniz yeterince ıslanmayabilir.
ISLAK KEK MALZEMELERİ
4 yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı ayçiçeği yağı
1 su bardağı süt
1 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
3 yemek kaşığı kakao
ISLAK KEK SOSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
2 su bardağı süt
Yarım su bardağı ayçiçeği yağı
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı toz kakao
Süslemek için: Antep fıstığı, Hindistan cevizi, ceviz
Yumurta ve şekeri pürüzsüz bir karışım elde edene dek iyice çırpın.
Bu karışımın içerisine süt, sıvı yağ ve kakao ekleyip çırpmayı sürdürün.
Bu karışımın 1 su bardağı kadarını ayırıp bir kenara alın.
Kalanına kabartma tozu, vanilya ve un ilave edin ve karıştırıp kek hamuru elde edin.
Kek için seçtiğiniz tepsiyi iyice yağlayın ve karışımı tepsiye boşaltın.
Fırınınızı 100 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Tepsiyi fırına verin.
Sosu için ayırdığınız hamur karışımına yarım su bardağı süt ekleyin ve kaynatıp altını kapatın.
Keki fırından çıkarın. 10 dakika kadar ılınmasını bekleyin.
Ilınan kekin üzerine soğumuş olan sosu gezdirin.
Dövülmüş ceviz, Antep fıstığı veya Hindistan ceviziyle süsleyin.
Birkaç saat soğuttuktan sonra dilimleyerek servis yapın.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle