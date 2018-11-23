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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
23.11.2018 - 17:04, Son Güncelleme:

Güzel kek yapmanın püf noktaları

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Güzel kek yapmanın püf noktaları

Kek denince birçoğumuz için akan sular durur. Daha fırına atıldığı anda mis gibi kokmaya başlayan, puf puf kabaran nefis kekler yapmak için bilinmesi gereken bazı minik püf noktaları var. Bunlara dikkat ettiğiniz takdirde, konu komşuyu kıskandıracak, elden ele kapışılacak kekler yapabilirsiniz. İşte karşınızda güzel kek yapmanın püf noktaları…

Hep aynı şeyi söylüyoruz: Malzeme, malzeme, malzeme… Ne yaparsanız yapın, malzemelerin tazeliğine ve doğallığına dikkat etmelisiniz. Aynı şey kek için de geçerli, un, yumurta, yağ, şeker ve kabartma tozundan ibaret olan temel kek malzemelerinizin hepsinin taze ve kaliteli olması, pişirdiğiniz kekin lezzetine de yansıyacaktır.

Malzemelerle ilgili dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da miktarlarıdır. Kafanıza göre unu azaltmak ya da şekeri artırmak, kekinizin güzelce kabarmasını, homojen olarak dağılmasını ve lezzetini engeller. Bu nedenle tarifinizde verilen ölçülerden şaşmayın. Malzemeleriniz elinizdeki tarife uygun değilse ya da, örneğin, şekersiz bir kek yapmak istiyorsanız, başka bir tarif bulmaya çalışın.

Kolay kek tarifi
Kolay kek tarifi

Malzemelerinizi, özellikle yumurtalarınızı, keki yapmaya başlamadan bir süre önce tezgaha çıkarıp, oda sıcaklığına gelmelerini sağlamanız da önemli bir detaydır. Çünkü soğuk yumurtalar ne kadar çırparsanız çırpın yeterince köpürmez, bu da kek hamurunuzun kabarmasına engel olur. Üstelik yumurtalar oda sıcaklığında olduklarında sarıları daha kolay parçalanır ve beyazlarıyla daha homojen bir biçimde karışır.

Kek yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da malzemelerin eklenme sırasıdır. Hamur yaparken önce yumurta ve şeker iyice çırpılır. Ardından yağ, tarifte varsa süt ya da yoğurt eklenir. Un, kabartma tozu ya da varsa kakao gibi malzemeler en son aşamada kek hamuruna dahil edilmelidir. Unu ekledikten sonra kek hamurunuzu tahta bir kaşık ya da silikon bir spatulayla hep aynı yöne doğru karıştırmaya çalışın. Böylece homojen ve kabarcıklı bir hamur elde edersiniz. Bu da kekinizin daha çok kabarmasını sağlar.

Kakaolu kek tarifi
Kakaolu kek tarifi

Kekinizi pişirirken de dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları var. Bunların başında da fırını 180 dereceye ayarlayıp, önceden ısıtmak geliyor. Peki neden 180 derece? Çünkü yiyeceklerin içindeki protein ve şekerin, kahverengiye dönüşmesine ve lezzetinin açığa çıkmasına Maillard Reaksiyonu deniyor. Bu tepkime 150 ila 180 derece Celsius'ta gerçekleşiyor. Kekinizi daha düşük sıcaklıkta pişirmeye kalktığınızda o aradığınız lezzeti yakalamak mümkün olmuyor.

Keki fırına attıktan sonra ilk 45 dakika boyunca kapağı kesinlikle açmayın. Bu sürenin sonunda kekinize bir kürdan saplayıp içinin pişip pişmediğini kontrol edin. Kürdan temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir. Kekinizi kalıptan çıkarıp dinlenmeye bırakın. Çok sıcakken kesmeyin. Biraz soğuduktan sonra dilimleyip servis edebilirsiniz.

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