Güzel kek yapmanın püf noktaları

Hep aynı şeyi söylüyoruz: Malzeme, malzeme, malzeme… Ne yaparsanız yapın, malzemelerin tazeliğine ve doğallığına dikkat etmelisiniz. Aynı şey kek için de geçerli, un, yumurta, yağ, şeker ve kabartma tozundan ibaret olan temel kek malzemelerinizin hepsinin taze ve kaliteli olması, pişirdiğiniz kekin lezzetine de yansıyacaktır.

Malzemelerle ilgili dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da miktarlarıdır. Kafanıza göre unu azaltmak ya da şekeri artırmak, kekinizin güzelce kabarmasını, homojen olarak dağılmasını ve lezzetini engeller. Bu nedenle tarifinizde verilen ölçülerden şaşmayın. Malzemeleriniz elinizdeki tarife uygun değilse ya da, örneğin, şekersiz bir kek yapmak istiyorsanız, başka bir tarif bulmaya çalışın.

Malzemelerinizi, özellikle yumurtalarınızı, keki yapmaya başlamadan bir süre önce tezgaha çıkarıp, oda sıcaklığına gelmelerini sağlamanız da önemli bir detaydır. Çünkü soğuk yumurtalar ne kadar çırparsanız çırpın yeterince köpürmez, bu da kek hamurunuzun kabarmasına engel olur. Üstelik yumurtalar oda sıcaklığında olduklarında sarıları daha kolay parçalanır ve beyazlarıyla daha homojen bir biçimde karışır.

Kek yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da malzemelerin eklenme sırasıdır. Hamur yaparken önce yumurta ve şeker iyice çırpılır. Ardından yağ, tarifte varsa süt ya da yoğurt eklenir. Un, kabartma tozu ya da varsa kakao gibi malzemeler en son aşamada kek hamuruna dahil edilmelidir. Unu ekledikten sonra kek hamurunuzu tahta bir kaşık ya da silikon bir spatulayla hep aynı yöne doğru karıştırmaya çalışın. Böylece homojen ve kabarcıklı bir hamur elde edersiniz. Bu da kekinizin daha çok kabarmasını sağlar.

Kekinizi pişirirken de dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları var. Bunların başında da fırını 180 dereceye ayarlayıp, önceden ısıtmak geliyor. Peki neden 180 derece? Çünkü yiyeceklerin içindeki protein ve şekerin, kahverengiye dönüşmesine ve lezzetinin açığa çıkmasına Maillard Reaksiyonu deniyor. Bu tepkime 150 ila 180 derece Celsius'ta gerçekleşiyor. Kekinizi daha düşük sıcaklıkta pişirmeye kalktığınızda o aradığınız lezzeti yakalamak mümkün olmuyor.

Keki fırına attıktan sonra ilk 45 dakika boyunca kapağı kesinlikle açmayın. Bu sürenin sonunda kekinize bir kürdan saplayıp içinin pişip pişmediğini kontrol edin. Kürdan temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir. Kekinizi kalıptan çıkarıp dinlenmeye bırakın. Çok sıcakken kesmeyin. Biraz soğuduktan sonra dilimleyip servis edebilirsiniz.

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