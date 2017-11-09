İngiltere Kraliçesi'nin günlük menüsü görenleri şaşırtıyor

İngiliz Telegraph gazetesine göre, Buckingham Sarayı'nın şefi Mark Flanagan, Kraliçe'ye haftada iki gün önerilerden oluşan bir menü sunuyor. Kraliçe bu menüde bazı maddeleri onaylıyor, bazılarının üstünü çiziyor. Sonuçta ortaya Saray'ın haftalık öğünleri çıkıyor.

Ancak Saray'ın eski aşçılarından Darren McGrady'e göre, Kraliçe pek yemek meraklısı bir insan değilmiş. Hatta "Bütün gün yemeği bütün gün ondan bahsedebilecek kadar seven eşi Prens Philip'in aksine, Kraliçe sadece yaşamak için yer"miş.

Tek başına yemek yediği zamanlarda, "Nişasta yok" kuralını uygulayan Kraliçe Elizabeth'in bir günlük menüsü ise şöyle:

Kraliçe güne bir fincan sütsüz ve şekersiz Earl Grey çay ve birkaç kurabiyeyle başlıyor.

Arkasından kahvaltıya geçiyor. Kraliçe'nin kahvaltısı genelde meyveli mısır gevreğinden oluşuyor. Diyet gevrek tercih eden Kraliçe Elizabeth, kahvaltısını kapaklı saklama kabında yemeyi seviyor. Çünkü bunun yediklerini taze tuttuğuna inanıyor.

Kraliçe'nin zaman zaman kahvaltıda reçelli kızarmış ekmek veya trüflü ve füme somonlu çırpımış yumurta yediği de oluyor. Kraliçe yumurta yiyeceği zaman kabuğu kahverengi olanları tercih ediyor. Çünkü bu yumurtaların tadının daha iyi olduğunu düşünüyor.

Öğlen yemeğinden önce Kraliçe'nin aperatif saati var. O sırada bir dilim limonlu ve bol buzlu gin ve Dubonnet içmeyi seviyor.

İngiltere Kraliçesi, öğle yemeklerini çok hafif yiyor. Tercihi genelde yanında ıspanak ya da kabakla dil balığı oluyor. Zaman zaman balık yerine ızgara tavuk ve salata da yiyebiliyor. Ancak "nişasta yok" kuralı gereğince patates, pilav, makarna gibi yiyecekler Kraliçe'nin öğle menüsünde bulunmuyor.

Akşam üstü çayı Kraliçe için çok önemli. Bu öğünü kesinlikle kaçırmıyor. Çayının yanında salatalıklı, füme somonlu, yumurtalı ve mayonezli parmak sandviçler ya da bozuk para boyutunda reçelli sandviçler yiyor. Kraliçe ayrıca ballı ve kremalı, zencefilli, meyveli ve çikolatalı bisküvili pastaları da çok seviyor.

Akşam yemeği için Sandringham ve Balmoral'daki çiftliklerden dana ya da geyik filesi, sülün eti ya da somon geliyor. Etler Gal usulü mantar, krema ve viskiyle pişiriliyor. Kraliçe bir İngiliz geleneği olduğu üzere, pazar günleri fırında et ve patates yemekten de hoşlanıyor. Böyle durumlarda Kraliçe'nin tercihi iyi pişmiş etten yana.

Tatlı olarak ya yine Balmoral'dan gelen çilekleri ya da Windsor Kalesi'ndeki seralardan gelen beyaz şeftalileri yiyor.

Kraliçe ayrıca çikolataya bayılıyor. Çikolata yerken marka gözetmeyen İngiltere Kraliçesi, çok lüks markaları da markette satılan sıradan çikolataları da aynı keyifle yiyor.

Kraliçe günü her zaman bir kadeh şampanyayla tamamlıyor. Ancak onun dışındaki şarapları pek sevmediği de biliniyor.

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