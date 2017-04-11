İlkbahara tatlı bir başlangıç için 7 mekan

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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11.04.2017 - 16:58, Son Güncelleme:

İlkbahara tatlı bir başlangıç için 7 mekan

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İlkbahara tatlı bir başlangıç için 7 mekan

Güneşin kendini gösterdiği şu günlerde artık evlerden çıkıp baharın keyfini çıkarma vakti geldi. İşte baharlık mekanlar...

İlkbaharın ve güneşin yüzünü gösterdiği şu günlerde şehrin kaosundan uzaklaşmak ve baharı tüm benliğinizle hissedebileceğiniz mekanlara gitmek iyi bir fikir. Doğası ve açık havada oturulabilecek alanlarıyla öne çıkan mekanlar güzel vakit geçirmek ve baharın tadını çıkarmak için haftasonları ideal seçenekler arasında. İşte ilkbaharın tadını doyasıya çıkarabileceğiniz mekanlar:

1. Mitte - Kadıköy

İlkbahar aylarında huzurlu bahçesinde güzel bir kahvaltı yapmak, sonrasında ise mağaza bölümünden vintage ürünleri incelemek hayli zevkli. Hazırladıkları vegan kurabiyeler ve sağlıklı içecekler de mutlaka denemeli.

İlkbahara tatlı bir başlangıç için 7 mekan

2. Cafe Cuma - Çukurcuma

Çukurcuma'nın en özgün mekanlarından biri olan Cafe Cuma, ılık bahar aylarında bahçesinde oturup keyif yapılabilecek mekanlardan biri. Sade dekorasyonu ve ev yapımı menü seçenekleri mekanı çekici kılan detaylar arasında bulunuyor.

3. Peymane - Tophane

En keyifli ocakbaşı mekanlarından biri olan Peymane, yeşillikler içerisindeki bahçesi ile bahar akşamlarında zevkli bir mekan haline geliyor. İş yemekleri için de uygun olan Peymane'de kebap ve özel soslu salata çeşitleri enfes.

İlkbahara tatlı bir başlangıç için 7 mekan

4. Wom - Karaköy

Karaköy'ün hoş kafelerinden biri olan Wom, bahar aylarında semtteki uğrak yerleri arasında. Serpme kahvaltı ile güne iyi bir başlangıç yapabileceğiniz mekanda Wom Burger ve keçi peynirli makarna ise diğer leziz seçenekler arasında bulunuyor.

5. Limonlu Bahçe - Galatasaray

Yeşillikler içerisinde bir mekan olan Limonlu Bahçe, Beyoğlu'nun gürültüsünden uzaklaşmak ve bahar havasını yaşamak isteyenler için ideal. Mekanın salataları ve limonatası yanında enfes tatlılara da göz atmayı unutmayın.

İlkbahara tatlı bir başlangıç için 7 mekan

6. Moda Teras - Moda

İlkbaharı muhteşem bir manzara eşliğinde karşılamak ve dünya mutfağından harika lezzetler deneyimlemek için Moda Teras iyi bir seçenek. Haftasonu brunch yapabileceğiniz mekan ayrıca şık akşam yemekleri için de ideal mekanların başında geliyor.

7. White Mill - Cihangir

Cihangir'in gözde buluşma noktalarından olan White Mill, geniş ve ferah bahçesi ile bahar aylarının öne çıkan mekanları arasına giriyor. Kokteyl çeşitleri ile keyifli buluşmalara imza atan mekanda pek çok ünlü ile karşılaşmak mümkün.

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