İlkbahara tatlı bir başlangıç için 7 mekan
Güneşin kendini gösterdiği şu günlerde artık evlerden çıkıp baharın keyfini çıkarma vakti geldi. İşte baharlık mekanlar...
İlkbaharın ve güneşin yüzünü gösterdiği şu günlerde şehrin kaosundan uzaklaşmak ve baharı tüm benliğinizle hissedebileceğiniz mekanlara gitmek iyi bir fikir. Doğası ve açık havada oturulabilecek alanlarıyla öne çıkan mekanlar güzel vakit geçirmek ve baharın tadını çıkarmak için haftasonları ideal seçenekler arasında. İşte ilkbaharın tadını doyasıya çıkarabileceğiniz mekanlar:
1. Mitte - Kadıköy
İlkbahar aylarında huzurlu bahçesinde güzel bir kahvaltı yapmak, sonrasında ise mağaza bölümünden vintage ürünleri incelemek hayli zevkli. Hazırladıkları vegan kurabiyeler ve sağlıklı içecekler de mutlaka denemeli.
2. Cafe Cuma - Çukurcuma
Çukurcuma'nın en özgün mekanlarından biri olan Cafe Cuma, ılık bahar aylarında bahçesinde oturup keyif yapılabilecek mekanlardan biri. Sade dekorasyonu ve ev yapımı menü seçenekleri mekanı çekici kılan detaylar arasında bulunuyor.
3. Peymane - Tophane
En keyifli ocakbaşı mekanlarından biri olan Peymane, yeşillikler içerisindeki bahçesi ile bahar akşamlarında zevkli bir mekan haline geliyor. İş yemekleri için de uygun olan Peymane'de kebap ve özel soslu salata çeşitleri enfes.
4. Wom - Karaköy
Karaköy'ün hoş kafelerinden biri olan Wom, bahar aylarında semtteki uğrak yerleri arasında. Serpme kahvaltı ile güne iyi bir başlangıç yapabileceğiniz mekanda Wom Burger ve keçi peynirli makarna ise diğer leziz seçenekler arasında bulunuyor.
5. Limonlu Bahçe - Galatasaray
Yeşillikler içerisinde bir mekan olan Limonlu Bahçe, Beyoğlu'nun gürültüsünden uzaklaşmak ve bahar havasını yaşamak isteyenler için ideal. Mekanın salataları ve limonatası yanında enfes tatlılara da göz atmayı unutmayın.
6. Moda Teras - Moda
İlkbaharı muhteşem bir manzara eşliğinde karşılamak ve dünya mutfağından harika lezzetler deneyimlemek için Moda Teras iyi bir seçenek. Haftasonu brunch yapabileceğiniz mekan ayrıca şık akşam yemekleri için de ideal mekanların başında geliyor.
7. White Mill - Cihangir
Cihangir'in gözde buluşma noktalarından olan White Mill, geniş ve ferah bahçesi ile bahar aylarının öne çıkan mekanları arasına giriyor. Kokteyl çeşitleri ile keyifli buluşmalara imza atan mekanda pek çok ünlü ile karşılaşmak mümkün.
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