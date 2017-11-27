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İçtiğiniz kahvenin içinde ne olduğunu biliyor musunuz?

Fotoğraflar: Alamy
27.11.2017 - 12:30 | Son Güncelleme:

Kahve Anadolu topraklarına Kanuni Sultan Süleyman zamanında gelmiş olsa da yıllarca "Türk kahvesi" dışında pek çeşit bilmezdik. Yabancı kahve zincirlerinin önce İstanbul'da sonra da ülkemizin birçok şehrinde açtıkları şubeler sayesinde latte'ler, macchiato'lar, americano'lar girdi hayatımıza. Peki bu kelimelerin anlamını, bu kahveler arasındaki farkları biliyor musunuz? Sizin için Spoon University'den derledik...

Espresso
Yoğun aromalı espresso, birçok kahvenin temelidir. Karamelli frappucino'dan, vanilyalı latte'ye kadar her şeyin içinde bir 'shot' espresso vardır. Espresso sıcak suyun yüksek basınç altında sıkıştırılmış kahve çekirdeklerinin içinden geçirilmesiyle yapılır. Bir 'shot' espresso 60 mililitre kadardır.

Americano
Americano, temelde espresso'nun suyla seyreltilmiş halidir. Kıvamı normal kahve kıvamındadır ancak aroması espresso'dan hayli farklıdır.

İçtiğiniz kahvenin içinde ne olduğunu biliyor musunuz

Latte
Latte bol miktarda süt köpüğü ve birazcık da espresso'yla yapılır. Çikolata, fındık, vanilya gibi çeşitli aromalı şuruplarla tatlandırılabilir. Tercihiniz yumuşak içimli, tatlı bir kahve arıyorsanız latte size uygundur.

Macchiato
"Karamel macchiato" olarak da bilinse de bu isim çok da doğru değil aslında. Gerçek bir macchiato için bir 'shot' espresso üzerine bir top kadar süt köpüğü konur. Çok büyük bardaklarda içilmez. Macchiato'nun fincan boyutu yumruğunuz kadar olmalıdır.

İçtiğiniz kahvenin içinde ne olduğunu biliyor musunuz

Cappuccino
Cappuccino, latte'nin küçük kardeşi, macchiato'nun ise ağabeyidir. Espresso'ya eklenen süt miktarı macchiato'dan fazla, latte'den azdır.

Mocha
Mocha için çikolata şurubu, süt köpüğü ve espresso karıştırılır. Üzerine de bir ya da iki top krema eklenir.

KAHVENİN TARİHÇESİNİ MERAK EDENLER İÇİN DE MİS GİBİ BİR VİDEOMUZ VAR

Etiketler: kahve çeşitleri , kahvenin tarihi
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