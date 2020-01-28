Höşmerim tarifi

İrmik ve şekeri bir kasede karıştırın.



Sütü derin bir tencereye alıp ocakta ısıtın.



Elinizi yakmayacak seviyeye gelene kadar ısıtın.



Isındıktan sonra sütü ocaktan alıp peynir mayasını ekleyip mayalanması için bekletin.



İrmik, şeker ve tereyağını ocağa alın. İçine yumurta sarısını da ekleyin.



Kısık ateşte sürekli karıştırın ve sütü yavaş yavaş ilave edin. Dibinin tutmamasına dikkat edin.



Tatlınızın kıvamı koyulaşınca ocaktan alıp sıcak olarak servis edebilirsiniz.



Dilerseniz çam fıstığı ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun...