Hint pilavı tarifi

Kashmiri pulao yani Keşmir pilavı diye de bilinen Hint pilavı, farklı bir yemek tarifi arayanların imdadına yetişebilir. İçindeki baharatları, kuru yemişleri ve meyveleriyle çok farklı bir lezzeti olan Hint pilavı, dünya mutfağını sevenler için birebir. Siz de sofranızda farklı lezzetlere yer açmak istiyorsanız Hint pilavı tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…
Üzerini süslemek için:
Sarımsağı soyup ezin.
Sıvı yağı tencerede kızdırın.
İçine yeşil kakule, karanfil ve dövülmüş sarımsağı ekleyin ve 1 dakika kavurun.
Ardından içine pirinci, gül suyunu, safranı, sütü ve tuzu ekleyin.
Pirinç yumuşayana dek normal pilav gibi pişirin.
Kajun, ceviz ve bademi kavurup kaselere bölüştürülmüş pilavın üzerine serpin.
Nane yapraklarıyla süslediğiniz pilavınızı soğutmadan servis edin.