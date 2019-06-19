Hindistan cevizi sütü nasıl yapılır? Hindistan cevizi sütünün tarifi ve püf noktaları
Hindistan cevizi sütü aroması ve tadıyla, birçok farklı tarife lezzet katan bir malzeme. İçeriğinde bol miktarda doymuş ve doymamış yağ asitleri ile E vitamini, K vitamini, demir gibi mineraller bulunan Hindistan cevizi sütünü marketlerden alabileceğiniz gibi evinizde de yapabilirsiniz. Bunun için iki farklı yol bulunuyor. Evde Hindistan cevizi sütü yapmanın yollarını ve bu yöntemlerin avantajlarını ve dezavantajlarını sizin için araştırdık. Hindistan cevizi sütü yapımıyla ilgili merak ettiğiniz her şey içeriğimizde…
Hindistan cevizi sütü yapmanın ilk yolu kaynar su kullanmak. Bu yöntemle 10 dakika içinde Hindistan cevizi sütü yapabilmek mümkün
Ancak sıcak su Hindistan cevizi sütü içindeki yağ asitlerinin faydalı özelliklerini kaybetmesine hatta, trans yağlara dönüşmesine neden oluyor. Ancak sizin için tarifin pratikliği daha önemliyse kaynar suyla Hindistan cevizi sütü yapımının aşamaları şöyle:
Hindistan cevizini kırıp kabuklarını soyun. İçindeki beyaz kısımlarını 2 saat kadar suda bekleterek yumuşamasını sağlayın.
Suyunu süzdüğünüz cevizleri mutfak robotundan geçirin. Suyu dökmeyin.
1 su bardağı öğütülmüş Hindistan cevizi için 2 su bardağı su olacak şekilde tencereye su koyun. Cevizleri içinde beklettiğiniz suyu burada kullanabilirsiniz.
Suyu tencerede kaynattıktan sonra Hindistan cevizlerinin üzerine dökün.
El blender’ı ile pürüzsüz bir kıvam elde ettikten sonra delikleri ince bir süzgeçle ya da tülbentle süzün. Posasını atmayın, fırında ya da güneşte kurutup öğüterek Hindistan cevizi unu haline getirin.
Sütü bir kavanoza alıp buzdolabında saklayın. 2-3 gün içinde tüketmeye çalışın.
Beklediğinde yağı yüzeye çıkacaktır, bu nedenle tüketmeden önce mutlaka çalkalayın.
“Hindistan cevizi sütüm daha sağlıklı olsun, zamanın önemi yok” diyorsanız, Hindistan cevizi sütü yapmak için kullanabileceğiniz ikinci yöntemi değerlendirmelisiniz.
Burada Hindistan cevizini yine suyla karıştırıp blender’dan geçireceksiniz. Ancak su sıcak değil, oda sıcaklığında olduğu için Hindistan cevizi sütünün içindeki yağ asitleri bu durumdan etkilenmeyecek.
Gelelim soğuk suyla Hindistan cevizi sütü yapımının aşamalarına:
Hindistan cevizini kırıp kabuklarını soyun. İçindeki beyaz kısımlarını rendeleyin.
1 bardak Hindistan cevizi rendesi için 2 bardak su olacak şekilde blender’a aktarın.
Blender’ı 5 dakika çalıştırdıktan sonra 1 saat dinlendirin. Sonra yeniden 5 dakika çalıştırın. Sütünüz hazır. Ancak kıvamı yeterince akışkan gelmezse aynı işlemi 1 saat sonra tekrar edebilirsiniz.
Malzemeyi tülbentle ya da süzgeçle süzüp posasını ayırın. Posayı az evvel de dediğimiz gibi kurutup öğüterek Hindistan cevizi unu olarak kullanabilirsiniz.
Hindistan cevizi sütünüzü ise buzdolabında saklayın ve 2-3 gün içinde tüketin.