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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Ingimage
19.06.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

Hindistan cevizi sütü nasıl yapılır? Hindistan cevizi sütünün tarifi ve püf noktaları

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Hindistan cevizi sütü nasıl yapılır? Hindistan cevizi sütünün tarifi ve püf noktaları

Hindistan cevizi sütü aroması ve tadıyla, birçok farklı tarife lezzet katan bir malzeme. İçeriğinde bol miktarda doymuş ve doymamış yağ asitleri ile E vitamini, K vitamini, demir gibi mineraller bulunan Hindistan cevizi sütünü marketlerden alabileceğiniz gibi evinizde de yapabilirsiniz. Bunun için iki farklı yol bulunuyor. Evde Hindistan cevizi sütü yapmanın yollarını ve bu yöntemlerin avantajlarını ve dezavantajlarını sizin için araştırdık. Hindistan cevizi sütü yapımıyla ilgili merak ettiğiniz her şey içeriğimizde…

Hindistan cevizi sütü yapmanın ilk yolu kaynar su kullanmak. Bu yöntemle 10 dakika içinde Hindistan cevizi sütü yapabilmek mümkün

Ancak sıcak su Hindistan cevizi sütü içindeki yağ asitlerinin faydalı özelliklerini kaybetmesine hatta, trans yağlara dönüşmesine neden oluyor. Ancak sizin için tarifin pratikliği daha önemliyse kaynar suyla Hindistan cevizi sütü yapımının aşamaları şöyle:

Hindistan cevizini kırıp kabuklarını soyun. İçindeki beyaz kısımlarını 2 saat kadar suda bekleterek yumuşamasını sağlayın.

Hindistan cevizi en kolay nasıl kırılır İşte cevabı...
Hindistan cevizi en kolay nasıl kırılır? İşte cevabı...

Suyunu süzdüğünüz cevizleri mutfak robotundan geçirin. Suyu dökmeyin.

1 su bardağı öğütülmüş Hindistan cevizi için 2 su bardağı su olacak şekilde tencereye su koyun. Cevizleri içinde beklettiğiniz suyu burada kullanabilirsiniz.

Suyu tencerede kaynattıktan sonra Hindistan cevizlerinin üzerine dökün.

El blender’ı ile pürüzsüz bir kıvam elde ettikten sonra delikleri ince bir süzgeçle ya da tülbentle süzün. Posasını atmayın, fırında ya da güneşte kurutup öğüterek Hindistan cevizi unu haline getirin.

Sütü bir kavanoza alıp buzdolabında saklayın. 2-3 gün içinde tüketmeye çalışın.

Beklediğinde yağı yüzeye çıkacaktır, bu nedenle tüketmeden önce mutlaka çalkalayın.

Hindistan cevizi yağıyla mutfakta yapabilecekleriniz
Hindistan cevizi yağıyla mutfakta yapabilecekleriniz

“Hindistan cevizi sütüm daha sağlıklı olsun, zamanın önemi yok” diyorsanız, Hindistan cevizi sütü yapmak için kullanabileceğiniz ikinci yöntemi değerlendirmelisiniz.

Burada Hindistan cevizini yine suyla karıştırıp blender’dan geçireceksiniz. Ancak su sıcak değil, oda sıcaklığında olduğu için Hindistan cevizi sütünün içindeki yağ asitleri bu durumdan etkilenmeyecek.

Gelelim soğuk suyla Hindistan cevizi sütü yapımının aşamalarına:

Hindistan cevizini kırıp kabuklarını soyun. İçindeki beyaz kısımlarını rendeleyin.

1 bardak Hindistan cevizi rendesi için 2 bardak su olacak şekilde blender’a aktarın.

Blender’ı 5 dakika çalıştırdıktan sonra 1 saat dinlendirin. Sonra yeniden 5 dakika çalıştırın. Sütünüz hazır. Ancak kıvamı yeterince akışkan gelmezse aynı işlemi 1 saat sonra tekrar edebilirsiniz.

Malzemeyi tülbentle ya da süzgeçle süzüp posasını ayırın. Posayı az evvel de dediğimiz gibi kurutup öğüterek Hindistan cevizi unu olarak kullanabilirsiniz.

Hindistan cevizi sütünüzü ise buzdolabında saklayın ve 2-3 gün içinde tüketin.

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