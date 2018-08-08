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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
08.08.2018 - 10:20, Son Güncelleme:

Hindistan cevizi yağıyla mutfakta yapabilecekleriniz

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Hindistan cevizi yağıyla mutfakta yapabilecekleriniz

Yoksa siz Hindistan cevizi yağını sadece saç ve cilt bakımı için mi kullanıyorsunuz? Kızartmalardan kek yapımına kadar mutfakta Hindistan cevizi yağının kullanımına göz atın...

Vücudun depolamayarak doğrudan enerjiye dönüştürdüğü Hindistan cevizi yağı, mutfaklarda severek kullanılıyor. Doğal bir nemlendirici ve iyileştirici olarak cilt ve saç bakımında da pek çok kişinin tercih ettiği bu doğal yağ ile mutfakta neler yapabileceğinizi biliyor musunuz?

Leziz Kızartmalar Hazırlayın

Diğer sıvı yağlara göre yanma oranı daha düşük olan Hindistan cevizi yağı, hem bu özelliği hem de farklı aroması ile lezzetli kızartmalar yapmanıza imkan tanır.

Hindistan cevizi yağıyla mutfakta yapabilecekleriniz

Sağlıklı Atıştırmalıklar Pişirin

Doyurucu özelliği ve sağlıklı yapısı ile Hindistan cevizi yağı ile yapılan atıştırmalıklar da diğerlerine oranla daha sağlıklı ve az kalorili oluyor. Bu yağ ile cevizin aromasının da bulunduğu kurabiyeler, granola barlar ve kekler pişirebilirsiniz.

Patlamış Mısırı Daha Hafif Hale Getirin

Film izlemenin keyfini ikiye katlayan patlamış mısırı bir de Hindistan cevizi yağı ile patlatmayı deneyin. Bu yağ ile patlayan mısırlar hem daha iyi pişiyor hem de farklı bir aroma kazanıyor. Ayrıca yüksek ısıda zararlı bileşenler ortaya çıkarmadığından diğer yağlara oranla daha yüksek ısıda mısır patlatma olanağı da sunuyor.

Hindistan cevizi yağıyla mutfakta yapabilecekleriniz

Sabah Kahvaltılarınızda da Yer Verin

Tereyağı, margarin ya da ayçiçek yağı kullanarak hazırladığınız krep, pancake ve omletlere daha sağlıklı bir alternatif getirmek için Hindistan cevizini kullanabilirsiniz. Karışımların içinde kullanabileceğiniz doğal yağdan, pişirme esnasında da yararlanabilirsiniz. Güne sağlıklı, hafif ve enerjik bir başlangıç isteyenler bu yöntemi sıkça uyguluyor.

Kahve ve Çaylarınızı Lezzetlendirin

Filtre kahvenize ya da çayınıza eklediğiniz aroma katıcı toz ve sıvı kimyasalların zararları saymakla bitmiyor. Bu katkı maddeleri yerine, Hindistan cevizi yağı kullanarak kahve ve çaylarınıza enfes ve doğal bir aroma katabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağıyla mutfakta yapabilecekleriniz

Tava Yemeklerinde Alternatif Olarak Kullanın

Kırmızı ya da beyaz et ve çeşitli sebzelerden hazırladığınız tava yemeklerinde de Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Kolayca yanmayan bu yağ, diğer yağlarda yüksek ısıda ortaya çıkan zararlı bileşenleri içermediğinden soteleme işlemini daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Lezzetli Sıcak Sandviçler, Tostlar Yapın

Yumurta, kuru et, peynir gibi malzemeler ile hazırlayacağınız sıcak sandviçinizi ya da tostunuzu lezzetlendirmek ve kuru yapısını azaltmak için de Hindistan cevizi yağından yararlanabilirsiniz. Sandviç ya da tost ekmeklerinin dış taraflarına süreceğiniz yağ ile daha iyi kızarmış, lezzetli atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz.

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