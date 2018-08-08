Hindistan cevizi yağıyla mutfakta yapabilecekleriniz

Vücudun depolamayarak doğrudan enerjiye dönüştürdüğü Hindistan cevizi yağı, mutfaklarda severek kullanılıyor. Doğal bir nemlendirici ve iyileştirici olarak cilt ve saç bakımında da pek çok kişinin tercih ettiği bu doğal yağ ile mutfakta neler yapabileceğinizi biliyor musunuz?

Leziz Kızartmalar Hazırlayın

Diğer sıvı yağlara göre yanma oranı daha düşük olan Hindistan cevizi yağı, hem bu özelliği hem de farklı aroması ile lezzetli kızartmalar yapmanıza imkan tanır.

Sağlıklı Atıştırmalıklar Pişirin

Doyurucu özelliği ve sağlıklı yapısı ile Hindistan cevizi yağı ile yapılan atıştırmalıklar da diğerlerine oranla daha sağlıklı ve az kalorili oluyor. Bu yağ ile cevizin aromasının da bulunduğu kurabiyeler, granola barlar ve kekler pişirebilirsiniz.

Patlamış Mısırı Daha Hafif Hale Getirin

Film izlemenin keyfini ikiye katlayan patlamış mısırı bir de Hindistan cevizi yağı ile patlatmayı deneyin. Bu yağ ile patlayan mısırlar hem daha iyi pişiyor hem de farklı bir aroma kazanıyor. Ayrıca yüksek ısıda zararlı bileşenler ortaya çıkarmadığından diğer yağlara oranla daha yüksek ısıda mısır patlatma olanağı da sunuyor.

Sabah Kahvaltılarınızda da Yer Verin

Tereyağı, margarin ya da ayçiçek yağı kullanarak hazırladığınız krep, pancake ve omletlere daha sağlıklı bir alternatif getirmek için Hindistan cevizini kullanabilirsiniz. Karışımların içinde kullanabileceğiniz doğal yağdan, pişirme esnasında da yararlanabilirsiniz. Güne sağlıklı, hafif ve enerjik bir başlangıç isteyenler bu yöntemi sıkça uyguluyor.

Kahve ve Çaylarınızı Lezzetlendirin

Filtre kahvenize ya da çayınıza eklediğiniz aroma katıcı toz ve sıvı kimyasalların zararları saymakla bitmiyor. Bu katkı maddeleri yerine, Hindistan cevizi yağı kullanarak kahve ve çaylarınıza enfes ve doğal bir aroma katabilirsiniz.

Tava Yemeklerinde Alternatif Olarak Kullanın

Kırmızı ya da beyaz et ve çeşitli sebzelerden hazırladığınız tava yemeklerinde de Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Kolayca yanmayan bu yağ, diğer yağlarda yüksek ısıda ortaya çıkan zararlı bileşenleri içermediğinden soteleme işlemini daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Lezzetli Sıcak Sandviçler, Tostlar Yapın

Yumurta, kuru et, peynir gibi malzemeler ile hazırlayacağınız sıcak sandviçinizi ya da tostunuzu lezzetlendirmek ve kuru yapısını azaltmak için de Hindistan cevizi yağından yararlanabilirsiniz. Sandviç ya da tost ekmeklerinin dış taraflarına süreceğiniz yağ ile daha iyi kızarmış, lezzetli atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz.