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Hindi dolması tarifi

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Hindi dolması tarifi

Yılbaşı sofralarını süsleyen hindiyi istediğiniz zaman da hazırlayabilirsiniz. Hindi dolmasının içi ayrı dışı da ayrı bir güzel. Yiyen herkesin çok beğeneceğine eminiz. Sofralarınıza lezzet katacak hindi dolmasını evinizde pratik bir şeklide denemeniz için işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun.

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 adet hindi (temizlenmiş)
  • 100 gram çiğ badem içi
  • 2 su bardağı pirinç
  • 250 gram ufak kuşbaşı et
  • Karabiber
  • Yenibahar
  • Tarçın
  • Kişniş
  • Tuz

Hazırlanışı

Bademleri kabuklarının soyulması için suda haşlayın.

Ardından yağda pembeleşinceye kadar kavurun.

Farklı bir tavada eti yağda pişene kadar kavurun.

Üzerine badem, karabiber, tarçın, kişniş, yenibahar ve yarı pişmiş pirinci ekleyin.

Harcınız hazır olunca hindinin içine doldurup açık kalan yerlerini dikin.

Bir tencereye yerleştirin ve üzerine su ilave edip pişmeye bırakın.

Hindi pişince üzerine yoğurt veya salça sürerek fırına verin.

10-15 dakika daha pişirip servis edebilirsiniz

Dilerseniz iç harcına kuş üzümü de ekleyebilirsiniz. Ayrıca hindiyi sadece fırında da pişirebilirsiniz.

Afiyet olsun...

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Fotoğraf: iStock
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