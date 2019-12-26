Hindi dolması tarifi

Bademleri kabuklarının soyulması için suda haşlayın.



Ardından yağda pembeleşinceye kadar kavurun.



Farklı bir tavada eti yağda pişene kadar kavurun.



Üzerine badem, karabiber, tarçın, kişniş, yenibahar ve yarı pişmiş pirinci ekleyin.



Harcınız hazır olunca hindinin içine doldurup açık kalan yerlerini dikin.



Bir tencereye yerleştirin ve üzerine su ilave edip pişmeye bırakın.



Hindi pişince üzerine yoğurt veya salça sürerek fırına verin.



10-15 dakika daha pişirip servis edebilirsiniz



Dilerseniz iç harcına kuş üzümü de ekleyebilirsiniz. Ayrıca hindiyi sadece fırında da pişirebilirsiniz.

Afiyet olsun...