Hatay lezzetleri İstanbul'da meraklılarıyla buluşuyor
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında ’Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edilen Hatay’ın Turizm ve Gastronomi Günleri, İstanbul Maltepe'de başladı.
Hatay Valiliği himayesinde, Antakya Ticaret Odası ile Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, kaymakamlıklar ve birçok sivil toplum kuruluşunun aktif katılımıyla düzenlenen Turizm ve Gastronomi Günleri, Maltepe’de gerçekleştiriliyor. 29 Eylül’e kadar sürecek olan etkinlikle ilgili açıklama yapan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Büyük medeniyetlerin izlerini taşıyan eşsiz lezzetlerimizi İstanbulluların beğenisine sunuyoruz. Şehrimizin marka değeri konusundaki farkındalığı arttırmak istiyoruz, Hatay Türkiyenin çok özel bir ilidir. 3 semavi dine mensup insanların yüzyıllardır Hatayda hoşgörü içerisinde yaşıyor. Bu tesadüf değildir, insanlarımızın birbirine olan saygısından kaynaklanmaktadır, farklı etnik kimliklere ve birbirinden çok farklı inançlara sahip vatandaşlarımız binlerce yıldır Hatayda barış içinde yaşıyor. İstanbuldaki etkinliğimiz Hataylıların kardeşlik temelinde birlikte yaşama kararlılığını bir kez daha ortaya koyacaktır" dedi.
Türkiye'nin ilk tıbbi aromatik bitkiler müzesi, zengin mutfağı ve daha birçok özelliğiyle ziyaret edilmesi gereken bir kent olduğuna dikkat çeken Yayman, "Hedefimiz, Hataya ülkemizden ve dünyanın her yerinden turist çekmektir, şehrimize gelinmesi için yüzlerce neden var, gelecek ziyaretçilerimize tarihimizle, insanlarımızla bambaşka bir hava soluyacaklarının garantisini veriyoruz. İstanbullular bunun işaretlerini Maltepe'de bulacaklar" diye konuştu.