Hamur bamyası tarifi

Hamur bamyası Bursa yöresinde yapılan bir tür sulu hamur yemeği. Çorba olarak da tüketebileceğiniz hamur bamyasının adında bamya olsa da içinde bamya yok. Biz bugün etsiz bir tarif hazırladık ama arzu ederseniz hamur bamyasının içine haşlanmış tavuk ve haşlanmış nohut da ilave edebilirsiniz. Hamurları hazır da satılan hamur bamyasını evde kendiniz yapmak isterseniz işte tarifi…
Hamuru için:
Sosu için:
Yoğurma kabına yumurtayı kırın.
Suyu ve tuzu da ekleyip iyice karıştırın.
Ununu da yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya başlayın.
Sert bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamuru düz bir zemine alın. Önce ince uzun şeritlere sonra da akide şekeri boyunda parçalara ayırın.
Bir tepsiye alıp üzerine un serpin.
Soğanları yemeklik doğrayın.
Yarım çay bardağı sıvı yağda kavurun.
Üzerine salçayı da ekleyip kavurmaya devam edin.
1 litre sıcak su ilave edip kaynamasını bekleyin.
Kaynayan çorbanın içine hamurları ekleyin ve karıştırın.
10 dakika piştikten sonra servis edebilirsiniz.
Servis etmeden önce üzerine çırpılmış yoğurt gezdirebilir, nane ve pul biber serpebilirsiniz.