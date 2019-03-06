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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Hamur bamyası tarifi
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Hamur bamyası tarifi

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Hamur bamyası tarifi

Hamur bamyası Bursa yöresinde yapılan bir tür sulu hamur yemeği. Çorba olarak da tüketebileceğiniz hamur bamyasının adında bamya olsa da içinde bamya yok. Biz bugün etsiz bir tarif hazırladık ama arzu ederseniz hamur bamyasının içine haşlanmış tavuk ve haşlanmış nohut da ilave edebilirsiniz. Hamurları hazır da satılan hamur bamyasını evde kendiniz yapmak isterseniz işte tarifi…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı su
  • Tuz
  • Aldığı kadar un

Sosu için:

  • 1 adet kuru soğan
  • Yarım yemek kaşığı biber salçası
  • Sıvı yağ
  • 1 litre su

Hazırlanışı

Yoğurma kabına yumurtayı kırın.

Suyu ve tuzu da ekleyip iyice karıştırın.

Ununu da yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya başlayın.

Sert bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru düz bir zemine alın. Önce ince uzun şeritlere sonra da akide şekeri boyunda parçalara ayırın.

Bir tepsiye alıp üzerine un serpin.

Soğanları yemeklik doğrayın.

Yarım çay bardağı sıvı yağda kavurun.

Üzerine salçayı da ekleyip kavurmaya devam edin.

1 litre sıcak su ilave edip kaynamasını bekleyin.

Kaynayan çorbanın içine hamurları ekleyin ve karıştırın.

10 dakika piştikten sonra servis edebilirsiniz.

Servis etmeden önce üzerine çırpılmış yoğurt gezdirebilir, nane ve pul biber serpebilirsiniz.

Fotoğraf: Alamy
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