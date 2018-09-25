Tadı damağınızda, lezzeti hafızanızda kalacak dondurmacılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz HaberleriTadı damağınızda, lezzeti hafızanızda kalacak dondurmacılar
GeriLezizz Haberler Tadı damağınızda, lezzeti hafızanızda kalacak dondurmacılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Haberler
25.09.2018 - 12:50, Son Güncelleme:

Tadı damağınızda, lezzeti hafızanızda kalacak dondurmacılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tadı damağınızda, lezzeti hafızanızda kalacak dondurmacılar

Serinletici özelliği ve hafif oluşu nedeniyle yaz aylarının en çok tercih edilen lezzetleri arasında dondurma başı çekiyor. Ancak bazı yerler var ki tadı damaklarda kalıyor.

Yaz günlerinin en çok tercih edilen tatlısı olan dondurmalar hem serinletici hem de hafif oluşuyla vazgeçilmezler arasında. Son yıllarda marketlerde hazır satılan dondurma çeşitleri yanında geleneksel dondurma lezzetinden vazgeçemeyenler için de pek çok lezzet durağı var. İşinin ehli kişilerin elinden çıkan dondurmaların tadına bakmadan yaz ayını tamamlamayın. İşte İstanbul'un en iyi dondurmacıları:

1. MEŞHUR DONDURMACI ALİ USTA - MODA

Tadı damağınızda, lezzeti hafızanızda kalacak dondurmacılar

1969 yılında Moda'da açılan Ali Usta, yıllardır aynı lezzetini koruyor. Dondurmalarında hiçbir katkı maddesi bulunmayan Ali Usta'da en çok çikolatalı ve kaymaklı dondurma çeşitleri beğeniliyor. Santa Maria adlı dondurma çeşitleri ise dondurmacının en çok sorulan spesiyallerinin başında geliyor.

2. DAMLA DONDURMA - KURTULUŞ

Tadı damağınızda, lezzeti hafızanızda kalacak dondurmacılar

Kurtuluş'ta bulunan Damla Dondurma ilk olarak Merter'de açılıp daha sonra Kurtuluş'a taşınmış. Semtteki küçük dükkanın önünde kuyruklar oluşan dondurmacı, doğal ve taze malzemeler kullanarak dondurmalarını üretiyor. Çikolatadan çilekliye, karamelliden kaymaklıya kadar pek çok dondurma çeşidinin bulunabileceği Damla'da en çok sade ve tutti-frutti aromalı dondurma çeşitleri tercih ediliyor.

 

3. ROMA DONDURMACISI - BEŞİKTAŞ

Tadı damağınızda, lezzeti hafızanızda kalacak dondurmacılar

1962 yılında Beşiktaş'ta açılan ve İtalyan tip dondurma satan Roma dondurmacısı, ürerimini kendi üretim merkezinde yapıyor. Yaklaşık on iki çeşit dondurma arasından en beğenilenler arasında Türk kahveli, damla sakızlı ve tarçınlı dondurma bulunuyor. Kaymaklı ve antep fıstıklı dondurma ise en çabuk tükenenler arasında yer alıyor.

4. YAŞAR USTA SORBE DONDURMASI - BOSTANCI

Tadı damağınızda, lezzeti hafızanızda kalacak dondurmacılar

40 yılı aşkın bir süredir dondurma üreten Yaşar Usta, keçi sütü kullanarak ve gerçek meyvelerden ürettiği dondurmalarıyla meşhur. Tahin ve cevizli dondurma çeşitlerinin favori olduğu Yaşar Usta'da ayrıca kavunlu, limonlu, çilekli, çikolatalı ve sade dondurma çeşitlerini bulabilirsiniz.

5. GİRANDOLA - ARNAVUTKÖY

Tadı damağınızda, lezzeti hafızanızda kalacak dondurmacılar

Arnavutköy'de bulunan Girandola, günlük üretilen dondurma çeşitlerine 18 ayrı tat eklemiş. Diyabet hastaları için de çeşitler bulabileceğiniz Girandola, fesleğenli, campari greyfurtlu dondurmalarıyla ön plana çıkıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Görüntüsü korkunç olabilir ama porsiyonu 100 euro'dan satılıyor

Bu testle gerçekler ortaya çıkacak: Hangi yörenin mutfağısınız?

Ünlü Türk şef Civan Er yeni mekanını Londra'da açıyor

Tadı damağınızda kalacak Mardin yemekleri