Tadı damağınızda, lezzeti hafızanızda kalacak dondurmacılar
Serinletici özelliği ve hafif oluşu nedeniyle yaz aylarının en çok tercih edilen lezzetleri arasında dondurma başı çekiyor. Ancak bazı yerler var ki tadı damaklarda kalıyor.
Yaz günlerinin en çok tercih edilen tatlısı olan dondurmalar hem serinletici hem de hafif oluşuyla vazgeçilmezler arasında. Son yıllarda marketlerde hazır satılan dondurma çeşitleri yanında geleneksel dondurma lezzetinden vazgeçemeyenler için de pek çok lezzet durağı var. İşinin ehli kişilerin elinden çıkan dondurmaların tadına bakmadan yaz ayını tamamlamayın. İşte İstanbul'un en iyi dondurmacıları:
1. MEŞHUR DONDURMACI ALİ USTA - MODA
1969 yılında Moda'da açılan Ali Usta, yıllardır aynı lezzetini koruyor. Dondurmalarında hiçbir katkı maddesi bulunmayan Ali Usta'da en çok çikolatalı ve kaymaklı dondurma çeşitleri beğeniliyor. Santa Maria adlı dondurma çeşitleri ise dondurmacının en çok sorulan spesiyallerinin başında geliyor.
2. DAMLA DONDURMA - KURTULUŞ
Kurtuluş'ta bulunan Damla Dondurma ilk olarak Merter'de açılıp daha sonra Kurtuluş'a taşınmış. Semtteki küçük dükkanın önünde kuyruklar oluşan dondurmacı, doğal ve taze malzemeler kullanarak dondurmalarını üretiyor. Çikolatadan çilekliye, karamelliden kaymaklıya kadar pek çok dondurma çeşidinin bulunabileceği Damla'da en çok sade ve tutti-frutti aromalı dondurma çeşitleri tercih ediliyor.
3. ROMA DONDURMACISI - BEŞİKTAŞ
1962 yılında Beşiktaş'ta açılan ve İtalyan tip dondurma satan Roma dondurmacısı, ürerimini kendi üretim merkezinde yapıyor. Yaklaşık on iki çeşit dondurma arasından en beğenilenler arasında Türk kahveli, damla sakızlı ve tarçınlı dondurma bulunuyor. Kaymaklı ve antep fıstıklı dondurma ise en çabuk tükenenler arasında yer alıyor.
4. YAŞAR USTA SORBE DONDURMASI - BOSTANCI
40 yılı aşkın bir süredir dondurma üreten Yaşar Usta, keçi sütü kullanarak ve gerçek meyvelerden ürettiği dondurmalarıyla meşhur. Tahin ve cevizli dondurma çeşitlerinin favori olduğu Yaşar Usta'da ayrıca kavunlu, limonlu, çilekli, çikolatalı ve sade dondurma çeşitlerini bulabilirsiniz.
5. GİRANDOLA - ARNAVUTKÖY
Arnavutköy'de bulunan Girandola, günlük üretilen dondurma çeşitlerine 18 ayrı tat eklemiş. Diyabet hastaları için de çeşitler bulabileceğiniz Girandola, fesleğenli, campari greyfurtlu dondurmalarıyla ön plana çıkıyor.
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