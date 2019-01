Lokum gibi etleriyle ünlü steakhouse'lar

İstanbul'da son günlerde ardı ardına açılan steakhouse'lar et lokantalarının modern versiyonları olarak göze çarpıyor. Kasapların ızgara et pişirme işine girmesi ve daha modern tarzda menüler sunmasıyla ortaya çıkan steakhouse furyası et seven bir ülke olarak bizde hayli ilgi görüyor. Yabancı turistlerin de keşfettiği steakhouse restoranlar lezzetli ve kaliteli yemeğin adresi olmaya başladı. İşte

İSTANBUL'DAKİ EN İYİ STEAKHOUSE RESTORANLAR:

1. NUSR-ET STEAKHOUSE - ETİLER

Et konusunda pek çok ülkede çalışarak deneyim kazanan Nusret Gökçe, Günaydın Et Lokantası'nda kazandığı becerilerini de birleştirerek kendi steakhouse girişimini hayata geçirdi. Etlerin sergilendiği bölümün arkasındaki açık mutfakta hazırlanan siparişleri dilerseniz izleyebilirsiniz. Et deyince akla ilk gelen mekanlardan biri olan Nusr-et sosyetenin de gözbebeği. Kuzu kafes, küşneme ve lokum menüdeki en iddialı spesiyallerden sadece birkaçı. Mekanda haftasonu yer bulmanın oldukça zor olduğunu belirtelim.

2. VIRGINIA ANGUS - EMİNÖNÜ

Birkaç yıldır Eminönü'nde hizmet veren mekan yabancı turistlerin yanında semt sakinlerinin de gözde mekanlarından. Kendi çiftliklerinde yetiştirdikleri büyükbaş hayvanların etlerinin özel olarak hazırlanıp sunulmasıyla ün yapan mekan yüzde 100 yerli üretimin desteklemesi açısından da takdiri hak ediyor. Özel olarak hazırlanan hamburgeri ise damaklarda eşsiz bir tat bırakıyor. Gurme hamburger olarak oldukça beğeni toplayan hamburger çeşitleri özel bir sunumla servis ediliyor.

3. EGG & BURGER - ETİLER

Diner felsefesi ile Amerikan hayat tarzını yansıtan Egg & Burger farklı dekorasyonu ile mekana girenleri kendine çekiyor. İstanbul'un beş ayrı semtinde hzmet veren steakhouse, etinin sırrını uzun süre dinlendirmesine bağlıyor. Yumuşak etlerini kendi mezbahasında yetiştirdiği hayvanlardan elde eden mekanda, Rib Eye & Steak ve Egg & Burger menüler oldukça popüler.

4. GÜRKAN ŞEF STEAKHOUSE - TEŞVİKİYE

Tamamen ahşap malzemeler içeren dekorasyonuyla yalın bir şıklık sergileyen mekan, etlerinin kalitesiyle ve lezzetiyle beğeni toplayan steakhouse restoranlar arasında. Kendine has isimleri olan et menüsünde Gürkan Şef Vals ve Gürkan Şef Şato'yu kesinlikle denemelisiniz. Mekanın nev-i şahsına münhasır tatlısının adı ise şehvet tatlısı. Kaliteli hizmet anlayışıyla ziyaretçilerini ağırlayan mekan steakhouse denince akla ilk gelen mekanlardan.