Lokum gibi etleriyle ünlü steakhouse'lar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz HaberleriLokum gibi etleriyle ünlü steakhouse'lar
GeriLezizz Yemek Kültürü Lokum gibi etleriyle ünlü steakhouse'lar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Yemek Kültürü
13.10.2016 - 15:44, Son Güncelleme:

Lokum gibi etleriyle ünlü steakhouse'lar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lokum gibi etleriyle ünlü steakhouse'lar

Son yılların hızla yükselen trendlerinden biri de steakhouselar. İşte İstanbul'un yumuşacık etleri ile ünlü 4 steakhouse restoranı...

İstanbul'da son günlerde ardı ardına açılan steakhouse'lar et lokantalarının modern versiyonları olarak göze çarpıyor. Kasapların ızgara et pişirme işine girmesi ve daha modern tarzda menüler sunmasıyla ortaya çıkan steakhouse furyası et seven bir ülke olarak bizde hayli ilgi görüyor. Yabancı turistlerin de keşfettiği steakhouse restoranlar lezzetli ve kaliteli yemeğin adresi olmaya başladı. İşte

İSTANBUL'DAKİ EN İYİ STEAKHOUSE RESTORANLAR:

Lokum gibi etleriyle ünlü steakhouselar

1. NUSR-ET STEAKHOUSE - ETİLER

Et konusunda pek çok ülkede çalışarak deneyim kazanan Nusret Gökçe, Günaydın Et Lokantası'nda kazandığı becerilerini de birleştirerek kendi steakhouse girişimini hayata geçirdi. Etlerin sergilendiği bölümün arkasındaki açık mutfakta hazırlanan siparişleri dilerseniz izleyebilirsiniz. Et deyince akla ilk gelen mekanlardan biri olan Nusr-et sosyetenin de gözbebeği. Kuzu kafes, küşneme ve lokum menüdeki en iddialı spesiyallerden sadece birkaçı. Mekanda haftasonu yer bulmanın oldukça zor olduğunu belirtelim.

2. VIRGINIA ANGUS - EMİNÖNÜ

Birkaç yıldır Eminönü'nde hizmet veren mekan yabancı turistlerin yanında semt sakinlerinin de gözde mekanlarından. Kendi çiftliklerinde yetiştirdikleri büyükbaş hayvanların etlerinin özel olarak hazırlanıp sunulmasıyla ün yapan mekan yüzde 100 yerli üretimin desteklemesi açısından da takdiri hak ediyor. Özel olarak hazırlanan hamburgeri ise damaklarda eşsiz bir tat bırakıyor. Gurme hamburger olarak oldukça beğeni toplayan hamburger çeşitleri özel bir sunumla servis ediliyor.

Lokum gibi etleriyle ünlü steakhouselar

3. EGG & BURGER - ETİLER

Diner felsefesi ile Amerikan hayat tarzını yansıtan Egg & Burger farklı dekorasyonu ile mekana girenleri kendine çekiyor. İstanbul'un beş ayrı semtinde hzmet veren steakhouse, etinin sırrını uzun süre dinlendirmesine bağlıyor. Yumuşak etlerini kendi mezbahasında yetiştirdiği hayvanlardan elde eden mekanda, Rib Eye & Steak ve Egg & Burger menüler oldukça popüler.

4. GÜRKAN ŞEF STEAKHOUSE - TEŞVİKİYE

Tamamen ahşap malzemeler içeren dekorasyonuyla yalın bir şıklık sergileyen mekan, etlerinin kalitesiyle ve lezzetiyle beğeni toplayan steakhouse restoranlar arasında. Kendine has isimleri olan et menüsünde Gürkan Şef Vals ve Gürkan Şef Şato'yu kesinlikle denemelisiniz. Mekanın nev-i şahsına münhasır tatlısının adı ise şehvet tatlısı. Kaliteli hizmet anlayışıyla ziyaretçilerini ağırlayan mekan steakhouse denince akla ilk gelen mekanlardan.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Sosyal medyanın tartışılan yemeği arabaşı çorbası

İstanbul’un efsanelerinden Mandabatmaz’ın Cemil Usta’sı hayatını kaybetti

Göbeklitepe ziyaretçileri için lezzet şölenine hazırlanıyor

Kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti: "Tel helva"