İstanbul'da yeni trend kokteyl barlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
28.07.2016 - 10:10, Son Güncelleme:

İstanbul'da yeni trend kokteyl barlar

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İstanbul'da yeni trend kokteyl barlar

İş çıkışı arkadaşlarınızla buluşup eğlenceli vakit geçirmek isterseniz yeni trend kokteyl barlar tam size göre...

Miksoloji ve kokteyl çeşitliliği sunan barlar dünyada gittikçe popülerleşirken İstanbul'da bu yeni trende ayak uydurmakta sıkıntı çekmiyor. Kokteyl odaklı ve şık dekorasyonlu mekanlara başarılı miksolojistler de eklenince mekan seçeneği de hızla çoğalıyor. İşte İstanbul'da orjinal kokteylleri ile öne çıkan en iyi barlar:

1. ANY - ARNAVUTKÖY

İstanbulda yeni trend kokteyl barlar

Arnavutköy'de bulunan Any, samimi ortamı ve hoş dekorasyonu ile semt sakinlerinin yanında gençlerin de gözdesi. Rahat ve şık kıyafetlerinizle takılabileceğiniz barda mandalina ve fesleğenli Lynchburg, passion fruit püresi ile yapılan King Bee gibi spesiyalleri denemelisiniz.

2. CORRIDOR - KURUÇEŞME

İstanbulda yeni trend kokteyl barlar

Nişantaşı'nın efsane barlarından Corridor yeni adresi olan Kuruçeşme'de. Her gün farklı müzikler dinleyebileceğiniz ve semte inat mahalle barı konseptini inatla sürdüren Corridor'da  profesyonel miksolojistlerin elinden çıkma tarçın ve tuzla servis edilen Esmadon'u denemeden dönmeyin.

3. EFENDİ - TOPAĞACI

İstanbulda yeni trend kokteyl barlar

Mahalle barı konseptiyle ortaya çıkan kokteyl barlardan biri de Topağacı'nda konumlanan Efendi. Endüstriyel tasarımın en güzel örneklerinden birini sunan dekorasyonuyla mahalle sakinlerinin buluşma noktası. Menüde 9 tane imza kokteylin yanı sıra 6 adet de klasik kokteyl yer alıyor. Cin ve zencefille hazırlanan Bahçe Cin, kekik, biberiye ve balla karıştırılıp hazırlanan viski Keep the Spice mutlaka tadılmalı.

4. ALEX'İN YERİ - ASMALIMESCİT

İstanbulda yeni trend kokteyl barlar

İstanbul'a bir film projesi ile gelen ve daha sonra burada kalıp bir bar açan Alex, mekanına isim vermeyenlerden. Alex'in Yeri olarak bilinen bar Asmalımescit Gönül Sokak'ta yer alıyor. Miksoloji aksesuarları ve bardakların tamamını yurt dışından getiren Alex'in içmenizi şiddetle tavsiye ettiği spesiyali ise God Shave the Queen.

 

5. ALANCHA - MAÇKA

İstanbulda yeni trend kokteyl barlar

Maçka'da bulunan sıradışı kokteyl barlardan biri Alancha. Doğal malzemelerle oluşturulan özgün kokteyllerden hurma, elma suyu, balkabağı şurubu ve tarçınla hazılanan Harvest of Amasya ile zencefil likörü, cin ve tahin pekmezden yapılan G's Fizz denemeniz gereken imza kokteyllerin başında geliyor.

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