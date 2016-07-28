İstanbul'da yeni trend kokteyl barlar
İş çıkışı arkadaşlarınızla buluşup eğlenceli vakit geçirmek isterseniz yeni trend kokteyl barlar tam size göre...
Miksoloji ve kokteyl çeşitliliği sunan barlar dünyada gittikçe popülerleşirken İstanbul'da bu yeni trende ayak uydurmakta sıkıntı çekmiyor. Kokteyl odaklı ve şık dekorasyonlu mekanlara başarılı miksolojistler de eklenince mekan seçeneği de hızla çoğalıyor. İşte İstanbul'da orjinal kokteylleri ile öne çıkan en iyi barlar:
1. ANY - ARNAVUTKÖY
Arnavutköy'de bulunan Any, samimi ortamı ve hoş dekorasyonu ile semt sakinlerinin yanında gençlerin de gözdesi. Rahat ve şık kıyafetlerinizle takılabileceğiniz barda mandalina ve fesleğenli Lynchburg, passion fruit püresi ile yapılan King Bee gibi spesiyalleri denemelisiniz.
2. CORRIDOR - KURUÇEŞME
Nişantaşı'nın efsane barlarından Corridor yeni adresi olan Kuruçeşme'de. Her gün farklı müzikler dinleyebileceğiniz ve semte inat mahalle barı konseptini inatla sürdüren Corridor'da profesyonel miksolojistlerin elinden çıkma tarçın ve tuzla servis edilen Esmadon'u denemeden dönmeyin.
3. EFENDİ - TOPAĞACI
Mahalle barı konseptiyle ortaya çıkan kokteyl barlardan biri de Topağacı'nda konumlanan Efendi. Endüstriyel tasarımın en güzel örneklerinden birini sunan dekorasyonuyla mahalle sakinlerinin buluşma noktası. Menüde 9 tane imza kokteylin yanı sıra 6 adet de klasik kokteyl yer alıyor. Cin ve zencefille hazırlanan Bahçe Cin, kekik, biberiye ve balla karıştırılıp hazırlanan viski Keep the Spice mutlaka tadılmalı.
4. ALEX'İN YERİ - ASMALIMESCİT
İstanbul'a bir film projesi ile gelen ve daha sonra burada kalıp bir bar açan Alex, mekanına isim vermeyenlerden. Alex'in Yeri olarak bilinen bar Asmalımescit Gönül Sokak'ta yer alıyor. Miksoloji aksesuarları ve bardakların tamamını yurt dışından getiren Alex'in içmenizi şiddetle tavsiye ettiği spesiyali ise God Shave the Queen.
5. ALANCHA - MAÇKA
Maçka'da bulunan sıradışı kokteyl barlardan biri Alancha. Doğal malzemelerle oluşturulan özgün kokteyllerden hurma, elma suyu, balkabağı şurubu ve tarçınla hazılanan Harvest of Amasya ile zencefil likörü, cin ve tahin pekmezden yapılan G's Fizz denemeniz gereken imza kokteyllerin başında geliyor.
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