İşi şansa bırakmak istemeyenlere özel Adana'nın en iyi 6 kebapçısı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
21.02.2017 - 10:56, Son Güncelleme:

İşi şansa bırakmak istemeyenlere özel Adana'nın en iyi 6 kebapçısı

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İşi şansa bırakmak istemeyenlere özel Adana'nın en iyi 6 kebapçısı

Yolu düşenleri pişman etmeyen Adana'da kebabın en popüler durakları lezzet garantisi veriyor. İşte Adana'nın en ünlü kebapçıları...

Kebap deyince akla ilk gelen şehirlerinden biri hiç kuşkusuz Adana. Buraya yolu düşenlerin gidince pişman olmayacakları, sadece acılı Adana kebabı değil pek çok kebap çeşidini bulacakları en özel ve popüler mekanların sayısı bir hayli fazla. İşte Adana'nın en iyi kebapçıları...

Hem ismi hem kebabı özel: Kling Usta

Salaş, küçük, herkesin bilmediği bir kebapçı arıyorsanız Kling Kebap tam siz göre. 5 Ocak Stadyumu'nun hemen karşısında yer alan bu mekanda pek çok kebap çeşidinin yanı sıra ciğer, şiş ve harika mezelerin tadına bakabilirsiniz.

İşi şansa bırakmak istemeyenlere özel Adananın en iyi 6 kebapçısı

40 yıllık ustanın elinden: Cik Cik Ali

Vedat Milor gibi usta gurmelerin yanı sıra Adanalılardan da tam not alan Cik Cik Ali, satır kıyması ile yapılan kebaplarıyla meşhur. İkramı bol mekanda, kebap öncesi getirilen meze ve salatalar hem midenizi hem gözünüzü doyuracak.

İkramı bol, porsiyonları büyük: Bolkepçe

Çok yiyip az ödeyeceğiniz, sunuma değil lezzete önem veren, usta kebapçılardan Bolkepçe, önden sunduğu lahmacun ve mezeler ile kalbinizi fethedecek. Ardından gelen leziz kebaplar, tavuklar ve yağlı lavaşlar ise bol porsiyonlarıyla kebaba doymanızı sağlayacak.

İşi şansa bırakmak istemeyenlere özel Adananın en iyi 6 kebapçısı

İster metreyle ister kiloyla: Kebapçı Ufuk'un Yeri

Kebapçı Ufuk'un Yeri, Ufuk Usta ve ekibinin elde kıydıkları satır kıymalarla hazırlanan özel kebaplarıyla öne çıkıyor. Sarımsaklı beyti, tahinli salata ve sulu kebap tarifleriyle birçok kişiyi müdavimi yapmış mekanda, kebabınızı kiloyla ya da metreyle sipariş verebilirsiniz.  

İşi şansa bırakmak istemeyenlere özel Adananın en iyi 6 kebapçısı

Tarihi eskilere dayanır: Kebapçı Mesut

Adana'da bulunan en eski kebapçılar arasında yer alıyor Kebapçı Mesut. İkramları, köpüklü ayranı bir kenara sulu, kıvamında yağı ve yumuşaklığıyla damak çatlatan kebabı için bu mekanı mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Tam bir esnaf lokantası: Kaburgacı Yaşar

Salaş ama yemekleri, kebapları enfes Adana kebapçılar arasında yer alan Kaburgacı Yaşar, bakır ayran kapları, sadece lezzetlerine odaklanılmış mezeleri ile hem nostaljik hem de uygun fiyatlara sahip.

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