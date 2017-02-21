İşi şansa bırakmak istemeyenlere özel Adana'nın en iyi 6 kebapçısı
Yolu düşenleri pişman etmeyen Adana'da kebabın en popüler durakları lezzet garantisi veriyor. İşte Adana'nın en ünlü kebapçıları...
Kebap deyince akla ilk gelen şehirlerinden biri hiç kuşkusuz Adana. Buraya yolu düşenlerin gidince pişman olmayacakları, sadece acılı Adana kebabı değil pek çok kebap çeşidini bulacakları en özel ve popüler mekanların sayısı bir hayli fazla. İşte Adana'nın en iyi kebapçıları...
Hem ismi hem kebabı özel: Kling Usta
Salaş, küçük, herkesin bilmediği bir kebapçı arıyorsanız Kling Kebap tam siz göre. 5 Ocak Stadyumu'nun hemen karşısında yer alan bu mekanda pek çok kebap çeşidinin yanı sıra ciğer, şiş ve harika mezelerin tadına bakabilirsiniz.
40 yıllık ustanın elinden: Cik Cik Ali
Vedat Milor gibi usta gurmelerin yanı sıra Adanalılardan da tam not alan Cik Cik Ali, satır kıyması ile yapılan kebaplarıyla meşhur. İkramı bol mekanda, kebap öncesi getirilen meze ve salatalar hem midenizi hem gözünüzü doyuracak.
İkramı bol, porsiyonları büyük: Bolkepçe
Çok yiyip az ödeyeceğiniz, sunuma değil lezzete önem veren, usta kebapçılardan Bolkepçe, önden sunduğu lahmacun ve mezeler ile kalbinizi fethedecek. Ardından gelen leziz kebaplar, tavuklar ve yağlı lavaşlar ise bol porsiyonlarıyla kebaba doymanızı sağlayacak.
İster metreyle ister kiloyla: Kebapçı Ufuk'un Yeri
Kebapçı Ufuk'un Yeri, Ufuk Usta ve ekibinin elde kıydıkları satır kıymalarla hazırlanan özel kebaplarıyla öne çıkıyor. Sarımsaklı beyti, tahinli salata ve sulu kebap tarifleriyle birçok kişiyi müdavimi yapmış mekanda, kebabınızı kiloyla ya da metreyle sipariş verebilirsiniz.
Tarihi eskilere dayanır: Kebapçı Mesut
Adana'da bulunan en eski kebapçılar arasında yer alıyor Kebapçı Mesut. İkramları, köpüklü ayranı bir kenara sulu, kıvamında yağı ve yumuşaklığıyla damak çatlatan kebabı için bu mekanı mutlaka ziyaret etmelisiniz.
Tam bir esnaf lokantası: Kaburgacı Yaşar
Salaş ama yemekleri, kebapları enfes Adana kebapçılar arasında yer alan Kaburgacı Yaşar, bakır ayran kapları, sadece lezzetlerine odaklanılmış mezeleri ile hem nostaljik hem de uygun fiyatlara sahip.
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