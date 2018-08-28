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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
28.08.2018 - 09:43, Son Güncelleme:

Ege esintisini hissedebileceğiniz restoranlar

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Ege esintisini hissedebileceğiniz restoranlar

Zeytinyağlı yemekleri ve leziz otlarıyla baş döndüren lezzetlere sahip olan Ege mutfağından yemekler tatmak için kilometreler gitmenize gerek yok. İşte Ege lezzetlerini ayağınıza getiren restoranlar...

Ege mutfağı denilince akan sular durur. Muhteşem zeytinyağlıları, nefis otları ve daha birçok yemek çeşidiyle bu mutfaktan ürünlerin tadı vazgeçilmez lezzetler arasında yer alır. Ege'ye gitmeden Ege huzurunu koklamak ve tatmak isteyenler için birçok yer vardır. İşte Ege esintilerini hissedebileceğiniz restoranlar:

1. Roka Pera

Ege lezzetlerini bulabileceğiniz Roka Pera Asmalımescit'te yer alıyor. Sımsıcak ortamı ve güler yüzlü servisiyle sizi karşılayan restoran güveçte Tire köfte, Ege otlu ve kabaklı mücver ve mezeleri gibi birçok çeşitleri ile damaklarınızda şahane tat bırakmayı vadediyor.

Ege esintisini hissedebileceğiniz restoranlar

2. Moshonis Balık Restaurant

Feneryolu'nda yer alan bu mekan kaliteli yemekleri ve servisi ile çok beğeniliyor. Ege mutfağından birçok lezzeti bulabileceğiniz mekan Ege otları, mezeleri ve zeytinyağlıları ile lezzet şöleni yaşatıyor.

3. Naif

Ege mutfağına yer veren güzel mekanlardan biri de Karaköy'de yer alan Naif. Hoş ambiyansı ve yemekleri ile kalbinizi feth edecek mekan pekmezli köz patlıcan, haydari, mücver ve Ege usulü yaprak sarması gibi birbirinden lezzetli yemekleri ile dikkat çekiyor.

Ege esintisini hissedebileceğiniz restoranlar

4. Kalamış Cundalı Ayvalık Balıkçısı

Kalamış'taki restoranda Ege esintisini buram buram hissedebileceğiniz nadir yerlerden. Muhteşem mezeleri, zeytinyağlıları ve ot çeşitleri ile harika tatlar sunuyor. Hoş ortamında keyifli vakit geçirebilirsiniz.

5. Ege'de Maya

Maslak'ta yer alan Ege temalı mavi ve beyaz dekorasyona sahip mekan nefis yemekleri ile başınızı döndürecek. Ege kahvaltısı, çıtır Ege mantı, ızgara tavuklu Ege salatası gibi lezzetlere yer veren bu restorana hizmet ve sunumuyla da tam puan vereceksiniz.

Ege esintisini hissedebileceğiniz restoranlar

6. Maria'nın Bahçesi

Huzurlu ortamı, güzel bahçesi ve hoş müzikleriyle müthiş bir atmosfere sahip olan Maria'nın Bahçesi için Maltepe'ye yolunuzu düşürün. Lezzetli Ege mutfağının tadına doyulmaz yemeklerini tadabileceğiniz bu güzel mekan favori yerlerden biriniz olacak.

7. Mira Balık

Arnavutköy'de yer alan bu restoran huzurlu manzarasıyla eşsiz lezzetler sunuyor. Zengin mezeleri ve bol porsiyonları ile doyurucu bir seçenek sunuyor.  

Ege esintisini hissedebileceğiniz restoranlar

8. Kydonia

Ege mutfağının en güzel adreslerinden biri olan Kydonia Kuruçeşme'de yer alıyor. Boğaz manzarası eşliğinde yediğiniz yemeklerin tadı damağınızda kalırken iyot kokusu sizi Ege'ye götürecek. Kydonia'ya şans verin!

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