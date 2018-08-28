Ege esintisini hissedebileceğiniz restoranlar
Zeytinyağlı yemekleri ve leziz otlarıyla baş döndüren lezzetlere sahip olan Ege mutfağından yemekler tatmak için kilometreler gitmenize gerek yok. İşte Ege lezzetlerini ayağınıza getiren restoranlar...
Ege mutfağı denilince akan sular durur. Muhteşem zeytinyağlıları, nefis otları ve daha birçok yemek çeşidiyle bu mutfaktan ürünlerin tadı vazgeçilmez lezzetler arasında yer alır. Ege'ye gitmeden Ege huzurunu koklamak ve tatmak isteyenler için birçok yer vardır. İşte Ege esintilerini hissedebileceğiniz restoranlar:
1. Roka Pera
Ege lezzetlerini bulabileceğiniz Roka Pera Asmalımescit'te yer alıyor. Sımsıcak ortamı ve güler yüzlü servisiyle sizi karşılayan restoran güveçte Tire köfte, Ege otlu ve kabaklı mücver ve mezeleri gibi birçok çeşitleri ile damaklarınızda şahane tat bırakmayı vadediyor.
2. Moshonis Balık Restaurant
Feneryolu'nda yer alan bu mekan kaliteli yemekleri ve servisi ile çok beğeniliyor. Ege mutfağından birçok lezzeti bulabileceğiniz mekan Ege otları, mezeleri ve zeytinyağlıları ile lezzet şöleni yaşatıyor.
3. Naif
Ege mutfağına yer veren güzel mekanlardan biri de Karaköy'de yer alan Naif. Hoş ambiyansı ve yemekleri ile kalbinizi feth edecek mekan pekmezli köz patlıcan, haydari, mücver ve Ege usulü yaprak sarması gibi birbirinden lezzetli yemekleri ile dikkat çekiyor.
4. Kalamış Cundalı Ayvalık Balıkçısı
Kalamış'taki restoranda Ege esintisini buram buram hissedebileceğiniz nadir yerlerden. Muhteşem mezeleri, zeytinyağlıları ve ot çeşitleri ile harika tatlar sunuyor. Hoş ortamında keyifli vakit geçirebilirsiniz.
5. Ege'de Maya
Maslak'ta yer alan Ege temalı mavi ve beyaz dekorasyona sahip mekan nefis yemekleri ile başınızı döndürecek. Ege kahvaltısı, çıtır Ege mantı, ızgara tavuklu Ege salatası gibi lezzetlere yer veren bu restorana hizmet ve sunumuyla da tam puan vereceksiniz.
6. Maria'nın Bahçesi
Huzurlu ortamı, güzel bahçesi ve hoş müzikleriyle müthiş bir atmosfere sahip olan Maria'nın Bahçesi için Maltepe'ye yolunuzu düşürün. Lezzetli Ege mutfağının tadına doyulmaz yemeklerini tadabileceğiniz bu güzel mekan favori yerlerden biriniz olacak.
7. Mira Balık
Arnavutköy'de yer alan bu restoran huzurlu manzarasıyla eşsiz lezzetler sunuyor. Zengin mezeleri ve bol porsiyonları ile doyurucu bir seçenek sunuyor.
8. Kydonia
Ege mutfağının en güzel adreslerinden biri olan Kydonia Kuruçeşme'de yer alıyor. Boğaz manzarası eşliğinde yediğiniz yemeklerin tadı damağınızda kalırken iyot kokusu sizi Ege'ye götürecek. Kydonia'ya şans verin!
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