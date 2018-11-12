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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
12.11.2018 - 09:21, Son Güncelleme:

Göbeklitepe ve Türk mutfağı Brüksel'de tanıtıldı

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Göbeklitepe ve Türk mutfağı Brüksel'de tanıtıldı

Şanlıurfa'da bulunan ve "tarihin başlangıç noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ve eşsiz lezzetleriyle bilinen Anadolu mutfağı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Göbeklitepe: Kültürlerin Buluştuğu Topraklar-Tarihten Gastronomiye" etkinliğinde tanıtıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göbeklitepe ve Türk mutfağı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ortaklığında Brüksel'de kurulan TURBO Ofisi'nin bu yılki faaliyetleri kapsamında 2 gün boyunca tanıtıldı.

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Şanlıurfa dünyanın en eski mutfağı sloganıyla UNESCO yolunda
Şanlıurfa "dünyanın en eski mutfağı" sloganıyla UNESCO yolunda

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ve bölgesine ait damak tadı konuklara sunulurken, etkinliğin sloganı olarak ise "Bilgi tat almaksa, en büyük kütüphane Anadolu" ifadesi kullanıldı.

Etkinliğe, Şanlıurfa'yı temsilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek ile Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Azad Birinci katıldı.

Göbeklitepe ve Türk mutfağı Brükselde tanıtıldı

Göbeklitepe Kazı Başkanı Arkeolog Lee Clare, Avrupa Parlamentosu binasında gerçekleştirilen etkinlikte, parlamenterlere UNESCO Kalıcı Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'ye ilişkin bilgi verdi.

Gastronomi araştırmacısı Nedim Atilla ise Göbeklitepe döneminin ilk mutfağını ve yiyeceklerini tanıtırken, ilk mutfağın Göbeklitepe'de doğduğuna dikkati çekti.
Aynı şekilde ünlü aşçı ve etin ustası olarak bilinen Cüneyt Asan da Göbeklitepe ve Şanlıurfa mutfağına özgü yemekleri katılımcılara ikram etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Levent Gümrükçü de tanıtımın yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye adına gururlu bir organizasyon gerçekleştirildiğini aktaran Gümrükçü, "Gerçekten bizim için gurur gecesi bugün. Medeniyetlerin beşiği olarak bilinen Anadolu'muzun, gerçekten medeniyetlerin beşiği olduğunu kabul eden başka örneği olarak Göbeklitepe'yi burada tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Bu tanıtımı gastronomi üzerinden yapmakta ayrı bir güzellik oldu. 12 bin yıl önce bulunacak ürünlerden sergilenen menüde hem Şanlıurfa'mızı, hem Göbeklitepe'mizi hem de Türkiye'mizi güzel bir şekilde temsil ettik. Bu kapsamda emeği geçen başta Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemize ve paydaş kurumlara teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MİNİ TÜRK MUTFAĞI'NIN SOFRASINDA BUGÜN İSKENDER VAR

Mini Türk Mutfağı - Mini İskenderMini Türk Mutfağı’nın mini sofrasında bugün Mini İskender var!
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