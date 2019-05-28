Yurt dışındaki akrabalarına hediye olarak gönderiyorlar! 'Her gün bir tane tahinli tok tutar'

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, Şanlıurfa'nın geleneksel yemeği boraniyi yere göğe sığdıramadı. Öz, et tüketmek istemeyenlerin de borani yapabileceğini söyledi. İşte Mehmet Öz’ün ‘ömür uzatır’ dediği boraninin tarifi ve püf noktaları...
Ramazanın son haftasına girdik. Şimdi önümüzde sevdiklerimizle birlikte geçireceğimiz güzel bir bayram var. Bayram denince akla ilk gelen elbette baklava oluyor. Son dönemde hazır baklava yufkaları marketlerde kolayca bulunabilse de evde baklava yapmayı düşünen birçok kişi baklavanın hamurunu da kendisi açmak istiyor. Bunun için bilmeniz gerekenleri ve pişince kıyır kıyır olan bir baklava hamuru tarifini içeriğimizde bulabilirsiniz.