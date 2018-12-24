Yılbaşı menüsü meze olmadan olmaz! İşte nefis meze tarifleri...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Lezizz Anlar HaberleriYılbaşı menüsü meze olmadan olmaz! İşte nefis meze tarifleri...
GeriLezizz Anlar Yılbaşı menüsü meze olmadan olmaz! İşte nefis meze tarifleri...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Lezizz Anlar
24 Aralık 2018 - 11:57,

Yılbaşı menüsü meze olmadan olmaz! İşte nefis meze tarifleri...

Yılın son haftası geldi çattı, haftaya pazartesi yılbaşı kutlayanlar sevdikleriyle birlikte güzel sofraların başında toplanıp tatlı sohbetler eşliğinde yemekler yiyecek. Yılbaşını evde kutlayacak olanlar yılbaşı menüsü hazırlıklarına çoktan başladı. Yılbaşında sofrada olmazsa olmazların biri hindiyse diğeri de çeşit çeşit mezeler ve salatalar. Siz de aynı fikirdeyseniz, meze sevenler için hazırladığımız yılbaşı menüsüne mutlaka bir göz atmalısınız. İşte herkesin damak zevkine uygun bir şeyler bulabileceği bir yılbaşı menüsü…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/7

Evde kolayca yapabileceğiniz bu klasik mezenin tadı damağınızdan silinmeyecek. İhtiyacınız olan sadece üç malzeme: Tavuk, ceviz ve bayat etmek. Tavuk seven herkesin bayılacağı Çerkes tavuğunu isterseniz ekmek dilimlerinin üzerine yerleştirip hoş kanepeler de elde edebilirsiniz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
2/7

Yunan mutfağının popüler lezzetlerinden, temel malzemesi bakla olan fava bizim için çok tanıdık bir yemek. Fakat servis edilişi komşuda biraz farklı. Bizde genelde dilimler halinde servis edilen fava, Yunanistan'da doğrudan püre olarak masaya geliyor. Üzerine limon sıkarak tükettiğinizde lezzeti daha da artan bu tarifi denenecekler listenize alın.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
3/7

Humus en sevilen mezelerden biri. Hele pastırmalı olunca tadına doyum olmuyor. Görüntüsü de dillere destan olan pastırmalı humusa lezzetini içine eklenen tahin ve limon suyu veriyor. Siz de kolayca yapabileceğiniz nefis bir meze tarifi arıyorsanız pastırmalı humus tarifimize bir göz atın.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
4/7

Çiğ köfte de mercimek köftesi de bizim canımız, ikisini birbirinden ayırmamız mümkün değil. O halde ne yapıyoruz? Çiğ köfte tadında mercimek köftesiyle bu iki güzelliği bir arada tüketiyoruz. Yapılışı mercimek köftesi kadar kolay, lezzeti çiğ köfte kadar muazzam. E daha ne olsun? Size bir tek köfte harcını yoğurup şekil vermek kaldı.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
5/7

Akdeniz Bölgesi’nin zengin lezzetlerinden biri olan taratorlu piyaz, Antalya'nın en ünlü yemeğidir. Klasik piyazda bulunan kuru fasulye ve soğanın yanı sıra haşlanmış yumurta ve tahinin de renk ve lezzet kattığı taratorlu piyazı mutlaka denemelisiniz. İşte bu harika lezzetin tarifi…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
6/7

Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir meze arıyorsanız havuçlu yoğurt salatası çok doğru bir seçim. Birkaç basit malzemeyle hazırlanan bu mezeyi herkes çok beğenecek ve zevkle tüketecek. Üstelik sağlıklı beslenmeyi de hedefliyorsanız, havuç taratorla hedefi 12'den vurabilirsiniz. Mutlaka deneyin...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
7/7

Acı sevenlerin vazgeçemediği bir meze olan acılı ezmeyi evde hazırlamak için pratik bir tarife ne dersiniz? Tek yapmanız gereken soğan, biber ve domatesleri küöük küçük doğrayıp diğer malzemelerle karıştırmak. Hepsi bu kadar... Emin olun en az mezecilerden alınmış kadar lezzetli olacak.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Lüfer nasıl pişirilir? Defne yapraklı lüfer tarifi

Lüferler, mayıs ayının sonuyla birlikte üreme dönemine girerler ve haziran aynın ilk iki haftasına kadar bu süreç devam eder. Eylül sonu ekim başı gibi Karadeniz'de yumurtlayan balıklar İstanbul boğazından çıkmaya başlarlar. Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlerini bol miktarda içeren lüfer balığının antioksidan özelliği vardır. Peki, lüfer nasıl pişirilir?

/
Lezizz Öneriler

Kerevit nasıl pişirilir?

Kerevit veya tatlı su ıstakozu için karidesin büyük amcası, ıstakozun yeğeni diyebiliriz. Adını çok duymamış olsanız bile, kereviti bulamayacağınız balıkçı neredeyse yok. Çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz bu deniz canlısı ile hem çok lezzetli yemekler yapacak, hem de çok gösterişli sofralar kurarak misafirlerinizi mest edeceksiniz. Kerevit nasıl pişirilir? Kerevit nasıl temizlenir? Kerevit pişirirken nelere dikkat edilmeli? Merak ettiğiniz bu noktaların cevapları, bütün detayları ile aşağıda…

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git