Yılbaşı menüsü meze olmadan olmaz! İşte nefis meze tarifleri...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Lüferler, mayıs ayının sonuyla birlikte üreme dönemine girerler ve haziran aynın ilk iki haftasına kadar bu süreç devam eder. Eylül sonu ekim başı gibi Karadeniz'de yumurtlayan balıklar İstanbul boğazından çıkmaya başlarlar. Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlerini bol miktarda içeren lüfer balığının antioksidan özelliği vardır. Peki, lüfer nasıl pişirilir?
Kerevit veya tatlı su ıstakozu için karidesin büyük amcası, ıstakozun yeğeni diyebiliriz. Adını çok duymamış olsanız bile, kereviti bulamayacağınız balıkçı neredeyse yok. Çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz bu deniz canlısı ile hem çok lezzetli yemekler yapacak, hem de çok gösterişli sofralar kurarak misafirlerinizi mest edeceksiniz. Kerevit nasıl pişirilir? Kerevit nasıl temizlenir? Kerevit pişirirken nelere dikkat edilmeli? Merak ettiğiniz bu noktaların cevapları, bütün detayları ile aşağıda…