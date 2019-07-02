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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
02 Temmuz 2019 - 15:47,

Yaz sıcaklarına karşı kavun ve karpuzla yapabileceğiniz nefis tarifler

Karpuz yaz aylarının en sevilen meyvelerinden. Çoğunluğu sudan oluşan yapısı, tatlıları aratmayan lezzeti ile karpuz sevmeyen var mı? Peki ya kavuna ne demeli? Mis gibi kokusuyla kahvaltıya da akşam yemeğine de yakışan kavun yaz akşamlarını renklendirmiyor mu? Sizin için kavun ve karpuzla yapabileceğiniz nefis tarifler derledik. Dondurmadan smoothie’ye çeşit çeşit tariflerimiz huzurlarınızda…

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1/10Karpuz gazpacho tarifi

Karpuz gazpacho tarifi

Domatesle yapılan gazpacho tarifleri malum. Peki ya karpuz gazpacho'yu hiç denediniz mi? Karpuzun bol sulu yapısı ve enfes lezzetini domates ve biberle buluşturan bu çorbayı karpuz kabuğunun içinde servis ederek efsane bir sunum elde etmeniz de mümkün.

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2/10Kavunlu dondurma tarifi

Kavunlu dondurma tarifi

Kavun yaz aylarının olmazsa olmaz meyvesi. Mis gibi kokusu, bol sulu yapısıyla sıcak günlerde tadına doyamadığımız kavundan dondurma yapmaya ne dersiniz? Yapılışı da oldukça kolay ve pratik olan kavunlu dondurma tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Bu yaz vazgeçilmeziniz olacağını garanti edebiliriz.

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3/10Karpuz pizza tarifi

Karpuz pizza tarifi

Karpuz ve nanenin ferahlatıcılığı karpuz pizzada bir araya geliyor. Tek yapmanız gereken karpuzu dilimleyip üzerine peynir sürmek, meyveleri yerleştirmek ve keyfinize bakmak. Özellikle yaz sıcaklarında herkesin zevkle yiyeceği şipşak karpuz pizzanın malzemeleri ve tarifi aşağıda...

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4/10Kavun salatası tarifi

Kavun salatası tarifi

Ara öğünlerinizde lezzet bir şeyler yemek istiyorsanız bu salata tam size göre! Meyveleri küçük küçük doğrayıp balla lezzetlendirdikten sonra kavunun içine yerleştirdiğinizde hem görüntüsü hem de lezzeti benzersiz bir salata ortaya çıkacak. Biz meyve olarak çilek, elma, muz, portakal kullandık ama kivi, orman meyveleri vb. meyveler de kullanıp farklı lezzetler elde edebilirsiniz.

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5/10Karpuzlu kanepe tarifi

Karpuzlu kanepe tarifi

Yaz aylarında canı yemek yapmak istemeyenlerin kurtarıcısıdır karpuz-peynir-ekmek üçlüsü. Peki bu muhteşem üçlüyü daha şık bir sunumla misafirlerinize ikram etmeye ne dersiniz? Karşınızda karpuzlu kanepeler...

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6/10Kavun suyu tarifi

Kavun suyu tarifi

Bu sıcak yaz günlerinde içinizi serinletecek bir lezzet arıyorsanız kavun suyu tam size göre. Hem içinizi ferahlatacak hem de tatlı ihtiyacınızı giderecek kavun suyunu meyve sevmeyenler bile çok beğenecek. Biz içine bal ve şeker de ekledik ama siz çok tatlı olmasını istemiyorsanız şeker miktarını dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

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7/10Karpuzlu smoothie tarifi

Karpuzlu smoothie tarifi

Smoothie’ler, özellikle de meyvelerle yapılanlar yaz aylarında en favori içeceklerimiz haline geldiler. Her meyvenin smoothie’si ayrı lezzetli oluyor ama özellikle karpuzla yapılan smoothie’lerin tadına doymak mümkün değil. Siz de aynı fikirdeyseniz gelin nefis bir karpuzlu smoothie yapalım… Aynı smoothie'yi dilerseniz kavunla da yapabilirsiniz...

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8/10Yaz meyveleri salatası tarifi

Yaz meyveleri salatası tarifi

İçinde mis kokulu birçok tropik meyve bulunan bu salata çok hoşunuza gidecek... Biz tarifimize çikolata ve krema da ekledik ama siz kalorisini azaltmak isterseniz bu iki malzemeyi dışarıda bırakıp sadece meyvelerden oluşan enfes bir salata da yapabilirsiniz.

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9/10Karpuz kabuğu reçeli tarifi

Karpuz kabuğu reçeli tarifi

Bu reçeli tattıktan sonra bugüne kadar attığınız karpuz kabukları için çok üzüleceksiniz çünkü o kabuklarla çok nefis bir reçel yapabilirdiniz. İçindeki karanfil sayesinde bambaşka bir lezzete kavuşan karpuz kabuğu reçelinin tarifi içeriğimizde...

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10/10Karpuzlu limonata tarifi

Karpuzlu limonata tarifi

Limonata yaz aylarında en büyük kurtarıcılarımızdan. Peki limonataya yaz aylarının favori meyvesi karpuzu da ekleyip bambaşka bir lezzet yaratmaya ne dersiniz? Biz karpuzlu limonatayı çok beğeneceğinize eminiz. Sıcak havalarda içinizi serinletecek bu ev yapımı tarifi mutlaka deneyin.

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Tarhana nasıl yapılır? Tarhana hamuru nasıl hazırlanır, tarhana nasıl kurutulur?

Dar zamanların kurtarıcısı, mutfaklarımızın olmazsa olmazıdır tarhana. Türkiye’nin dört bir yanında, hatta komşumuz Yunanistan’da ve diğer Balkan ülkelerinde, farklı şekillerde yapılır ama nasıl yapılırsa yapılsın aynı zevkle tüketilir. Tarhana iyice kurutularak saklandığı için yaz ayları tarhana yapmak için uygun zamanlardır. Sizin için farklı tarhana türlerinin yapılışından tarhana yapımının püf noktalarına birçok önemli bilgiyi derledik. Bu yaz tarhana yapmaya başlamadan önce bunları mutlaka bilmelisiniz…

Fotoğraflar: Alamy /
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Türk lezzetleriyle Moskova'da derece aldı

İzmir'in Selçuk ilçesinden Moskova'da düzenlenen yarışmaya katılan şef Ramazan Adsız, derece alarak gururlandırdı. 

İHA /

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