Küçücük bir dükkan ama şöhreti Türkiye'ye yayıldı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ülkemizin geleneksel lezzetleri denilince dünya çapında bir üne sahip olan döner sadece Türkiye'de değil dünyanın her ülkesinde bulabileceğiniz bir tat haline gelmeyi başardı. Dönerin çeşitli sunumlarının olmasının yanında etin tadı ve kalitesi de döneri lezzetli yapan bileşenlerden. İşte Türkiye'nin en iyi dönercileri…
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Uludağ Kebapçısı – Bursa
Bursa'nın en meşhur dönercisi olarak nam salan ve birçok ünlünün de yemek rotasında bulunan Uludağ Kebapçısı etinin lezzeti ile 1964 yılından beri dillere destan bir hizmet sunuyor. Koyun ve dana etinin kullanıldığı döneri tatmak isteyenler Bursa ve İstanbul Ataşehir'deki şubelerine uğrayarak meşhur dönerlerin tadına bakabilir.
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Tatar Salim - İstanbul
İstanbul'un efsane haline gelmiş dönercilerinden biri olan Tatar Salim, Kastamonu'ya özgü ince kesim dönerleri ile bugüne kadar pek çok müdavim edinmiş durumda. Koyun etinden yapılan dönerin yanında ise manda yoğurdu, patates ve soğan gibi garnitürler de var.
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Uludağ Et - Ankara
Ankara'nın yıllardır değişmeyen lezzetlerinden olan Uludağ Et döner konusunda en iddialı restoranlardan biri. Yıllardır kalitesinden ödün vermeyen marka, nefis etlerinin lezzetini ilk günkü gibi koruyor.
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Dönerci Hacıbaba - Erzurum
1964 yılından beri döner konusunda adını duyuran Hacıbaba Erzurum'da lezzetli dönerin uğrak noktası. Erzurum'da yetişen hayvanların etlerinin kullanıldığı Hacı Baba şehre yolu düşenlerin ilk tercihi.
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Muharrem Usta - Trabzon
Trabzon'un en kaliteli dönercilerinden biri olan Muharrem Usta, gramla tarttığı döner etlerini pideler içerisinde servis ediyor. Trabzon'la özdeşleşen bir marka haline gelen mekan her daim dolu.
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Zeycan Döner - İzmir
Akın Usta'nın kurduğu Zeycan Döner odun ateşinde pişirilen leziz dönerleri ile İzmir'de kısa zamanda dönerin önde gelen isimlerinden olmayı başarmış. Yaprak dönerlerinin lezzetinin ülkede nam saldığı Zeycan Döner İzmir'e yolu düşenlere tavsiye edilir.
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Zümrüt Büfe - İstanbul
Salaş bir büfe olarak 1961 yılında kurulan Zümrüt Büfe bugün Eminönü'nde en çok tercih edilen dönercilerden biri. Etlerin titizlikle seçildiği dönerleri Eminönü'ne gidenler mutlaka denemeli.
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Bayramoğlu Döner - İstanbul
Odun ateşinde pişen etlerinin lezzeti ile ünlü olan Bayramoğlu, sulu ve hafif yağlı etleri ile tanınıyor. Koyun eti ile dana etinin karışımı olan dönerin lezzeti ise anlatılmaz yaşanır.