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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
21 Haziran 2019 - 12:48,

Tek kötü tarafı kaç tane yediğinizi bilememek... İşte en nefis midye dolmanın adresleri

Midye sevenler için gönül rahatlığı ve zevkle midye yenebilecek adresleri derledik.

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Yaz gelince deniz ürünlerine daha bir ilgi gösterir oluyoruz. Balığın, karidesin, ahtapotun yeri ayrı elbette ama güzel bir midye dolmanın yerini de hiçbir şey doldurmuyor. Baharatı dengeli, bol limonlu midye dolmaların en kötü tarafı kaç tane yediğinizi önünüze yığılan kabukları saymadan bilememek. Midye sevenler için gönül rahatlığı ve zevkle midye yenebilecek adresleri derledik. Afiyet olsun…

2/24Gabuk - İstanbul

Gabuk - İstanbul

Gabuk, meşhur İzmir midyesini İstanbul’a taşıyan ve hakkıyla yapan mekanlardan. Sahrayıcedit ve Maltepe’de bulunan Gabuk’un midye dolması kadar midye tavası da övülüyor. “Acil midye hattı” sayesinde eve de midye dolma sipariş edebilirsiniz.

3/24Midyeci Ahmet - İstanbul

Midyeci Ahmet - İstanbul

Sosyal medya sayesinde son dönemde iyice tanındı ama aslında yıllardır bu işi yapıyor Midyeci Ahmet. Popülerliği haksız da sayılmaz çünkü özel soslu midyesinin lezzeti gerçekten çok iyi. Midyeci Ahmet, Beşiktaş’ta…

4/24Serkan & Hamza Midye - İzmir

Serkan & Hamza Midye - İzmir

“İzmir midyesi” diyoruz ya, her şeyi yerinde yemeyi sevenler için Serkan & Hamza, İzmir’de midye yemek için en doğru adreslerden. Zaten İzmirlilere “Nerede midye yiyelim?” diye sorduğunuzda size muhtemelen burayı söyleyeceklerdir.

5/24Çengelköy Kokoreççisi - İstanbul

Çengelköy Kokoreççisi - İstanbul

Taze ve günlük midyelerinin seveni o kadar çok ki Çengelköy Kokoreççisi’ne gittiğinizde sırada beklemek zorunda kalabilirsiniz. Ancak sabırlı olmanızı tavsiye ediyoruz, zira midyelerin lezzeti her türlü beklemeye değiyor.

6/24Takanik - İstanbul

Takanik - İstanbul

Yeniköy Sahili’ndeki en köklü restoranlardan biri olan Takanik’in midyeleri de gönül rahatlığı ve zevkle yiyebileceğiniz midyeler arasında. Hem hijyenik hem de lezzetli midye dolmalar yapıyorlar. Gitmişken Takanik’in balıklarını da deneyebilirsiniz.

7/24Midyeci Eşref - İstanbul

Midyeci Eşref - İstanbul

Silivri Sahili, güzel midye yemek isteyenlerin favori adreslerinden. Özellikle Midyeci Eşref’in midyelerinin lezzetine herkes bayılıyor. “İki midye yemek için Silivri’ye mi gideceğiz” demeyin, bu lezzet için dünyanın öbür ucuna bile gidilir.

8/24Midyebox - İstanbul

Midyebox - İstanbul

Ataköy’de bulunan Midyebox da İzmir midyesi yapan mekanlardan. Hijyenik ve lezzetli midyelerinin yanı sıra çevre semtlere sipariş olanağıyla da Midyebox, midye sevenlerin gönüllerini fethediyor.

9/24Mercan - İstanbul

Mercan - İstanbul

Kadıköy’de Caferağa Mahallesi’nde bulunan Mercan kokoreçleri kadar midyeleriyle de ağız sulandırıyor. 1960’tan bu yana hizmet veren mekanda, çıtır çıtır midye tava ve balık çeşitleri de bir şans vermeye değecek lezzetlerden.

10/24Midyeci Şakir - İzmir

Midyeci Şakir - İzmir

Kışın İzmir merkezde yazın Çeşme’de olan Şakir, çok eskiden bu yana midyecilik yapan Mardinli ailelerin temsilcilerinden. O kadar ki midyeleri annesi hazırlıyor, sipariş üzerine malzemelerde değişiklikler yapılabiliyor. Ünlülerin de müdavimi olduğu Şakir'in telefonla sipariş seçeneği olduğunu da ekleyelim.

11/24Sırrı Reis Balık Evi - İstanbul

Sırrı Reis Balık Evi - İstanbul

Silivri’den midyesi şahane bir diğer adres de Sırrı Reis Balık Evi. Burası da Silivri Sahili’nde bulunuyor ve oturup geniş geniş midye keyfi yapmak isteyenler için çok uygun bir adres. Tazecik balıklarını da göz ardı etmeyin.

12/24Nimet Abla Balık Ekmek - İstanbul

Nimet Abla Balık Ekmek - İstanbul

Yeniköy’de bulunan Nimet Abla’nın balık ekmeği nefis, ona denecek laf yok zaten ama tazecik ve leziz midye dolmaları da mutlaka denenmeli.

13/24Midyesel - İstanbul

Midyesel - İstanbul

Midyesel’de yiyebileceğiniz midyenin sınırı yok, “5 tane mi söylesem, 10 tane mi?” diye düşünmeyin, önünüze gelen kaselerden dilediğiniz kadar yiyin. İzmir usulü midye yapan ve sadece midye satan Midyesel, Sahrayıcedit’te…

14/24Mid-Yee - İstanbul

Mid-Yee - İstanbul

Birçok mekanda midye dolma denince karşınıza tek çeşit çıkar ancak Mid-Yee İstanbul, İzmir, kalamarlı, karidesli ve üzümlü çeşitleriyle farklı midye dolma lezzetlerini tek bir adreste meraklısına sunuyor. Beylikdüzü’ndeki Mid-Yee’yi deneyebilirsiniz.

15/24Pikolet Piknik - Ankara

Pikolet Piknik - Ankara

Ankara’nın sembol mekanlarından biri olan Pikolet’te kokorecinizi yedikten sonra mutlaka midyenin de tadına bakın. Bir sonraki ziyaretinizde gözünüz kokoreci görmeden doğrudan midyeye yönelecektir.

16/24Kıyı Restoran - İstanbul

Kıyı Restoran - İstanbul

Gurmelerin “İstanbul’da balık restoranı” denince ilk tercihi olan Kıyı, şık bir ortamda lezzetli midye dolma yemek isteyenler için çok uygun. Kuş üzümlü ve fıstıklı midye dolma yapıyorlar. Becerebilirseniz midenizde balıklara da yer bırakmanızı tavsiye ederiz.

17/24Tarihi Ali Baba Balık Lokantası - İstanbul

Tarihi Ali Baba Balık Lokantası - İstanbul

Kireçburnu, İstanbul’da müdavimlerini yaratmış semtlerden. Semtin en köklü mekanlarından biri de 1920’den beri hizmet veren Tarihi Ali Baba Balık Lokantası. Midye dolması oldukça başarılı olan Ali Baba’nın, diğer deniz ürünleri de çok taze.

18/24Çınar Kokoreç - Bursa

Çınar Kokoreç - Bursa

Bursa’da yılların tecrübesiyle misafirlerine enfes kokoreçler sunan Çınar’a gittiğinizde, midyeyi de denemeden çıkmayın, aksi takdirde pişmanlık yaşayabilirsiniz. Çınar, Bursa’nın en iyi midye yapan mekanlarından desek yanlış olmaz herhalde.

19/24Fincan - İstanbul

Fincan - İstanbul

Burgazada’nın olmazsa olmazlarından Fincan Cafe, midye sevenler için tam bir cennet. Ermeni usulü midye dolmasının yanı sıra midyenin pilakisi, salatası, pilavı da menüde yer alıyor. Hepsi de birbirinden lezzetli…

20/24Midyeci Hikmet - İstanbul

Midyeci Hikmet - İstanbul

İstiklal Caddesi’ne çıkmışken ayak üstü midye atıştırmak güzel olmaz mı? Midyeci Hikmet bunu yapmak için çok doğru bir adres. Fiyatları da oldukça uygun olduğu için özellikle öğrenciler tarafından sıkça tercih ediliyor.

21/24Hayrettin Beş Şarküteri - İzmir

Hayrettin Beş Şarküteri - İzmir

Karşıyaka’da 30 yılı aşkın süredir midye satan Hayrettin Beş Şarküteri’nin ürünleri denizden kendi dalgıçlarının çıkarması, hijyenik olması ve baharat dengesi ile müdavimlerini yaratmış durumda. Deneyin!

22/24İstanbul Kokoreç - Antalya

İstanbul Kokoreç - Antalya

Antalya’da kokoreci ve midyesiyle müdavimlerini yaratmış bir mekan İstanbul Kokoreç. Esnaf lokantası görünümüyle de “Ben samimiyet ve lezzet arıyorum” diyenlerin kalplerinde taht kurabilir.

23/24Nesos Restoran – Balıkesir

Nesos Restoran – Balıkesir

Ayvalık Cunda’da bulunan Nesos, klasik midye dolmadan biraz farklı ama çok lezzetli ürünler ortaya koyuyor. Tereyağlı ve kaşarlı midye dolmaları ilk duyduğunuzda şaşırabilirsiniz ancak denemenizi tavsiye ederiz.

24/24Kemal’in Yeri - İzmir

Kemal’in Yeri - İzmir

Midyeye adanmış bir diğer mekan da Kemal’in Yeri. Alsancak’ta bulunan Kemal’in Yeri’nde midye dolmanın yanı sıra özel soslu ızgara midye ve diğer midye çeşitleri de nefis. Gitmişken denemekte fayda var.

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